 السعودية تلتزم الصمت ـ ماذا وراء خبر التحضير لإعدام دعاة؟ | سياسة واقتصاد | DW | 22.05.2019

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سياسة واقتصاد

السعودية تلتزم الصمت ـ ماذا وراء خبر التحضير لإعدام دعاة؟

هل تقدم السعودية فعلا على إعدام ثلاثة من أبرز الدعاة بعد انقضاء شهر رمضان كما ذكر موقع بريطاني؟ وفيما تجاهلت السعودية الخبر، شكك مقربون منها في صحته ووضعوه في خانة الإساءة إليها. كما رفضت منظمات حقوقية التعليق عليه.

Salman al-Ouda (Creative Commons)

الشيخ سلمان العودة من أبرز الدعاة السعوديين، صورة من الأرشيف.

الخبر الذي نشره موقع "ميدل إيست آي" إزاء تكهنات بشأن احتمال تنفيذ السلطات السعودية عقوبة الإعدام بحق ثلاثة دعاة بارزين معتقلين منذ أكثر من سنة بعد شهر رمضان مباشرة، أثار مخاوف كبيرة لدى معارضين وحقوقيين داخل وخارج المملكة، رغم أنه لم يتم التأكد من صحته لحد الساعة من جهة موثوقة رسمية أو غير رسمية.

وكان موقع "ميدل ايست آي" البريطاني قد أشار في تقرير وصفه "بالحصري" إلى أن السلطات السعودية تتجه إلى إصدار أحكام بالإعدام على ثلاثة دعاة بارزين، وتنفيذ الحكم فيهم بعد انقضاء شهر رمضان مباشرة. واستند الموقع في تقريره إلى ما وصفهما بـ "مصدرين حكوميين" دون كشف هويتهما. كما أشار الموقع إلى مصدر ثالث من بين أقارب أحد المعتقلين الثلاثة و أيضا دون كشف هويته.

أسماء بارزة في العالمين العربي والإسلامي

والأسماء الثلاثة، التي ذكرها الموقع في تقريره، ليست معروفة في السعودية وحدها، بل تجاوزت شهرتها إلى خارج حدودها، إلى العالمين العربي والإسلامي. والأمر يتعلق، حسب الموقع البريطاني، بثلاثة من أبرز الدعاة وهم: الشيخ سلمان العودة والشيخ عوض القرني والشيخ علي العمري.

وتم اعتقال الشيوخ الثلاثة في إطار حملة على علماء دين ودعاة وقادة رأي في أيلول/سبتمبر 2017. كما تم عرضهم على القضاء السعودي لكن في جلسات سرية حيث طالبت النيابة العامة بفرض عقوبة الإعدام بحقهم بعد أن وجهت إليهم تهما تتعلق بالإرهاب.

Screenshot Middle East Eye (Middle East Eye)

الدعاة الثلاثة مهددون بالإعدام في السعودية؟

وكان الموعد المقرر لأحدث جلسة من جلسات محاكمتهم، أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، هو الأول من مايو/أيار الجاري، لكنها أرجئت إلى موعد لم يحدد بعد. وهو ما يعني أن جلسات المرافعة ضد الدعاة الثلاثة لم تنته ولم تصدر بعد أي أحكام بحقهم، ما يثير تساؤلات حول صحة الخبر الذي انفرد به الموقع البريطاني.

أخبار كاذبة؟

عضو مجلس الشورى السعودي السابق محمد بن عبدالله آل زلفة قال في اتصال هاتفي مع DW إن "الخبر لا أساس له من الصحة وأنه لا يتعدى كونه محاولة للإساءة إلى سمعة السعودية وإلحاق الضرر بها". ونفى آل زلفة لـ DW ما جاء به الموقع البريطاني حول نية السعودية إعدام الدعاة الثلاثة بعد شهر رمضان قائلا: "لا توجد أحكام بالإعدام، لأن القضاة لم يقرروا بعد. وعندما تنتهي المحاكمة سيتم إعلان أحكام القضاة علنا".

كما توجهت DW إلى منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها للتعليق على الخبر، لكن جوابها مقتضبا وهو "أنها  لا ترد على تكهنات".

بالإضافة إلى ذلك ثمة من يضع ظلالا من الشك على الخبر بسبب طبيعة الإجراءات المتبعة في القضاء السعودي. ويرى هؤلاء أنه حتى في حال صدور الأحكام ستكون هناك فترة زمنية لا تقل عن الشهر يتمكن خلالها المحكوم عليهم من تقديم استئناف. وبعد ذلك يتم تحديد موعد جلسات الاستئناف لتأكيد أو تغيير الحكم، تأتي بعدها فترة زمنية قد تطول أو تقصر لحين تأكيد الملك السعودي للحكم من خلال إعلان موافقته على تنفيذه وبعد ذلك يمكن توقع التنفيذ في وقت لاحق.

