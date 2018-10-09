السعودية تشارك تركيا التحقيقات في اختفاء خاشقجي

قالت ثلاثة مصادر تركية الجمعة (12 تشرين الأول/ أكتوبر 2018) إن وفداً سعودياً وصل إلى تركيا في إطار تحقيق مشترك في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وقال أحد المصادر: "وصل وفد إلى تركيا ضمن جهود تشكيل مجموعة عمل مشتركة مع السعودية"، بينما ذكر مصدر آخر أن الوفد وصل أمس الخميس وسيجتمع مع ممثل ادعاء تركي يحقق في القضية وكذلك مع ممثلين لوزارتي العدل والداخلية والشرطة والمخابرات. وأشار المصدر إلى أنه لم تتحدد مدة زمنية معينة لهذه الاجتماعات، إلا أن "هناك حاجة لرؤية نتائج سريعة جداً". وأضاف أن الفريق موجود في اسطنبول الآن وسيواصل عمله في مطلع الأسبوع القادم.

وأكد مصدر سعودي أيضاً أن الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة، زار تركيا أمس الخميس لإجراء محادثات. وذكر مصدر على صلة بعائلة الأمير خالد الفيصل لوكالة رويترز أنه قام بزيارته القصيرة بصفته مستشاراً للملك سلمان، في خطوة ربما تشير إلى أن الملك يولي هذه القضية اهتماماً كبيراً.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مسؤول سعودي ترحيبه بتجاوب تركيا مع طلب المملكة تشكيل الفريق. وقالت الوكالة إن المسؤول السعودي "ثمن هذه الخطوة الإيجابية، مؤكداً ثقته التامة بقدرة فريق العمل المشترك وتعاون عناصره على القيام بالمهام المناطة به على أكمل وجه".

ولم تصدر عن السعودية تعليقات كثيرة منذ اختفاء خاشقجي في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول، ما أشاع أنباء غير مؤكدة بأنه قتل.

وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين قد ذكر أمس الخميس أنه ستقام مجموعة عمل مشتركة مع السعودية للتحقيق في اختفاء خاشقجي.

ز.أ.ب/ ي.أ (رويترز، أ ف ب)