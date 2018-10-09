 السعودية تشارك تركيا التحقيقات في اختفاء خاشقجي | أخبار | DW | 12.10.2018

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أخبار

السعودية تشارك تركيا التحقيقات في اختفاء خاشقجي

أكدت مصادر تركية وسعودية وصول وفد سعودي إلى تركيا لتشكيل فريق "تحقيق مشترك" في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي. ورحبت السعودية بتجاوب تركيا مع طلبها تشكيل الفريق الذي سيواصل عمله في مطلع الأسبوع القادم.

Türkei Istanbul Saudisches Konsulat (picture-alliance/AA/A. Bolat)

قالت ثلاثة مصادر تركية الجمعة (12 تشرين الأول/ أكتوبر 2018) إن وفداً سعودياً وصل إلى تركيا في إطار تحقيق مشترك في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وقال أحد المصادر: "وصل وفد إلى تركيا ضمن جهود تشكيل مجموعة عمل مشتركة مع السعودية"، بينما ذكر مصدر آخر أن الوفد وصل أمس الخميس وسيجتمع مع ممثل ادعاء تركي يحقق في القضية وكذلك مع ممثلين لوزارتي العدل والداخلية والشرطة والمخابرات. وأشار المصدر إلى أنه لم تتحدد مدة زمنية معينة لهذه الاجتماعات، إلا أن "هناك حاجة لرؤية نتائج سريعة جداً". وأضاف أن الفريق موجود في اسطنبول الآن وسيواصل عمله في مطلع الأسبوع القادم.

مختارات

وسط تضارب الأنباء حول مصير الصحفي السعودي جمال خاشقجي، لا تزال تداعيات اختفائه تلقي بظلالها على المشهد السياسي والإعلامي في السعودية وتركيا. أصابع الاتهام تشير إلى تورط السعودية. فكيف تعاملت مع الأزمة وما هي ردود الفعل؟ (12.10.2018)

كثفت عواصم غربية ضغوطها على المملكة السعودية لجهة تقديم توضيح "سريع وذي مصداقية" حول مصر الصحفي جمال خاشقجي المختفي منذ عشرة أيام إثر دخوله إلى مقر قنصلية بلاده في اسطنبول. وفريق تحقيق سعودي يصل إلى تركيا. (12.10.2018)

وأكد مصدر سعودي أيضاً أن الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة، زار تركيا أمس الخميس لإجراء محادثات. وذكر مصدر على صلة بعائلة الأمير خالد الفيصل لوكالة رويترز أنه قام بزيارته القصيرة بصفته مستشاراً للملك سلمان، في خطوة ربما تشير إلى أن الملك يولي هذه القضية اهتماماً كبيراً.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مسؤول سعودي ترحيبه بتجاوب تركيا مع طلب المملكة تشكيل الفريق. وقالت الوكالة إن المسؤول السعودي "ثمن هذه الخطوة الإيجابية، مؤكداً ثقته التامة بقدرة فريق العمل المشترك وتعاون عناصره على القيام بالمهام المناطة به على أكمل وجه".

ولم تصدر عن السعودية تعليقات كثيرة منذ اختفاء خاشقجي في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول، ما أشاع أنباء غير مؤكدة بأنه قتل.

وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين قد ذكر أمس الخميس أنه ستقام مجموعة عمل مشتركة مع السعودية للتحقيق في اختفاء خاشقجي.

ز.أ.ب/ ي.أ (رويترز، أ ف ب)

  • Jamal Khashoggi saudischer Journalist und Schriftsteller (Privat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    خاشقجي من منتقدي النظام السعودي

    جمال خاشقجي، الصحفي والكاتب السعودي، هو بطل قصة اختفاء لا يزال الغموض يلفها وتحيط بها السرية حتى اللحظة. عمل خاشقجي في السابق مستشارًا للحكومة. في أيلول/سبتمبر 2017، فرّ من السعودية للعيش في الولايات المتحدة خشية اعتقاله في حال عودته، حسب قوله. انتقد خاشقجي في مقالاته بعض سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ودور الرياض في الحرب على اليمن.

  • Türkei Konsulat von Saudi-Arabien in Istanbul (picture-alliance/AP Photo)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تاريخ ومكان الاختفاء

    في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2018، دخل خاشقجي مبنى قنصلية بلاده في إسطنبول لإتمام إجراءات مرتبطة بزواجه من خطيبته التركية و منذ تلك اللحظة اختفى أثره. وبحسب "واشنطن بوست" دخل خاشقجي إلى القنصلية حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، نقلاً عن خطيبته، التي قالت إنها رافقته ولكن لم يسمح لها بالدخول ولم يخرج خاشقجي في الساعة الخامسة بعد الظهر بعد إغلاق القنصلية رسمياً.

