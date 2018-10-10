السعودية تحشد الدعم لتجريد كرمان من جائزة نوبل

تستمر جهود مؤسسة المرأة العربية ومقرها لندن لتجريد الناشطة اليمنية توكل كرمان من جائزة نوبل للسلام. جاء ذلك في خبر نشرته صحيفة عكاظ السعودية الصادرة الخميس (25 تشرين الأول/ أكتوبر 2018). ونقلت الصحيفة عن أمين عام المؤسسة محمد الدليمي قوله" إنّ مسلك توكل كرمان وأفعالها يتنافى مع قواعد منح الجائزة الدولية، أذ اصبحت ممارسات كرمان تمس صميم الأمن القومي العربي، وتقدم للعالم الخارجي صورة سلبية ومشوهة عن المرأة العربية".

الدليمي، حسب الصحيفة السعودية، أشار إلى أنه "سيتم خلال الندوة عرض وثائق ومواد فلمية تفضح وتكشف الدور الذي تقوم به توكل كرمان في الاساءة إلى رموز أمتنا".

وكان حزب التجمع اليمني للإصلاح قد قرر في وقت سابق هذا العام، تجميد عضوية توكل كرمان بعد انتقادها للتحالف العسكري بقيادة السعودية الذي يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

ونقل موقع بي بي سي بالعربية في (4 شباط/ فبراير 2018) عن كرمان قولها إن التحالف يقوم باستغلال "الانقلاب على الشرعية (في اليمن) في صنعاء لممارسة احتلال بشع ونفوذ أبشع".

لكن حزب التجمع اليمني للإصلاح، الذي تنتمي كرمان له، والمتحالف مع حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، أدان تعليقات كرمان وأثنى على التحالف.

في سياق ذي صلة، نشرت صحيفة عكاظ في (الثامن من أيلول/ سبتمبر 2018 ) مقابلة مع طارق كرمان شقيق توكل، انتقد فيها مواقف شقيقته السياسية بشدة مشيراً بالقول: "انتقادي لشقيقتي يرتكز على أمرين: التبعية العمياء لتنظيم الإخوان، وللأجندات القطرية على حساب وطنها".

م.م/ ع.غ