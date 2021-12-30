السعودية تحدد قواعد جديدة للحج وتسمح بهذا العدد في هذا العام

أعلنت السعودية السبت (9 إبريل/نيسان 2022) أنها ستسمح لمليون مسلم بأداء فريضة الحج هذا العام من داخل المملكة وخارجها، في زيادة ملحوظة بعدما أجبر انتشار وباء كوفيد-19 قبل عامين السلطات على تقليص عدد الحجاج بشكل كبير.
وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية في بيان "تقرر رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقاً للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية".
وبلغ عدد الحجاج العام 2019 نحو 2.5 مليون حاج. لكن بعد تفشي فيروس كورونا العام 2020 سمحت السعودية لألف شخص فقط من داخل المملكة بأداء الفريضة، قبل أن يتم رفع العدد في العام التالي الى ستين ألفاً ملقحين بالكامل، جرى اختيارهم بواسطة القُرعة.
ضوابط جديدة
وحددت وزارة الحج ضوابط تنص على أن يكون "حج هذا العام للفئة العمرية أقل من 65 عاماً، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد-19 المعتمدة في وزارة الصحة السعودية".
واشترطت السلطات على الحجاج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص فيروس كورونا سلبية لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة. وشددت على ضرورة التزام الحجاج الإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم "حفاظاً على صحتهم وسلامتهم".
وشكا عدد من الأشخاص من فرض فحص فيروس كورونا "بي سي آر" قبيل السفر وهو ما قال أحدهم إنه قد يتسبب في إلغاء السفر إذا أتت نتيجته إيجابية بعد دفعهم مصاريف الحج الباهظة.
خسائر كبيرة بسبب كورونا
تسبّب الوباء في خسارة المملكة لمصدر إيرادات رئيسي، إذ إن السعودية تجني نحو 12 مليار دولار سنوياً من العمرة والحج. كذلك، عرقل الوباء خطط المملكة للتحول إلى دولة سياحية ضمن استراتيجية تنويع الاقتصاد لوقف الارتهان للنفط.
وبدأت المملكة إصدار التأشيرات السياحية للمرة الأولى في 2019 كجزء من حملة طموحة لتغيير صورتها المتشدّدة وجذب الزوار. وبين أيلول/سبتمبر 2019 وآذار/مارس 2020، أصدرت 400 ألف تأشيرة سياحية. وعادت المملكة لتفتح أبوابها ببطء في بداية 2021، وبدأت ترحب بالسياح الأجانب الملقحين في آب/أغسطس.
كانت السعودية أغلقت المسجد الحرام في آذار/مارس 2020، ثم أعادت فتحه أمام الحجاج في ظل إجراءات صارمة في تموز/يوليو، قبل أن تسمح بعد ثلاثة أشهر لعموم المسلمين بالصلاة فيه إنما بطاقة استيعابية محدودة وبتباعد أثناء الصلوات.
وفي تشرين الأول/اكتوبر الماضي، عاد المسجد الذي يضم الكعبة، قبلة المسلمين، ليستقبل المصلين بكامل طاقته الاستيعابية ومن دون أي تباعد، رغم أن وضع الكمامة لا يزال الزامياً. وأثارت القيود في العامين 2020 و2021 استياء المسلمين في الخارج الذين لم يتم شملهم بقرار السماح لبضعة آلاف أداء الحج.
وسجّلت المملكة التي يبلغ عدد سكانها نحو 34 مليون نسمة أكثر من 751 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا بينها 9055 حالة وفاة وفقا لبيانات وزارة الصحة.
وفي أوائل آذار/مارس الماضي، أعلنت عن رفع معظم القيود بما في ذلك التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة والحجر الصحي للوافدين الذين تم تطعيمهم، وهي خطوات كان من المتوقع أن تكون مقدمة للسماح بوصول الحجاج المسلمين من الخارج هذا العام.
وشمل القرار تعليق "إجراءات التباعد الاجتماعي في جميع الأماكن المفتوحة والمغلقة" بما في ذلك المساجد، فيما أصبحت الأقنعة الآن مطلوبة فقط في الأماكن المغلقة.
ع.ح./خ.س. (أ ف ب)
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للعام الثاني.. مناسك الحج وعيد الأضحى في ظل قيود كورونا
مناسك الحج في ظروف استثنائية
وصل آلاف الحجاج الموجودين في مكة المكرمة إلى مشعر منى، مع بدء مناسك الحج الفعلية التي اقتصرت هذا العام على المقيمين في السعودية الملقحين ضد كوفيد-19، في ظروف استثنائية للعام الثاني توالياً بسبب كورونا. ويشارك نحو 60 ألف مقيم في المناسك مقارنة بنحو 2,5 مليون مسلم في 2019. واختير المشاركون من بين 558 ألف متقدم وفق نظام تدقيق إلكتروني.
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للعام الثاني.. مناسك الحج وعيد الأضحى في ظل قيود كورونا
تنظيم وفود الحجاج
تم تجهيز خدمات متكاملة من تنظيم دخول الحجاج للمسجد وإجراء فحص الحرارة وتطبيق كافة البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المعنية لضمان سلامتهم. إذ تسعى السلطات السعودية لتكرار نجاح العام الفائت الذي تميز بتنظيم كبير والتزام تام بالتدابير الوقائية من الجائحة.
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للعام الثاني.. مناسك الحج وعيد الأضحى في ظل قيود كورونا
التروية بمنى
وأدى الحجاج الطواف حول الكعبة مع بداية الشعائر، ثم قاموا بالسعي بين الصفا والمروة قبل أن يتوجهوا إلى منى في يوم التروية، ومنها إلى عرفات على بعد عشرة كيلومترات. ويذكر أن مخيمات الحجاج تضم مصليات خاصة لضمان التباعد.
