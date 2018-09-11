 السعودية تعلن إسقاط صاروخ باليستي حوثي استهدف مصفاة نفط | أخبار | DW | 14.09.2018

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أخبار

السعودية تعلن إسقاط صاروخ باليستي حوثي استهدف مصفاة نفط

أعلنت قوات التحالف الدولي الذي تقوده السعودية إسقاط صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على مصفاة نفط لشركة أرامكو بجازان جنوب السعودية. وكشف بيان قيادة قوات التحالف عن عدم وقوع خسائر في الجانب السعودي.

Saudi-Arabien | Stopp aller Öltransporte durch die Meerenge von Bab el-Mandeb im Roten Meer (Reuters/File Photo/A. Jadallah)

مصفاة نفط تابعة لآرامكو السعودية (صورة من الأرشيف)

نقلت وكالة الأنباء السعودية عن الناطق باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية في الحرب على الحوثيين قوله" استهدف صاروخ (اطلقه الحوثيون) المناطق السكنية، وقد جرى اسقاطه فوق منطقة جازان "ولم يسجل وقوع اصابات او أضرار اثناء عملية اسقاط الصاروخ" طبقا للعقيد تركي المالكي.

 وكانت قناة المسيرة التابعة للحوثيين قد أعلنت اليوم (الجمعة 14 أيلول/ سبتمبر 2018) أن الحوثيين أطلقوا صاروخاً من طراز "بدر 1" على مصفاة أرامكو بجازان  جنوب السعودية، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وأعلن الحوثيون سابقا استهداف مصفاة أرامكو بصواريخ بالستية، في حين أعلنت قوات التحالف العربي تصدي منظومة الدفاع الجوي لتلك الصواريخ.

ويقول الحوثيون إن هجماتهم الصاروخية على المملكة هي رد على الضربات الجوية التي ينفذها التحالف المدعوم من الغرب على اليمن.

وتقود السعودية منذ أكثر من ثلاث سنوات تحالفا عسكريا عربيا ضد مسلحي الحوثيين في اليمن، في معارك عدة خلفت خسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوفهم إلى جانب مدنيين.

م.م/ ع.ج.م (د ب أ، رويترز)

  • Jemen Rebellen 23.03.2014 (Gamal Noman/AFP/Getty Images)

    الحوثيون - من هم وماذا يريدون؟

    انبثقوا من صعدة

    الحوثيون، هم جماعة سياسية - دينية (شيعية) مسلحة يطلق على تنظيمهم السياسي والعسكري "حركة أنصار الله". يرتبط اسمهم بمؤسس الحركة حسين الحوثي الذي قتلته القوات اليمنية في عام 2004. تأسست الحركة عام 1992 واتخذت من منطقة صعدة شمال اليمن مركزا لها. خاضت الحركة مواجهات مسلحة على مدى سنوات ضد نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح راح ضحيتها الآلاف.

  • Jemen | Huthi Rebellen (Getty Images/AFP/STR)

    الحوثيون - من هم وماذا يريدون؟

    المذهب الزيدي

    ينتمي الحوثيون إلى المذهب الزيدي الشيعي القريب من المذاهب السنية. يعيش أغلب الزيديين في شمال اليمن، أي في معقلهم؛ محافظة صعدة قرب السعودية. لكن الحوثيين زحفوا اليوم إلى مناطق جنوب اليمن. وقد مثل سقوط حكم صالح عام 2012 فرصة ثمينة للحوثيين لتعزيز موقعهم ونفوذهم في اليمن، حتى أنهم بسطوا سيطرتهم عام 2014 على العاصمة صنعاء.

  • Jemen Kampf zwischen Huthis und islamischer Islah-Partei (DW)

    الحوثيون - من هم وماذا يريدون؟

    مطالب اجتماعية وسياسية

    حين اندلعت الثورة في اليمن عام 2011، شارك الحوثيون بقوة في الانتفاضة الشعبية وتبنوا مطالب الشعب اليمني، مما جعلهم يظهرون كحركة ديمقراطية مناهضة للديكتاتورية. بيَن الحوثيون منذ البداية أن غرضهم هو الدفاع عن حقوق أبناء منطقة صعدة، ليشمل تقديم خدمات اجتماعية وتعليمية، وتحول إلى مطالبة بإشراك المكون الحوثي في أجهزة الدولة.

  • Jemen Rebellenführer Abdul-Malik al-Houthi 2013 KEINE BESSERE AUFLÖSUNG VERFÜGBAR (picture-alliance/dpa/Yahya Arhab)

    الحوثيون - من هم وماذا يريدون؟

    اسم على مسمى

    يعتبر حسين بدر الدين الحوثي الزعيم الأول للحركة. وقد ارتبط ابن رجل دين زيدي بارز، في بداية مسيرته السياسية بحزب سياسي صغير كان يعرف باسم "الحق". فاز هذا الحزب بمقعدين في برلمان اليمن في انتخابات 1993، وشغل حسين أحدهما خلال الفترة ما بين 1993 و1997. بعد مقتله في عام 2004 تولى شقيقه عبد الملك الحوثي قيادة الحركة.

  • Machtkampf im Jemen 22.1.2015 (Reuters/Abdullah)

    الحوثيون - من هم وماذا يريدون؟

    الحروب الست

    خاض الحوثيين صراعا مسلحا مع حكومة صالح. كما حضروا في الحروب الست التي دارت بين عامي 2004 و2010 في الشمال اليمني. غير أن الحوثيين تحالفوا فيما يعد مع قوات صالح في الحرب الدائرة ضد التحالف الذي تقوده السعودية دعما للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الذي اتخذ من الرياض مقرا له بعد هروبه من صنعاء.

  • Jemen schießt ballistische Rakete auf Saudi-Arabien (Reuters/Houthi War Media)

    الحوثيون - من هم وماذا يريدون؟

    الأسلحة والذخائر!

    يعتقد أن الحوثيين يمتلكون ترسانة ضخمة من الأسلحة والذخائر. ويظن أن إيران المزود الرئيس للحوثيين بالأسلحة. ويرى بعض المراقبين أن الحوثيين استولوا على أسلحة كثيرة من الجيش اليمني وعملوا على تطويرها. وترجح الفرضية الأخرى تعاطف تجار السلاح، الذين قد يمدونهم بالأسلحة والمدخرات نظرا للارتباط القبلي بهم (زيديين) أو انتقاما من الجيش الذي حل بمنطقتهم.

  • Jemen Waffenruhe (Getty Images/N.Hassan)

    الحوثيون - من هم وماذا يريدون؟

    انتقادات

    توجه للحوثيين انتقادات كثيرة، أبرزها: استغلال الأطفال وتجنيدهم. ولا يرى الحوثيون حرجا في تجنيد مراهقين، وذلك بمباركة من القبائل المناصرة لهم. ولا تستثننى قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من تهمة تجنيد الأطفال أيضا (في الصورة مراهقون مناصرون للرئيس اليمني).

  • UN Geberkonferenz Jemen in Genf (picture-alliance/dpa/V. Flauraud)

    الحوثيون - من هم وماذا يريدون؟

    ماذا يريدون بالضبط؟

    بعد فشل محادثات جنيف للسلام يوم السبت الثامن من سبتمبر/ أيلول 2018، وتغيب وفد الحوثيين بذريعة عدم حصولهم على ضمانات لعودتهم إلى صنعاء. يتساءل عديدون عن الهدف الذي تسعى إليه الحركة، خاصة أمام تنامي عدد ضحايا الحرب في اليمن نتيجة الصراع المستمر بين الحوثيين والحكومة اليمنية. إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


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