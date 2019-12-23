السعودية تحتفل برأس السنة الميلادية لأول مرة في تاريخها

تستعد المملكة العربية السعودية للاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة بعد أيام قليلة، وذلك لأول مرة في تاريخها، خاصة في ظل الطابع المحافظ للمجتمع السعودي. وأعلنت العديد من الحسابات السعودية على موقع "تويتر" عن الفعاليات التي ستقام بهذه المناسبة، حيث نشر حساب "كاليندر السعودية" تصميماً لإعلان عن يوم الاحتفال وأهم الحفلات التي ستقام فيه
وسيقام الاحتفال في "مدينة ملهم" الواقعة شمال العاصمة الرياض، حسب ما جاء في موقع" بلاتينوم ليست" الخاص بالفعاليات الفنية، في الحادي والثلاثين من ديسمبر/ كانون الأول الجاري. ويتضمن برنامج الاحتفال مفاجآت منها عروض ألعاب نارية و"دي جي" والعد التنازلي لعام 2020 بالإضافة لفعاليات أخرى.
وشهدت هذه الفعاليات انتقادات من شخصيات دينية سعودية، إذ أكد عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، الدكتور صالح الفوزان، في تصريح سابق أن "المشاركة في احتفالات رأس السنة الميلادية حرام شرعاً". كما وصفها "بالبدعة الشرعية".
تأتي هذه الخطوة ضمن التغييرات التي تشهدها السعودية منذ تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد وتحت ما يسمى بالرؤية الإصلاحية والتي تعتبر كسراً للقيود التي عاشتها المملكة لسنوات.
ن.ع/ ي.أ
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مفرقعات الاحتفال برأس السنة.. متعة لا تخلو من المخاطر!
تشير التقديرات الرسمية أنه في ألمانيا وحدها يتم إطلاق حوالي 4500 طن من الغبار في الجو في ليلة رأس السنة وهو ما يعادل 15.5 بالمئة من التلوث الناتج عن وسائل المواصلات في ألمانيا لعام كامل، بيد أن هذا التلوث يكون مركزا في الجو لليلة واحدة وليس موزعا على مدار السنة ما يمكن أن يشكل خطرا كبيرا على الصحة العامة.
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مفرقعات الاحتفال برأس السنة.. متعة لا تخلو من المخاطر!
تم تحديد الحد الأقصى للمتوسط اليومي من المواد الجسيمية الملوثة بموجب القانون بالا تتجاوز 50 ميكروغرامًا لكل متر مكعب من الهواء في نقطة القياس. ومع ذلك، فإنه في ليلة رأس السنة وصباح اليوم الأول من السنة الجديدة يكون تركيز الجسيمات أعلى من ذلك بكثير خاصة في المدن الكبرى.
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مفرقعات الاحتفال برأس السنة.. متعة لا تخلو من المخاطر!
الجمعية الألمانية لأمراض الرئة وأمراض الجهاز التنفسي (DGP) تحذر من العواقب، إذ تظهر العديد من الدراسات، مخاطر كبيرة على الرئتين والجهاز التنفسي بأكمله من تلوث الهواء. ليس هذا فقط بل إن التلوث يؤثر أيضا على التمثيل الغذائي ونظام عمل القلب والأوعية الدموية.
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مفرقعات الاحتفال برأس السنة.. متعة لا تخلو من المخاطر!
فوق كل ذلك ، فإن الأحوال الجوية في بداية العام الجديد هي المسؤولة عن زيادة نسب التلوث إذ تعمل حركة الرياح على نقل هذه الجسيمات التي تطلقها الألعاب النارية والتلوث الناتج عنها إلى الأعلى بحيث تتراكم في طبقات الغلاف الجوي السفلى، ما له بالغ الأثر في تلوث الأمطار، بالإضافة إلى أطنان القمامة التي تخلفها هذه الألعاب.
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مفرقعات الاحتفال برأس السنة.. متعة لا تخلو من المخاطر!
هناك نقاش كبير لدى الساسة الألمان في منع أو تقنين المفرقعات النارية لما تسببه من أضرار بالغة خاصة لدى الرضع والشيوخ والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السعال وضيق التنفس، والذين غالباً ما ينتهي بهم المطاف في المستشفى، بشكل خاص في الأيام الأولى من العام الجديد.
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مفرقعات الاحتفال برأس السنة.. متعة لا تخلو من المخاطر!
إلى جانب هذه الإصابات هناك إصابات ناتجة عن الصوت المدوي في الأذن، هو ضرر يعرفه أطباء الأنف والأذن فقد يؤدي الصفير القوي في الأذن للشعور بالصمم. وغالبا ما تشير الآلام في الأذن على سبيل المثال لوجود جرح في غشاء الطبلة، مما يعني أن انتظار تلاشي هذه الآلام هو الخيار الأسوأ.
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مفرقعات الاحتفال برأس السنة.. متعة لا تخلو من المخاطر!
تؤدي المفرقعات التي يصنعها هواة بأنفسهم إلى جانب الألعاب النارية التي لا تباع بشكل حر والتي تصنع خصيصا لمناسبات احتفالية بعينها، إلى حالات وفاة أو إلى إصابات بالغة لدى فتيان صغار نسبيا، وقد تحدث جروحا بالغة أو حروقا في اليد والجسم. كما يمكن أن تتسبب هذه المفرقعات في ندبات في الوجه تذكر أصحابها بهذه الحوادث المؤسفة.
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مفرقعات الاحتفال برأس السنة.. متعة لا تخلو من المخاطر!
التخلي عن الألعاب النارية وتوفير قيمتها يمكن أن يساعد الآخرين، إذ نصحت بعض الكنائس التبرع بقيمة هذه المفرقعات من أجل تأمين الخبز والطعام للمناطق الفقيرة والمنكوبة. (إعداد: علاء جمعة )
الكاتب: علاء جمعة