السعودية تعلق رحلات الطيران الداخلية ووسائل النقل العام والأجرة

قالت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية إن المملكة قررت اليوم الجمعة (20 مارس/آذار 2020) تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات لمدة 14 يوما ابتداء من غد السبت.

وحسب المصدر تأتي إن هذه الخطوة "استكمالا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثةللسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وانطلاقا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم".

وقال المسؤول أنه تقرر أيضا تعليق حركة الحافلات بأشكالها، عدا الحافلات العائدة للجهات الحكومية أو المنشآت الصحية العامة أو الخاصة، والمنشآت التجارية الناقلة لمنسوبيها، أو التي تستخدم لأغراض صحية أو إنسانية أو أمنية. كما تقرر وقف نشاط سيارات الأجرة لذات المدة باستثناء الخدمة المقدمة بالمطارات لحركة النقل الجوي، ويقتصر نشاط نقل الأفراد على السيارات الخاصة التي تعمل مع التطبيقات. وتقوم الهيئة العامة للنقل بالتنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات المعنية الأخرى لحجب تطبيقات نقل الركاب المخالفة بشكل عاجل.

كما يتم تعليق خدمة القطارات لجميع المشغلين، واستمرار قطارات النقل التجاري واستمرار تسيير عبارات النقل بين جازان وجزيرة فرسان مع تقليص عدد المسافرين إلى 100 شخص في الرحلة الواحدة، يراعى فيها الموظفون وسكان جزيرة فرسان، وعدم السماح بالسفر من خلالها لأغراض سياحية.

وكانت السعودية اتخذت خلال الأسابيع الماضية قرارات تهدف لمكافحة انتشار الفيروس الذي تسبب بوفاة آلاف حول العالم، بينها وقف الرحلات الدولية وإغلاق المتاجر ومراكز الترفيه وتعليق العمرة. وسجلت السعودية حتى الآن 274 إصابة مؤكدة بالفيروس دون وفيات، من بين أكثر من 1200 إصابة في دول الخليج الست التي اتخذت بدورها إجراءات صارمة للحد من الانتشار تشمل الحد من التنقل وإغلاق المدارس والمساجد.

والسبت الماضي قررت الإمارات فرض حجر صحي إجباريعلى مواطني مجلس التعاون الخليجي الراغبين بدخول الدولة، بعد أيام من تعليق دخول حاملي التأشيرات والإقامة من أية جنسية.

ع.ج.م/ع.ج (أ ف ب، رويترز، د ب أ)