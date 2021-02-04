 السعودية تغلق مساجد بعد اكتشاف حالات كورونا بين المصلين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.02.2021

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أخبار

السعودية تغلق مساجد بعد اكتشاف حالات كورونا بين المصلين

أعلنت السعودية إغلاق عدد من المساجد بعد اكتشاف حالات كورونا بين المصلين. وفي حين باشرت السلطات بعملية تعقيم المساجد المغلقة دعت السعوديين إلى توخي أقصى درجات الحذر.     

اجراءات التعقيم في المساجد مستمرة للحماية من الفيروس

اجراءات التعقيم في المساجد مستمرة للحماية من الفيروس

 أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية اليوم السبت (13 شباط / فبراير 2021) خمسة مساجد مؤقتاً بمنطقتي الرياض والحدود الشمالية بعد ثبوت حالات كورونا بين المصلين.

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تعود دول الخليج تدريجيا إلى إجراءات الإغلاق مع ازدياد الإصابات بكورونا، وعانت المنطقة الغنية بالنفط العام الماضي من انكماش اقتصادي كبير بسبب انخفاض أسعار النفط وعمليات الإغلاق الشاملة وحظر التجول لمنع انتشار الفيروس.

وقالت الوزارة في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم، إن مجموع المساجد التي تم إغلاقها خلال ستة أيام بلغ 57 مسجداً، تم فتح 44 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

وأوضحت الوزارة، أن المساجد الخمسة يقع أربعة منها في منطقة الرياض وواحد في منطقة الحدود الشمالية، داعية المصلين إلى الأخذ بالإجراءات الاحترازية والتعاون في الإبلاغ عن أي مخالفات أو تراخٍ في تنفيذ الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات.

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 6428 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 337 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 372 ألفا و410 حالات.

ع.أ.ج/ أ.ح

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بعد 3 أشهر: السعودية ترفع حظر التجول وتفتح مساجد مكة

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