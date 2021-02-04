السعودية تغلق مساجد بعد اكتشاف حالات كورونا بين المصلين

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية اليوم السبت (13 شباط / فبراير 2021) خمسة مساجد مؤقتاً بمنطقتي الرياض والحدود الشمالية بعد ثبوت حالات كورونا بين المصلين.

وقالت الوزارة في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم، إن مجموع المساجد التي تم إغلاقها خلال ستة أيام بلغ 57 مسجداً، تم فتح 44 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

وأوضحت الوزارة، أن المساجد الخمسة يقع أربعة منها في منطقة الرياض وواحد في منطقة الحدود الشمالية، داعية المصلين إلى الأخذ بالإجراءات الاحترازية والتعاون في الإبلاغ عن أي مخالفات أو تراخٍ في تنفيذ الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات.

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 6428 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 337 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 372 ألفا و410 حالات.

ع.أ.ج/ أ.ح