Madawi Al Rasheed, Oppositionelle in Saudi-Arabien (privat)

الأكاديمية والمعارضة السعودية مضاوي الرشيد.

"الخبر لا يخلو من خطر على الدعاة"

بيد أن الخبر، ورغم الشكوك في مصداقيته لا يخلو من خطر على حياة الدعاة الثلاثة، حسب رأي الأكاديمية والمعارضة السعودية الدكتورة مضاوي الرشيد. الرشيد أكدت في حديث مع DW عربية أن "أحكاما بالإعدام لم تصدر بحق الدعاة الثلاثة لحد الآن". بيد أنها أشارت في المقابل إلى أن المدعي العام "لوح بعقوبة الإعدام عندما وجه 37 تهمة، بينها تهمة الإرهاب والتجسس لحساب الخارج إلى الداعية الشيخ سلمان العودة."

مختارات

وتشير الرشيد إلى أن سبب ظهور مثل هذه التكهنات والتخمينات يعود إلى "أن أحكام الإعدام أصبحت جاهزة في المملكة". وتضيف أنه ربما "يستغل النظام السعودي الوضع الإقليمي المتشنج" لمثل هذه الخطوة، خصوصا "أن سلمان العودة وعوض القرني والشيخ علي العمري قد وجهت إليهم تهمة الإرهاب".  كما وجهت إليهم تهم تتعلق بالتعاون مع الخارج، وهي تهم خطيرة تصب في فحوى عقوبة الإعدام، حسب رأي المعارضة السعودية.

إلى ذلك هناك تهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين موجهة خصوصا للداعية سلمان العودة مع العلم أن السعودية ومصر والإمارات تعتبر الجماعة منظمة إرهابية.

ويضع بعض الحقوقيين والمعارضين الخبر في عداد الحرب الإعلامية بين المملكة وحلفائها من جانب وبين خصومها في المنطقة من جهة أخرى، حيث يساعد الوضع المتشنج في المنطقة على رواج مثل هذه الأنباء حسب رأيهم. كما أن سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان يسمح أيضا بظهور مثل هذه التكهنات، حسب رأي المعارضة مضاوي الرشيد، التي أشارت إلى أنّ الأشهر الأخيرة شهدت تنفيذ عقوبة الإعدام في 100 حالة على الأقل.

صمت دولي

ورغم عدم التأكد من صحة الخبر من قبل جهات مستقلة، إلا أن بعض الحقائق تثير تساؤلات بشأن التعامل الدولي مع ملف حقوق الإنسان في السعودية بعد فتور الضجة التي أثيرت بعد مقتل الصحافي جمال خاشقجي في سفارة بلاده في إسطنبول. كما أنه من الملفت أن جلسات المرافعة في محاكمة الدعاة تجري بشكل سري وسط صمت دولي. ليس هذا فحسب، بل إن المنظمات الدولية لم تقم بحملات واسعة وكبيرة لتسليط الضوء عليها (المحاكمات السرية).

وتفسر الأكاديمية والمعارضة السعودية مضاوي الرشيد ذلك بالقول "إن النظام السعودي كان قد جس نبض المجتمع الدولي واستنتج بعد قتل خاشقجي، أن الرأي العام العالمي غير مهتم" وأن الحكومات الغربية "غير مستعدة لفرض عقوبات على السعودية" بسبب طبيعة العلاقة الاقتصادية معها وخصوصا الولايات المتحدة ورئيسها ترامب.  

حسن ع. حسين

  • Iran-Wochengalerie KW 32 Hinrichtung (Mehrnews.ir)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    إيران في الصدارة

    القدر الأكبر من حالات تنفيذ عقوبة الإعدام شهدتها إيران العام الماضي بواقع 507 حالة. ونفذت إيران في العقود الأربعة الأخيرة مئات أحكام الإعدام بتهم منها زعزعة الأمن وتهديد استقرار الدولة، ولا تزال طهران مستمرة في تنفيذ أحكام الإعدام بكثرة رغم الإدانات الدولية.

