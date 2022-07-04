السعودية تلغي القيود على أعداد الحجاج وأعمارهم

قالت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين (التاسع من يناير/كانون الثاني 2023) إن المملكة ستلغي قيود كوفيد-19 في موسم الحج 2023 وستستضيف أعدادا من الحجاج تضاهي ما كانت عليه قبل انتشار الجائحة.
وأوردت قناة الإخبارية السعودية نقلا عن وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة إعلانه في مؤتمر صحافي في الرياض "عودة أعداد الحجاج الى ما كانت عليه قبل الجائحة وبدون أي قيود على العمر".
وأرغم تفشي فيروس كورونا العام 2020 المملكة الخليجية على تخفيض عدد الحجاج مع السماح بأدائها لمن هم دون من 65 عاما فقط.
وفي عام 2019، السابق لانتشار الجائحة، أدى زهاء 2.6 مليون مسلم فريضة الحج . وسمحت المملكة لأعداد محدودة فحسب من سكانها بأداء الحج في عامي 2020 و2021 قبل أن تستقبل مليون حاج أجنبي في عام 2022. وكان نحو 19 مليون مسلم يؤدون العمرة سنويا قبل انتشار الجائحة.
وعلى مدار السنين، أنفقت المملكة مليارات الدولارات لجعل أماكن الحج ، التي تشهد أحد أكبر التجمعات الدينية في العالم، أكثر أمانا.
ويعتبر الحج مصدرا رئيسيا لدخل السعودية. وتهدف خطة الإصلاح الاقتصادي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى زيادة طاقة العمرة والحج إلى 30 مليون حاج سنويا والحصول على عائدات تبلغ 50 مليار ريال (13.32 مليار دولار) بحلول عام 2030.
ع.ج.م/أ.ح (رويترز، أ ف ب)
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في صور... مليون حاج في أول موسم بعد انحسار كورونا
وقفة عرفة
بدأ الحجاج توافدهم اليوم الجمعة (الثامن من تموز/يوليو 2022) على جبل عرفات على بعد أكثر من 20 كيلومتراً إلى الشرق من مكة. شعيرة الوقوف على جبل عرفات أعظم أركان الحج وهو مخصص للصلاة والتوبة. يعتقد المسلمون أن النبي محمد ألقى خطبة الوداع على جبل عرفات في حجة الوداع. بعد ذلك، يقضي الحجاج ليلتهم في وادي مزدلفة القريب، وأخيراً يعودون إلى منى ومن ثم رمي الجمرات قبل الاحتفال بعيد الأضحى
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في صور... مليون حاج في أول موسم بعد انحسار كورونا
من كل بقاع العالم
مكة مقصد للمسلمين على مدار العام الذين يزورنها لأداء العمرة، بيد أن موسم الحج يشكل حدثاً استثنائياً كل عام. وقبل شعائر الحج يستعد الحجاج لدخول المدينة المقدسة في المملكة العربية السعودية بمجموعة من الطقوس وعلى رأسها الإحرام، حيث يرتدي الرجال ملابس الإحرام البيضاء، ويحرم على الحجاج حلق شعرهم أو تمشيطه أو قص أظافرهم خلال تلك الفترة.
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في صور... مليون حاج في أول موسم بعد انحسار كورونا
للمطعمين فقط
بلغ عدد الحجاج القادمين حوالي المليون حاج هذا العام وذلك لأول مرة منذ تفشي جائحة كورونا. يتعين على جميع الحجاج أن يكونوا قد تلقوا لقاح كورونا والالتزام بقواعد النظافة الصارمة. في العامين الماضيين، جرى الحج بأعداد محدودة جداً. في عام 2020، تم اقتصار الحج على 1000 متعبد السعودية من داخل السعودية من بينهم غير سعوديين، مقارنة بـ 60،000 العام الماضي.
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في صور... مليون حاج في أول موسم بعد انحسار كورونا
شمس حارقة
مع درجات حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت)، يحاول الحجاج حماية أنفسهم من أشعة الشمس الحارقة بمظلات ملونة. المسجد الحرام مفتوح من الأعلى وتقام الصلوات فيه في جميع الظروف الجوية، حتى عندما تمطر.
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في صور... مليون حاج في أول موسم بعد انحسار كورونا
الكعبة المشرفة
أحدى شعائر الحج هي الطواف لسبع مرات حول الكعبة المشرفة. يبدأ الطواف وينتهي من الحجر الأسواد الواقع في أحد أركان الكعبة الخارجية. الكعبة مكسية بقماش أسود فاخر مطرز بخيوط الذهب والفضة من الخارج. والجدران الداخلية مغطاة حتى نصف ارتفاعها بالرخام المعطر بالزيوت العطرية.
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في صور... مليون حاج في أول موسم بعد انحسار كورونا
الحجر الأسود
يقع الحجر الأسود في الركن الشرقي من الكعبة المشرفة. وهو مثبت في جدار الكعبة على ارتفاع حوالي 1.5 متر (حوالي 4 أقدام) فوق سطح الأرض. وهو مكسور إلى أجزاء عدة، مشدودة بعضها إلى بعض بالفضة كما له إطار فوقه من الفضة. أصل الحجر الأسود وتكوينه المادي غير معروفين.
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في صور... مليون حاج في أول موسم بعد انحسار كورونا
رمي الجمرات
يشق الحجاج طريقهم إلى منى بالقرب من مكة لرجم الشيطان. لعدة مرات في مواسم حج سابقة، وقعت حوادث دهس واختناق وذعر جماعي عند رمي الجمرات. أعادت الحكومة السعودية بناء جسور الوصول لمكان رمي الجمرات لتحسين تنسيق الحشود. ومع ذلك، فإن هذا الجزء من الحج لا يزال خطيراً.
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في صور... مليون حاج في أول موسم بعد انحسار كورونا
مراقبة على مدار الساعة
في المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية السعودية، يتم مراقبة المسجد الحرام والأماكن المحيطة بشكل مستمر على شاشات لا حصر لها. بعد حالة الذعر الجماعي في عام 2015، والتي راح ضحيتها مئات الحجاج، تعرضت الشرطة لضغوط شديدة وسط اتهامات بإغلاق طرق بديلة مختلفة. بعد ذلك جرت العديد من عمليات إعادة الإعمار من أجل جعل الحج أكثر أماناً. إعداد: كلاوديا دين/خ.س