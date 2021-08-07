 السعودية تستأنف العمرة للمعتمرين من الخارج وفق شروط | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.08.2021

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أخبار

السعودية تستأنف العمرة للمعتمرين من الخارج وفق شروط

أعلنت السعودية أنها ستستأنف العمرة تدريجيا للمعتمرين الملقحين الوافدين من مختلف دول العالم، بعد نحو 18 شهرا من تعليق قبول المعتمرين من خارج البلاد بسبب جائحة كوفيد-19.

السعودية نظمت هذا العام حجّاً مصغراً لملقّحين بالكامل.

السعودية نظمت هذا العام حجّاً مصغراً لملقّحين بالكامل.

 بعد نحو ثلاثة أسابيع من تنظيم  موسم حج مصغر شارك فيه 60 ألف حاج من سكان البلاد الملقّحين بالكامل ضد فيروس كورونا، وبعد أسبوع من فتح أراضيها أمام السياح الملقّحين بالكامل، أعلنت السعودية استئناف العمرة أيضا للمعتمرين من خارج المملكة.

 وفي آذار/مارس 2020، علقت المملكة أداء العمرة لأكثر من ستة أشهر على خلفية تفشي الوباء قبل أن تسمح باستئنافها وفق شروط محددة ولعدد محدود فقط من سكانها.

مختارات

بعد أن كان نحو ثلاثة ملايين حاجٍ يتوافدون من جميع أنحاء العالم إلى البيت الحرام لأداء فريضة الحج، تجمع بضعة آلاف فقط على جبل الرحمة في عرفات في موسم شهد انتشار وباء كورونا.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، صباح اليوم الأحد (8 أغسطس/ آب 2021) أنه سيتم "استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم تدريجيا اعتبارا من الإثنين 9 أغسطس/ آب 2021، لأداء مناسك العمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف". وأضافت "بخصوص المعتمرين القادمين من خارج المملكة فيجب إرفاق شهادة التحصين المصادق عليها من الجهات الرسمية في بلد المعتمر مع اشتراط أن تكون اللقاحات معتمدة في المملكة". واللقاحات المعتمدة في المملكة، هي بيونتيك/فايزر واسترازينيكا وموديرنا أو جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون.

 ونقلت الوكالة عن نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط قوله إن الوزارة "تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على تحديد الدول التي يقدم منها المعتمرين، وأعدادهم بصفة دورية حسب تصنيف الإجراءات الوقائية، والاشتراطات الخاصة بالدول القادم منها المعتمرون والزوار إلى المملكة".

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موسم الحج .. ثاني حج الى مكة بعدد محدود بسبب كورونا

الحج والعمرة مصدر دخل رئيسي للمملكة

 وموسم الحج وكذلك العمرة التي يمكن تأديتها طوال العام مصدر رئيسي للعوائد المالية غير النفطية للمملكة. ففي الأوقات الاعتيادية، يوفر الحج والعمرة 12 مليار دولار سنويا، ما يحافظ على حيوية الاقتصاد في مكة طوال العام. وأدى 5,8 ملايين شخص العمرة خلال عام 2020، بانخفاض بلغ 69 بالمئة عن عام 2019، حسب الأرقام الرسمية.

 ونظمت السعودية خلال عامي 2020 و2021 حجّاً مصغراً ضم 10 آلاف و60 ألف حاج، بعد أن استقبلت في 2019 نحو 2,5 مليون مسلم من أرجاء العالم في مناسك الحج.

 وشكل تقليص عدد من يؤدون الحج والعمرة ضربة قوية للعائدات الحكومية وأضر بالأعمال المرتبطة بالحج التي توظف مئات الآلاف في مكة من موظفي شركات السفر والحلاقين في الشوارع إلى محال بيع الهدايا التذكارية.

 وتنكب المملكة على العمل لتسريع حملة التطعيم على مستوى البلاد في خضم سعيها لإحياء السياحة واستضافة الفعاليات الرياضية والترفيهية التي تشكل حجر الأساس لبرنامج "رؤية 2030" الهادف لتنويع الاقتصاد المرتهن للنفط. وفي الأول من آب/أغسطس، بدأت السعودية حظر دخول غير الملقّحين ضد فيروس كورونا إلى الإدارات العامة والمؤسسات الخاصة، فيما تشدد المملكة الخناق على المترددين في تلقي اللقاحات المضادة لكوفيد. وسجّلت السعودية حتى السبت أكثر من 532 ألف إصابة بفيروس كورونا من بينها 8320 وفاة.