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للعام الثاني.. مناسك الحج وعيد الأضحى في ظل قيود كورونا
الوقوف بعرفات
اضطر الحجاج هذه العام لمراعاة التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات على جبل عرفات. بينما في السنوات السابقة كان أكثر من مليوني حاج يغطون جبل الرحمة في وادي عرفات وكانوا يجلسون متجاورين تحت أشعة الشمس الحارقة وسط درجات حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية.
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للعام الثاني.. مناسك الحج وعيد الأضحى في ظل قيود كورونا
استخدام تقنتيات جديدة بالحج
وفي خطوة جديدة، استخدمت الوسائل التكنولوجية المتاحة لضمان تطبيق التباعد الاجتماعي والحد من انتقال العدوى. إذ تم استحداث بطاقة الحج الذكية "شعائر"، التي تسمح بوصول الحجاج دون تلامس بشري إلى المخيمات والفنادق ونقلهم في المناطق المقدسة. إلى جانب استخدام روبوتات باللونين الأسود والأبيض لتوزيع قوارير مياه زمزم المباركة.
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للعام الثاني.. مناسك الحج وعيد الأضحى في ظل قيود كورونا
العيد في غزة
يرى فلسطينيون أنه من الضروري أن يخرج الأطفال في غزة للاحتفال بعيد الأضحى رغم كل الظروف، وذلك حتى ينسوا ما أصابهم من ألم وفقدان لأحبة في الحرب. فقد تعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي شديد بعد إطلاق مقاتلين من حركتي حماس والجهاد صواريخ في العمق الإسرائيلي.
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للعام الثاني.. مناسك الحج وعيد الأضحى في ظل قيود كورونا
العيد في مصر
ترمز الأضحية إلى مستوى عال من الإيمان وتعود، بحسب الموروث الديني، إلى استعداد النبي ابراهيم للتضحية بنجله اسماعيل وذبحه تلبية لأمر رباني شكل اختبارا لدرجة إيمانه. وفي مصر لا يقتصر اهتمام المصريين بالخِرَاف والكِبَاش على عيد الأضحى، بل هو اهتمام قديم يعود لعصور الفراعنة.
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للعام الثاني.. مناسك الحج وعيد الأضحى في ظل قيود كورونا
صلاة العيد في جامع الأزهر
جامع الأزهر في القاهرة، مزدحم بالمؤمنين الذين جاؤوا لأداء صلاة العيد. رغم تشديد السلطات الصحية على التباعد فان الألتزام بها لم يكن تاما. إرتداء الكمامة أيضا ليس شاملا لكل زوار المسجد الكبير.
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للعام الثاني.. مناسك الحج وعيد الأضحى في ظل قيود كورونا
حملة تطعيم في العيد بتونس
في تونس، تم خصيص فترة عيد الأضحى لتكثيف حملة التطعيم بهدف كبح انتشار جائحة كورونا، وتوزيع المرضى على المستشفيات الخاصة إثر الاكتظاظ والنقص في مادة الأكسجين في المستشفيات الحكومية. إذ تشهد تونس أشد موجة من الوباء منذ آذار/مارس من العام الماضي.
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للعام الثاني.. مناسك الحج وعيد الأضحى في ظل قيود كورونا
الاحتفال بالعيد في باحة مسجد الإمام عبد الوهاب بالدوحة
بباحة مسجد الإمام عبد الوهاب الشهير بالدوحة، تجمع مئات المؤمنين بعد أداء صلاة العيد لتبادل التهاني بمناسبة عيد الأضحى. بعد صلاة العيد يتوجه المؤمنون ومعهم أبناؤهم الذين رافقوهم إلى المسجد، إلى منازلهم لإتمام شعائر العيد وسط فرحة الأهل.
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للعام الثاني.. مناسك الحج وعيد الأضحى في ظل قيود كورونا
صلاة العيد في حديقة متحف فيلهم بوش بهانوفر شرق ألمانيا
في حديقة متحف فيلهم بوش بمدينة هانوفر في شرق ألمانيا، تجمع مئات المسلمين لأداء صلاة العيد، رجالا ونساء يرافقهم الأطفال. والتزاما بالتوصيات الصحية، تؤدى الصلاة بمسافة بين المؤمنين وارتداء الكمامة الإجباري. عدد كبير من أبناء الجاليات المسلمة هذا العام لم يسافروا إلى بلدانهم الأصلية في إجازات الصيف والعيد، وذلك بسبب الجائحة.
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للعام الثاني.. مناسك الحج وعيد الأضحى في ظل قيود كورونا
مسلمات يؤدين صلاة العيد في باكستان
في جامع البشاشي التاريخي بلاهور في باكستان، تؤدي مسلمات باكستانيات صلاة عيد الأضحى، وسط اجراءات صحية وتفاوت في مدى الالتزام بها.
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للعام الثاني.. مناسك الحج وعيد الأضحى في ظل قيود كورونا
قذائف على كابول صباح العيد
شرطي مرور أفغاني يقف بالقرب من سيارة معطوبة حيث أطلقت صواريخ في كابول عاصمة أفغانستان صبيحة عيد الأضحى. وسقطت ثلاثة صواريخ على الأقل بالقرب من القصر الرئاسي قبل وقت قصير من قيام الرئيس الأفغاني أشرف غني بإلقاء خطاب بمناسبة العيد. الكاتبة: ريم ضوا/م.س