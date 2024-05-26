السعودية تعين أول سفير لها في سوريا منذ أكثر من عقد

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الرياض عينت فيصل المجفل سفيراً جديداً لها في سوريا، وهو أول سفير للمملكة في دمشق منذ إغلاق السفارة هناك في عام 2012.

عينت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد (26 أيار/ مايو 2024)، السفير فيصل بن سعود المجفل سفيراً للمملكة لدى سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن "السفير المجفل رفع الشكر والتقدير والامتنان للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على الثقة الملكية بتعيينه سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى سوريا".

وأعرب المجفل عن بالغ اعتزازه بالثقة الملكية، متمنياً أن يوفق في أداء مهمات عمله بما يحقق خدمة مصالح السعودية وتوطيد أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان المجفل يعمل سفيراً للرياض لدى الكاميرون، وقدم في شباط/ فبراير الماضي نسخة من أوراق اعتماده للوزير المنتدب المكلف بالتعاون مع دول الكومونولث فيليكس امبايو.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها مؤخرً، استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا، آخذة في الاعتبار القرار الصادر عن اجتماع وزراء خارجية الدول العربية بعودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية.

وأعادت سوريا فتح سفارتها في الرياض العام الماضي وعينت سفيراً جديداً في ديسمبر/ كانون الأول.

يُذكر أن السعودية بادرت بسحب سفيرها من دمشق عام 2012. وتمثل عودة العلاقات بين الرياض ودمشق أهم تطور حتى الآن في تحركات الدول العربية لتطبيع العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد، الذي نأت عنه دول غربية وعربية عديدة بعد قمع دمشق للاحتجاجات ضدها.

خ.س/ع.غ (د ب أ، أ ف ب)