ع.ج/ و.ب (أ ف ب، د ب أ)

  • الاستعدادات في الحرم المكي

    في صور: شبح كورونا يخيم على أداء مناسك الحج في مكة

    الاستعدادات في الحرم المكي

    الاستعدادات في الحرم المكي كانت تسابق الزمن من أجل استقبال أعداد محدودة من الحجاج. بالإضافة إلى التنظيف المستمر، تم تعقيم المكان، كما تم تركيب فواصل لفرض التباعد بين الحجاج.

  • مسافة آمنة بين الحجاج

    في صور: شبح كورونا يخيم على أداء مناسك الحج في مكة

    مسافة آمنة بين الحجاج

    يشارك نحو 10 آلاف مقيم في المناسك التي ستتواصل على مدى خمسة أيام مقارنة بنحو 2,5 مليون مسلم حضروا العام الماضي، بعد عملية اختيار واسعة قامت بها السلطات. وتم فحص حرارة القادمين والتأكد من سلامتهم.

  • Pilgerfahrt mit Maske: Sicherheitsbeamte in Mekka | Corona & Hadsch | Pilgerfahrt (Reuters/Saudi Ministry of Media)

    في صور: شبح كورونا يخيم على أداء مناسك الحج في مكة

    كمامات وتعقيم

    في الصورة نشاهد ضباط الأمن في مكة وهم يلبسون الكمامات. تعود أصول الحجاج إلى 160 دولة حول العالم، لكنهم كلهم يعيشون في المملكة العربية السعودي، حيث أن السلطات أعلنت أنها لن تستقبل أي حاج من خارج المملكة. وتأثرت المملكة بفيروس كورونا وبلغت الإصابات أكثر من 250 ألف شخص.

  • Pilger in Mekka | Corona & Hadsch | Pilgerfahrt (Reuters/Saudi Ministry of Media)

    في صور: شبح كورونا يخيم على أداء مناسك الحج في مكة

    شعائر الحج

    ويؤدّي الحجاج الطواف حول الكعبة مع بداية الشعائر، ثم يقومون بالسعي بين الصفا والمروى قبل أن يتوجهوا إلى منى في يوم التروية، ومنها إلى عرفات على بعد عشرة كيلومترات.

  • Steinigungsritual mit Fußbodenmarkierung | Corona & Hadsch | Pilgerfahrt (Reuters/Saudi Press Agency)

    في صور: شبح كورونا يخيم على أداء مناسك الحج في مكة

    جمرة العقبة

    تم تزويد الحجّاج بمجموعة من الأدوات والمستلزمات بينها إحرام طبي ومعقّم وحصى الجمرات وكمّامات وسجّادة ومظلّة، بحسب كتيّب "رحلة الحجاج" الصادر عن السلطات. كما تم تحديد أماكن متباعدة لرمي الجمرات في منى.

  • Pilger im Hof der Großen Moschee in Mekka | Corona & Hadsch | Pilgerfahrt (Getty Images/AFP)

    في صور: شبح كورونا يخيم على أداء مناسك الحج في مكة

    عدم لمس الكعبة

    بعكس السنوات السابقة، فقد أقامت السلطات فاصلا بين الحجاج والكعبة، وذلك لعدم لمس الكعبة أو الاقتراب منها، وتهدف هذه الفواصل إلى عدم الازدحام أمام الكعبة أو الحجر الأسود، وهو ما كان يحدث في السنوات السابقة.

  • Vor Covid-19: Millionen von Pilgern in der Zeltstadt bei Mina (picture-alliance/AP Photo/D. Yasin)

    في صور: شبح كورونا يخيم على أداء مناسك الحج في مكة

    الازدحام بات صورة من الماضي

    هكذا كان الحج قبل عامين، حيث شارك ملايين الحجاج من داخل المملكة ومن كل أنحاء العالم في إقامة الشعائر المقدسة. وبالإضافة إلى أهميته الدينية فإن للحج أهمية اقتصادية كبيرة أيضا للملكة السعودية، إذ أن مئات الآلاف من الوظائف الموسمية مرتبطة بموسم الحج. إعدا: فلوريان غرونر/ علاء جمعة