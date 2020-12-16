 السعودية تسمح للمتزوجين من غير السعوديين بالسفر عبر المنافذ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.02.2021

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أخبار

السعودية تسمح للمتزوجين من غير السعوديين بالسفر عبر المنافذ

في إجراء يهدف إلى تسهيل تحركاتهم، وافقت الرياض على السماح للمتزوجين من غير السعوديين بالسفر عبر المنافذ الحدودية في ظل تعليق السفر الدولي بسبب جائحة كورونا.

الصورة لمطار أبها في المملكة العربية السعودية

وافقت الرياض بالسماح للمتزوجين من غير السعوديين بالسفر عبر المنافذ الحدودية في ظل تعليق السفر الدولي بسبب جائحة كورونا.

قال التلفزيون السعودي الأربعاء (24 شباط/ فبراير 2021) إن المملكة ستسمح للمواطنات والمواطنين المتزوجين من غير السعوديين بالسفر عبر المنافذ الحدودية، في إجراء يهدف إلى تسهيل تحركاتهم في ظل تعليق حركة السفر الدولي بسبب الجائحة.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة السعودية الأربعاء تسجيل خمس حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 6475 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 353 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 376 ألفاً و21 حالة. كما لفتت إلى تسجيل 280 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 367 ألفاً و15.

ع.ش/ي.أ (د ب أ)

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