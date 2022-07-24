السعودية تطالب يوتيوب بإزالة إعلانات تتعارض مع "الذوق العام"

طالبت السلطات السعودية منصة "يوتيوب" بإزالة الإعلانات المخالفة خاصة وأنها تتعلق بالقيم والمبادئ الإسلامية.
وقالت هيئة الإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات السعودية في بيان لها، نشرته الصحف السعودية المحلية اليوم
الأحد (24 تموز/ يوليو 2022) : "تأكيداً من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على التزام مختلف منصات المحتوى الرقمي بالضوابط والأنظمة المعمول بها في المملكة، وبناءً على المتابعة فإنه قد لوحظ قيام منصة يوتيوب (التابعة لشركة غوغل) بعرض إعلانات موجهة لمستخدميها داخل المملكة تضمّن بثّها محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية ومخالفاً لضوابط المحتوى الإعلامي بالمملكة وسياسة منصة يوتيوب.
وتابع البيان أنه بناءً عليه، فقد طلبت هيئة الإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من المنصة إزالة تلك الإعلانات والالتزام بالأنظمة، كما سيتم متابعة التزامها، مؤكدة "في حال استمرار بثّ المحتوى المخالف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لنظامي الاتصالات والإعلام المرئي والمسموع".
وجاء تحذير السلطات السعودية إلى "يوتيوب" بعد أن تزايدت الشكاوى في المملكة من "إعلانات يوتيوب "الخادشة للحياء "، بحسب تعبير مستخدمين والتي لا تتناسب مع "الذوق العام".
ع.خ / م.س (د ب أ)
-
"خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية
تعاون سعودي أوروبي
الأميرة السعودية صفية حسين غراس ومصمم الأزياء البلجيكي كريستوف بيوفيز يعرضان مجموعة أزياء جديدة في مقر سفارة بلجيكا في الرياض. لأول مرة تعرض أزياء بحضور مشترك بين النساء والرجال.
-
"خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية
أزياء "محتشمة"
الأزياء المعروضة محتشمة، تلك التي تعاون في تصميمها الأميرة السعودية والمصمم البلجيكي، وهي أزياء تلائم قواعد العائلة السعودية المالكة.
-
"خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية
القليل من الألوان
ألوان العباءات ليست فاقعة، والجمهور كان يرتدي في الغالب ملابس غربية. مجموعة "خليكي شيك" تراعي التقاليد الثقافية السعودية.
-
"خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية
بقبعة رعاة البقر
ثوب أسود اللون وقبعة بيضاء لرعاة البقر من الغرب الأميركي، تنوع "محتشم"، في العباءة السعودية التي يرى فيها كثيرون تراثا قديما.
-
"خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية
في دبي الألوان أكثر بريقا
في دبي الأمر أكثر انفتاحا بالنسبة لعروض الأزياء. حتى الألوان أكثر اختلافا، مثل هذه العباءة من ماركة "مسلمة" في عرض ملابس في عام 2017 . هذه الماركة تركية وتعرض في أميركا، المملكة المتحدة، أوروبا، روسيا.
-
"خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية
"محشتم" وأنيق
دخول الحجاب والعباءة إلى عالم الأزياء ظهر حديثا. تركيا كانت سباقة في هذا المجال، وبدأت دور الأزياء بمحاولة استقطاب المسلمات ممن يرتدين الحجاب من خلال الخروج عن التقليد في الزي والألوان.
-
"خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية
"توب موديل" مسلمة
حليمة عدن عارضة أزياء أميركية من أصول صومالية، في عام 2020 تركت عملها كعارضة أزياء، لأن دور الأزياء لا تحترم إيمانها بشكل كاف. النقاش لا يتضمن نوعية الأزياء فقط، بل من يعمل في هذه المهنة الصعبة. إعداد: كريستنا ليهنين/ ع.خ