 السعودية تلغي القيود على أعداد الحجاج وأعمارهم | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.01.2023

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أخبار

السعودية تلغي القيود على أعداد الحجاج وأعمارهم

أعلنت السعودية إنها ستسمح للمسلمين بأداء فريضة الحج هذا العام من دون أي قيود على عدد الحجاج وأعمارهم. وتهدف خطة بن سلمان إلى زيادة طاقة العمرة والحج إلى 30 مليون حاج سنويا والحصول على عائدات تبلغ 13.32 مليار دولار 2030.

حجاج يطوفون حول الكعبة في مكة (9/4/2022)

أرغم تفشي فيروس كورونا العام 2020 السعودية على تقليص عدد الحجاج بشكل كبير قبل أن تعود وتستقبل مليون حاج أجنبي في عام 2022.

قالت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين (التاسع من يناير/كانون الثاني 2023) إن المملكة ستلغي قيود كوفيد-19 في موسم الحج 2023 وستستضيف أعدادا من الحجاج  تضاهي ما كانت عليه قبل انتشار الجائحة.

وأوردت قناة الإخبارية السعودية نقلا عن وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة إعلانه في مؤتمر صحافي في الرياض "عودة أعداد الحجاج الى ما كانت عليه قبل الجائحة وبدون أي قيود على العمر".

مختارات

وأرغم تفشي فيروس كورونا العام 2020 المملكة الخليجية على تخفيض عدد الحجاج  مع السماح بأدائها لمن هم دون من 65 عاما فقط.

وفي عام 2019، السابق لانتشار الجائحة، أدى زهاء 2.6 مليون مسلم فريضة  الحج . وسمحت المملكة لأعداد محدودة فحسب من سكانها بأداء الحج في عامي 2020 و2021 قبل أن تستقبل مليون حاج أجنبي في عام 2022. وكان نحو 19 مليون مسلم يؤدون العمرة سنويا قبل انتشار الجائحة.

وعلى مدار السنين، أنفقت المملكة مليارات الدولارات لجعل  أماكن الحج ، التي تشهد أحد أكبر التجمعات الدينية في العالم، أكثر أمانا.

ويعتبر الحج مصدرا رئيسيا لدخل السعودية. وتهدف خطة الإصلاح الاقتصادي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى زيادة طاقة العمرة والحج إلى 30 مليون حاج سنويا والحصول على عائدات تبلغ 50 مليار ريال (13.32 مليار دولار) بحلول عام 2030.

ع.ج.م/أ.ح (رويترز، أ ف ب)

  • Muslim pilgrims pray on a rocky hill called the Mountain of Mercy, near the holy city of Mecca, Saudi Arabia, Monday, Oct. 14, 2013.

    في صور... مليون حاج في أول موسم بعد انحسار كورونا

    وقفة عرفة

    بدأ الحجاج توافدهم اليوم الجمعة (الثامن من تموز/يوليو 2022) على جبل عرفات على بعد أكثر من 20 كيلومتراً إلى الشرق من مكة. شعيرة الوقوف على جبل عرفات أعظم أركان الحج وهو مخصص للصلاة والتوبة. يعتقد المسلمون أن النبي محمد ألقى خطبة الوداع على جبل عرفات في حجة الوداع. بعد ذلك، يقضي الحجاج ليلتهم في وادي مزدلفة القريب، وأخيراً يعودون إلى منى ومن ثم رمي الجمرات قبل الاحتفال بعيد الأضحى

  • Muslim pilgrims arrive outside the Grand Mosque in Saudi Arabia's holy city of Mecca

    في صور... مليون حاج في أول موسم بعد انحسار كورونا

    من كل بقاع العالم

    مكة مقصد للمسلمين على مدار العام الذين يزورنها لأداء العمرة، بيد أن موسم الحج يشكل حدثاً استثنائياً كل عام. وقبل شعائر الحج يستعد الحجاج لدخول المدينة المقدسة في المملكة العربية السعودية بمجموعة من الطقوس وعلى رأسها الإحرام، حيث يرتدي الرجال ملابس الإحرام البيضاء، ويحرم على الحجاج حلق شعرهم أو تمشيطه أو قص أظافرهم خلال تلك الفترة.