  • Istanbul Saudischer Journalist Khashoggi betritt Konsulat von Saudi-Arabien (Reuters TV)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تضارب أنباء حول خروجه من القنصلية

    منذ الإعلان عن اختفاءه، قدمت السلطات التركية والسعودية روايتين متضاربتين بشأن خروج خاشقجي من القنصلية، إذ قالت أنقرة إنه لا توجد أدلة على أنه غادر مقر القنصلية، بينما ذكرت الرياض أنه خرج في اليوم ذاته. وما تزال السعودية تنفي رسمياً احتجاز خاشقجي وتصر على أنه غادر القنصلية وحده في اليوم ذاته.

  • Türkei Istanbul Konsulat Saudi-Arabien | Untersuchungen Jamal Khashoggi (picture-alliance/Anadolu Agency/A. Bolat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تفتيش القنصلية

    مع بدأ التحقيقات طلبت السلطات التركية تمكينها من تفتيش مبنى القنصلية، وأعربت الرياض عن استعدادها للسماح بالتفتيش. إلا أنه لحد الساعة لم يحصل ذلك بعد، رغم مطالبة السلطات التركية المتكررة. ونشرت وكالة " رويترز" صوراً للقنصلية السعودية من الداخل، حيث تحدث القنصل، عن أن خاشقجي غير موجود في القنصلية.

  • Saudischer Journalist in Türkei verschwunden (picture-alliance/dpa/AP/L. Pitarakis)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    مصادر تركية تعلن مقتل خاشقجي

    بعد مرور أربعة أيام على اختفاءه، وفي السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 2018 قال مصدران تركيان إن السلطات التركية تعتقد أن خاشقجي قتل داخل القنصلية.

  • Screenshot Website Sabah (www.sabah.com.tr)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    وسائل إعلام تركية تتحدث عن تفاصيل مقتل خاشقجي المزعومة

    نقلت وسائل إعلام تركية تسريبات عن احتمال مقتل خاشقجي على يد "فريق موت" وصل إلى إسطنبول على متن طائرتين خاصتين. وذكرت وسائل الأعلام التركية أنه من المحتمل أن جثة خاشقجي تم تقطيعها بـ" منشار عظم". قناة تلفزيونية تركية نقلت صوراً عن كاميرات مراقبة أظهرت أعضاء "فريق الموت" السعودي المزعوم.

  • Türkei Konsulat von Saudi Arabien in Istanbul (Getty Images/AFP/B. Kilic)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    السيارة السوداء

    ومن بين التفاصيل الأخرى التي نشرتها وسائل الإعلام التركية، هي سيارة سوداء، مظللة بالكامل ويمكن مشاهدة ما بداخلها، غادرت مبنى القنصلية السعودية بعد نحو ساعتين من دخول خاشقجي إليها، متوجهة إلى مكان مجهول. وتعتقد وسائل الإعلام التركية أن هذه السيارة ربما قد نقلت "جثة الصحفي السعودي بعد مقتله وتقطيع جثته".

  • Jamal Khashoggi (picture-alliance/AP Photo/V. Mayo)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    خطة لاستدراج خاشقجي ؟

    كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن الاستخبارات الأمريكية رصدت اتصالات بين مسؤولين سعوديين، بحثوا خلالها مخطّط سعودي أمر به ولي العهد محمد بن سلمان، يهدف إلى استدراج خاشقجي إلى السعودية للقبض عليه، وذلك قبل اختفائه بأسبوع.

  • Türkei Istanbul Saudisches Konsulat (picture-alliance/AA/A. Bolat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تركيا تملك الأدلة

    في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 كشفت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مسؤولين أمركيين وأتراك أن الحكومة التركية لديها فيما يبدو أدلة تثبت مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول. الأدلة عبارة عن تسجيلات صوتية ومصورة.

  • Verschwinden des prominenten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi (picture-alliance/AA/E. Yorulmaz)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    السعودية تطالب بتحقيق مشترك

    قال مصدران تركيان اليوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 إن وفدا من السعودية وصل إلى أنقرة في إطار التحقيق في اختفاء خاشقجي. وكانت السعودية قد اقترحت على انقرة تشكيل مجموعة عمل مشتركة للتحقيق. إعداد: إيمان ملوك


مختارات

أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

منذ لحظة الإعلان عن اختفاء جمال خاشقجي الصحفي السعودي المعارض للقيادة السعودية وسيل الأخبار والتطورات حول قضيته لا يتوقف. في ما يلي أهم التطورات في قصة اختفاءه منذ دخوله مبنى القنصلية وحتى اللحظة. (12.10.2018)  

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