  • Infografik Karte Top 5 Länder Hinrichtungen TUR

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    أكثر منطقة في العالم تنفذ حكم الإعدام

    يعزو أحدث تقرير لمنظمة العفو الدولية تراجع عدد حالات الإعدام في العالم إلى انخفاضه في عدد من بلدان الشرق الأوسط، بيد أن دولا مثل إيران والسعودية والعراق ومصر ما تزال تتصدر لائحة منظمة العفو للدول التي تنفذ حكم الإعدام. بينما احتلت دولا أخرى مراكز متقدمة في القائمة، مثل الصين وباكستان.

  • Aktion gegen Folter und Todesstrafe (Picture-alliance/dpa/W. Steinberg)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    السعودية في الصدارة عربيا

    الفترة بين عامي 2015 و2018 كانت الأكثر "دموية" في السعودية، ووصلت أحكام تنفيذ الإعدام في عام 2015 إلى 157، فيما انخفضت بشكل طفيف العام الماضي ووصلت إلى 146 حكما. أحكام الإعدام ارتبطت جلها بقضايا القتل والمخدرات حسب السلطات السعودية.

  • Saudi Arabien Protest gegen Hinrichtung von bangladeschischen Arbeitern (picture-alliance/dpa/A. Abdullah)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    السعودية مستمرة بتنفيذ الإعدامات

    نفذت الداخلية السعودية منذ يومين حكم الإعدام بحق أحد اليمنيين، بعد أن أدين بمقتل رجل أمن في مدينة أبها. التحقيق مع اليمني أسفر عن توجيه لائحة اتهام طويلة له شملت "قتل رجل الأمن عمداً وعدواناً، والانتماء لأحد التنظيمات الإرهابية ... وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة المعلوماتية" حسب الداخلية السعودية. (الصورة لاحتجاجات بنغال على إعدام مواطنهم في السعودية).

  • Irak verurteilte IS-Angehörige vor Hinrichtung (Reuters/Ministry of Justice Iraq)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    الإعدامات في العراق

    العراق ثالث أكثر دولة في العالم في عدد تنفيذ حالات الإعدام بـ129 حالة في 2018، وخلال السنوات العشر الأخيرة نفذت السلطة التنفيذية أحكام إعدام بحق 729 شخصًا، بنسبة تشكل 40% من مجموع الأحكام التي أُقرت من قبل المحاكم العراقية، وفقًا لمنظمة العفو الدولية. الإعدامات في العراق مرتبطة أغلبها بقضايا تتعلق بالإرهاب وفقا لما نشرته وسائل اعلام محلية.

  • Ägypten Muslimbrüder zum Tode verurteilt (Reuters/Al Youm Al Saabi Newspaper)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    تراجع أحكام الإعدام في مصر رغم "مزاعم التعذيب"

    سجلت منظمة العفو الدولية في تقريرها الأخير حالات تخفيف أحكام الإعدام أو العفو عن المحكومين بالإعدام في 29 بلدا منها مصر، بيد أن مديرة حملات شمال أفريقيا في منظمة العفو كانت قد ذكرت في وقت سابق أن محاكمات لمدانين "شابتها مزاعم التعذيب" وهي "شهادة على مدى وقوع الظلم في البلاد".

  • Somalien Armee (Getty Images/AFP/P. Moore)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    إعدامات "علنية" في الصومال

    عدد حالات الإعدام انخفض إلى نحو النصف في الصومال، من 24 حالة إعدام في عام 2017 إلى 13 في عام 2018. في حين ارتفعت الإعدامات العلنية والميدانية والمعلنة وخاصة التي نفذها الجيش الصومالي.

  • Iran Öffentliche Hinrichtung (MIZAN)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    دول لم تذكر وأخرى خارج القائمة السوداء

    لم يذكر تقرير منظمة العفو الدولية أعداد أحكام الإعدامات في دول تشهد صراعات سياسية وحروبا داخلية كسوريا واليمن وليبيا، في حين لم تورد المنظمة في كل من البحرين والكويت والأردن وفلسطين والإمارات العربية المتحدة وقوع أية حالات إعدام في عام 2018. الكاتب: حمزه الشوابكه


مختارات

دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

انخفضت حالات الإعدام في العالم لأدنى مستوى لها خلال عقد، وفق منظمة العفو الدولية (أمنستي)، وذلك بسبب انخفاض حالات الإعدام في دول شرق أوسطية ما زالت تتصدر القائمة السوداء عالميا. (10.04.2019)  

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رغم أن إيران هي صاحبة الصدارة في تنفيذ عقوبات الإعدام بالشرق الأسط، أدان وزير الخارجية جواد ظريف إعدام السعودية لـ37 شخصا وندد بـ"صمت الولايات المتحدة". ومنظمة حقوقية ودولية تدين إعدام السعودية لأشخاص "معظمهم شيعة".

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