  • Muslim worshippers using escalators in the Grand Mosque in Saudi Arabia

    في صور... مليون حاج في أول موسم بعد انحسار كورونا

    للمطعمين فقط

    بلغ عدد الحجاج القادمين حوالي المليون حاج هذا العام وذلك لأول مرة منذ تفشي جائحة كورونا. يتعين على جميع الحجاج أن يكونوا قد تلقوا لقاح كورونا والالتزام بقواعد النظافة الصارمة. في العامين الماضيين، جرى الحج بأعداد محدودة جداً. في عام 2020، تم اقتصار الحج على 1000 متعبد السعودية من داخل السعودية من بينهم غير سعوديين، مقارنة بـ 60،000 العام الماضي.

  • Muslim pilgrims attend Friday prayer around the Kaaba, Islam's holiest shrine

    في صور... مليون حاج في أول موسم بعد انحسار كورونا

    شمس حارقة

    مع درجات حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت)، يحاول الحجاج حماية أنفسهم من أشعة الشمس الحارقة بمظلات ملونة. المسجد الحرام مفتوح من الأعلى وتقام الصلوات فيه في جميع الظروف الجوية، حتى عندما تمطر.

  • Muslim worshippers pray around the Kaaba at the Grand Mosque in Saudi Arabia

    في صور... مليون حاج في أول موسم بعد انحسار كورونا

    الكعبة المشرفة

    أحدى شعائر الحج هي الطواف لسبع مرات حول الكعبة المشرفة. يبدأ الطواف وينتهي من الحجر الأسواد الواقع في أحد أركان الكعبة الخارجية. الكعبة مكسية بقماش أسود فاخر مطرز بخيوط الذهب والفضة من الخارج. والجدران الداخلية مغطاة حتى نصف ارتفاعها بالرخام المعطر بالزيوت العطرية.

  • Security guards shelter from the heat with umbrellas next to the famous Black Stone of Mecca.

    في صور... مليون حاج في أول موسم بعد انحسار كورونا

    الحجر الأسود

    يقع الحجر الأسود في الركن الشرقي من الكعبة المشرفة. وهو مثبت في جدار الكعبة على ارتفاع حوالي 1.5 متر (حوالي 4 أقدام) فوق سطح الأرض. وهو مكسور إلى أجزاء عدة، مشدودة بعضها إلى بعض بالفضة كما له إطار فوقه من الفضة. أصل الحجر الأسود وتكوينه المادي غير معروفين.

  • Muslim pilgrims head to perform the Jamarat ritual, the stoning of Satan, in Mina near the holy city of Mecca

    في صور... مليون حاج في أول موسم بعد انحسار كورونا

    رمي الجمرات

    يشق الحجاج طريقهم إلى منى بالقرب من مكة لرجم الشيطان. لعدة مرات في مواسم حج سابقة، وقعت حوادث دهس واختناق وذعر جماعي عند رمي الجمرات. أعادت الحكومة السعودية بناء جسور الوصول لمكان رمي الجمرات لتحسين تنسيق الحشود. ومع ذلك، فإن هذا الجزء من الحج لا يزال خطيراً.

  • Saudi policemen monitor screens displaying the Grand Mosque and nearby sites at the Saudi National Center for Security Operations.

    في صور... مليون حاج في أول موسم بعد انحسار كورونا

    مراقبة على مدار الساعة

    في المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية السعودية، يتم مراقبة المسجد الحرام والأماكن المحيطة بشكل مستمر على شاشات لا حصر لها. بعد حالة الذعر الجماعي في عام 2015، والتي راح ضحيتها مئات الحجاج، تعرضت الشرطة لضغوط شديدة وسط اتهامات بإغلاق طرق بديلة مختلفة. بعد ذلك جرت العديد من عمليات إعادة الإعمار من أجل جعل الحج أكثر أماناً. إعداد: كلاوديا دين/خ.س


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بعد تخفيف قيود كورونا.. السعودية تستقبل نحو مليون حاج 04.07.2022

عادت شوارع مكة تعج بمئات آلاف الحجاج بملابس الإحرام البيضاء مع الاستعداد لأداء مناسك الحج هذا الأسبوع. يأتي ذلك بعد عامين شهدا تقليص الأعداد بشكل كبير بسبب المخاوف من فيروس كورونا، ما حرم المملكة من مصدر دخل بالمليارات.