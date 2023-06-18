السعودية تعلن الأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى

أعلنت المحكمة العليا السعودية أن غداً الاثنين هو غرة شهر ذي الحجة للعام الهجري 1444، وأن الوقوف بعرفة يوم الثلاثاء الموافق السابع والعشرين من شهر يونيو/ حزيران الجاري وأن عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء الذي يليه. جاء ذلك في بيان أصدرته المحكمة العليا اليوم الأحد (18 يونيو/ حزيران 2023)، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وبدورها، أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غداً الإثنين الموافق التاسع عشر من شهر يونيو/ حزيران الجاري هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1444، وأن الثلاثاء بعد المقبل وقفة عرفات، على أن يكون يوم الأربعاء 28 يونيو/ حزيران أول أيام عيد الأضحى، بحسب الهيئة الوطنية للإعلام المصرية.

أما سنغافورة فقد أعلن مفتيها وهو الزعيم الإسلامي الأعلى في البلاد اليوم الأحد أن المسلمين في سنغافورة سيحتفلون بعيد الأضحى المبارك "هاري رايا حاجي" يوم التاسع والعشرين من يونيو/ حزيران الجاري.

ونقلت صحيفة ستريتس تايمز السنغافورية في موقعها الإلكتروني عن مفتى سنغافورة ناظر الدين محمد ناصر قوله في بيان صحفي إنه استناداً إلى الحسابات الفلكية وعدم ظهور هلال شهر ذي الحجة عند غروب شمس اليوم الأحد، فإنه على ذلك يكون يوم 20 من حزيران/ يونيو الجاري هو بداية شهر ذي الحجة وليوافق يوم التاسع والعشرين من يونيو/ حزيران أول أيام عيد الأضحى.

وبالمثل، أعلنت الحكومة الإندونيسية اليوم الأحد أن يوم التاسع والعشرين من شهر يونيو/ حزيران الجارى هو أول أيام عيد الأضحى فى إندونيسيا. وبث النبأ موقع " ديتك دوت كوم" الإخباري الإلكتروني الإندونيسي.

يذكر أن إندونيسيا الواقعة في جنوب شرق آسيا هي الدولة التي تضم أكبر عدد من السكان المسلمين في العالم.

خ.س/أ.ح (د ب أ)