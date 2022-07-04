السعودية تلغي القيود على أعداد الحجاج وأعمارهم

قالت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين (التاسع من يناير/كانون الثاني 2023) إن المملكة ستلغي قيود كوفيد-19 في موسم الحج 2023 وستستضيف أعدادا من الحجاج تضاهي ما كانت عليه قبل انتشار الجائحة.

وأوردت قناة الإخبارية السعودية نقلا عن وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة إعلانه في مؤتمر صحافي في الرياض "عودة أعداد الحجاج الى ما كانت عليه قبل الجائحة وبدون أي قيود على العمر".

وأرغم تفشي فيروس كورونا العام 2020 المملكة الخليجية على تخفيض عدد الحجاج مع السماح بأدائها لمن هم دون من 65 عاما فقط.

وفي عام 2019، السابق لانتشار الجائحة، أدى زهاء 2.6 مليون مسلم فريضة الحج . وسمحت المملكة لأعداد محدودة فحسب من سكانها بأداء الحج في عامي 2020 و2021 قبل أن تستقبل مليون حاج أجنبي في عام 2022. وكان نحو 19 مليون مسلم يؤدون العمرة سنويا قبل انتشار الجائحة.

وعلى مدار السنين، أنفقت المملكة مليارات الدولارات لجعل أماكن الحج ، التي تشهد أحد أكبر التجمعات الدينية في العالم، أكثر أمانا.

ويعتبر الحج مصدرا رئيسيا لدخل السعودية. وتهدف خطة الإصلاح الاقتصادي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى زيادة طاقة العمرة والحج إلى 30 مليون حاج سنويا والحصول على عائدات تبلغ 50 مليار ريال (13.32 مليار دولار) بحلول عام 2030.

ع.ج.م/أ.ح (رويترز، أ ف ب)