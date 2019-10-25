السعودية تستضيف السوبر الإسباني رسمياً لثلاثة أعوام

ستستضيف السعودية مسابقة كأس السوبر الإسبانية على مدى ثلاثة أعوام، بحسب ما أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم والهيئة العامة للرياضة في السعودية الاثنين (11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019). وستقام النسخة الأولى بمشاركة أربعة فرق في كانون الثاني/ يناير المقبل.

وجاء الإعلان على هامش سحب القرعة الذي أقيم في مقر الاتحاد، علماً بأن النسخة المقبلة ستكون المرة الأولى التي تشهد مشاركة أربعة فرق.

وأكد رئيس الهيئة العامة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، نبأ استضافة السعودية للبطولة في تغريدة حسابه على "تويتر"، قائلاً: "استمراراً لمواصلة استضافة الأحداث العالمية الرياضية الكبرى.. يسعدني الإعلان عن إقامة #السوبر_الإسباني_في_السعودية".

وأوضح الفيصل أن كأس السوبر ستقام بمشاركة برشلونة، بطل الدوري في الموسمين الماضيين، وغريمه ريال مدريد، إضافة الى فالنسيا حامل لقب الكأس وأتلتيكو مدريد، وذلك بين الثامن من كانون الثاني/ يناير و12 منه.

من جهته، أكد الاتحاد الإسباني أن "كأس السوبر الإسبانية ستقام في السعودية في الأعوام الثلاثة المقبلة وخلال فصل الشتاء، بهدف التخفيف من ضغط المسابقات، بناءً على طلب الأندية واللاعبين".

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وستتزامن إقامة الكأس مع فترة التوقف الشتوية للبطولات الأوروبية، على أن تستضيفها مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة. وستقام المسابقة بنظام دور نصف نهائي ومباراة نهائية. وبحسب سحب القرعة الذي أقيم الاثنين، ستجمع مباراتا الدور نصف النهائي بين فالنسيا وريال مدريد من جهة، وبرشلونة وأتلتيكو من جهة أخرى.

وخسر برشلونة، بطل الدوري الإسباني في الموسمين الماضيين، في نهائي كأس الملك الموسم الماضي أمام فالنسيا 1-2. إلى ذلك، يشارك قطبا مدريد أتلتيكو وريال بعد إنهائهما موسم 2018-2019 في المركزين الثاني والثالث توالياً في ترتيب الدوري الإسباني.

وهذه هي المرة الأولى التي تقام فيها كأس السوبر بنظام "دور الأربعة"، على أن تقام مباراتا نصف النهائي في الثامن من كانون الثاني/ يناير والتاسع منه، والمباراة النهائية على لقب الكأس السوبر في 12 من الشهر ذاته. وكانت المباراة تجمع عادة بين بطلي الدوري والكأس.

أ.ح/ ي.أ (أ ف ب)