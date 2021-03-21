السعودية تستدعي سفير لبنان على خلفية تصريحات "مسيئة" من وزير خارجيته

استدعت وزارة الخارجية السعودية سفير لبنان لدى المملكة وأبلغته رفضها واستنكارها لـ"إساءات" صدرت من وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء (15 أيار/مايو) أنه تم تسليم السفير مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص. وتضمنت تصريحات وهبة عبارات اعتبرتها السعودية "تطاولاً على المملكة وشعبها".

وأعربت الخارجية السعودية عن تنديدها واستنكارها الشديدين لما تضمنته التصريحات من "إساءات مشينة تجاه المملكة وشعبها ودول مجلس التعاون الخليجية الشقيقة"، وأكدت أن التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

وأثار وهبة احتمال إشعال توترات جديدة خلال مقابلة تلفزيونية يوم الاثنين عندما بدا أنه يلقي بالمسؤولية على دول الخليج في ظهور تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا المجاورة، كما انسحب من اللقاء بعد مداخلة من محلل سياسي سعودي ووصفه بأنه "من أهل البدو".

م.ع.ح/ف.ي (د ب أ، رويترز)