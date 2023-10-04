السعودية تعلن نيّتها الترشح لاستضافة مونديال 2034

أعلنت السعوديةالأربعاء (الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023) نيّتها الترشح لاستضافة مونديال 2034 لكرة القدم، في خطوة تأتي في إطار حملة الرياض لتحويل المملكة إلى قوّة رياضية عالمية.

وأكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في تصريح نشرته وكالة الانباء السعودية (واس)، أن رغبة بلاده في استضافة البطولة تعد انعكاسًا لما وصلت إليه من نهضة شاملة على الأصعدة والمستويات كافة.

وذكرت (واس) أن السعودية استضافت أكثر من 50 حدثا رياضيا دوليا منذ عام 2018 في مختلف الرياضات مثل كرة القدم ورياضة المحركات والغولف والرياضات الإلكترونية والتنس والفروسية وغيرها. وأضافت أن نية الترشح لاستضافة المونديال تأتي بعد ست مشاركات سابقة للمنتخب السعودي جاء آخرها في المونديال الأخير في عام 2022 بقطر.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل في بيان، إن القطاع الرياضي في السعودية يشهد دعما كبيرا من جانب الإدارة السياسية في البلاد، حيث أوضح أن ذلك وصل بكرة القدم السعودية لمستويات عالمية، على حد وصفه.

وتابع بقوله: "إعلان نية الترشح يعد لحظة هامّة تواكب التطوّر الذي نعيشه في وطننا العظيم، وتجسّد شغف الشعب السعودي بكرة القدم وسعي المملكة لتحقيق المزيد من التقدم والنمو لهذه اللعبة من خلال تنظيم هذا الحدث الاستثنائي".

وجاء هذا البيان بعيد إعلان الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) عن ترشيح واحد لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، تقدم به المغرب وإسبانيا والبرتغال مع إقامة ثلاث مباريات في أميركا الجنوبية، داعياً الاتحادات الأعضاء من الاتحادين الآسيوي والأوقياني لتقديم ملفاتها لاستضافة نسخة 2034.

وسرعان ما رحّب رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة بالدعوة، معرباً عن دعمه الكامل لنية السعودية التقدم بطلب استضافة مونديال 2034. وتستضيف السعودية خلال الفترة القادمة بطولة كأس العالم للأندية 2023 ونهائيات كأس آسيا 2027.

في غضون ذلك ذكرت تقارير إخبارية أن أستراليا، التي حققت نجاحا كبيرا في تنظيمها لكأس العالم للسيدات هذا العام بالاشتراك مع نيوزيلندا، أبدت أيضا اهتماما باستضافة مونديال عام 2034.

ع.ش/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)