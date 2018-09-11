السعودية تعلن إسقاط صاروخ باليستي حوثي استهدف مصفاة نفط

نقلت وكالة الأنباء السعودية عن الناطق باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية في الحرب على الحوثيين قوله" استهدف صاروخ (اطلقه الحوثيون) المناطق السكنية، وقد جرى اسقاطه فوق منطقة جازان "ولم يسجل وقوع اصابات او أضرار اثناء عملية اسقاط الصاروخ" طبقا للعقيد تركي المالكي.

وكانت قناة المسيرة التابعة للحوثيين قد أعلنت اليوم (الجمعة 14 أيلول/ سبتمبر 2018) أن الحوثيين أطلقوا صاروخاً من طراز "بدر 1" على مصفاة أرامكو بجازان جنوب السعودية، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وأعلن الحوثيون سابقا استهداف مصفاة أرامكو بصواريخ بالستية، في حين أعلنت قوات التحالف العربي تصدي منظومة الدفاع الجوي لتلك الصواريخ.

ويقول الحوثيون إن هجماتهم الصاروخية على المملكة هي رد على الضربات الجوية التي ينفذها التحالف المدعوم من الغرب على اليمن.

وتقود السعودية منذ أكثر من ثلاث سنوات تحالفا عسكريا عربيا ضد مسلحي الحوثيين في اليمن، في معارك عدة خلفت خسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوفهم إلى جانب مدنيين.

م.م/ ع.ج.م (د ب أ، رويترز)