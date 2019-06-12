السعودية تتوعد بـ"رد صارم" على استهداف مطار أبها

قال التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن إنه سيرد رداً صارماً على هجوم صاروخي شنته قوات الحوثيين اليمنية على مطار مدني بجنوب السعودية الأربعاء (12 يونيو/ حزيران 2019) وأسفر عن إصابة 26 شخصاً. وأضاف أن الهجوم، الذي وقع في الصباح الباكر، أثبت دعم طهران لما وصفه بـ"الإرهاب العابر للحدود".
وذكر بيان التحالف أن مقذوفاً سقط بصالة الوصول بمطار أبها وتسبب في أضرار مادية. وأضاف أن ثلاث نساء وطفلين من بين المصابين وهم من جنسيات سعودية ويمنية وهندية. كما نُقل ثمانية أشخاص إلى المستشفى وتم علاج معظم المصابين في الموقع.
وكانت قناة "المسيرة" الفضائية التي يديرها الحوثيون قد ذكرت في وقت سابق أن جماعة الحوثي شنت هجوماً بصاروخ كروز على مطار أبها، الذي يبعد نحو 200 كيلومتر شمالي الحدود مع اليمن ويخدم رحلات داخلية وإقليمية.
وقالت هيئة الطيران المدني السعودية لوكالة رويترز إن حركة الطيران تسير بشكل طبيعي حالياً في المطار.
يأتي هذا الهجوم في أعقاب هجوم آخر باستخدام طائرات مسيرة مسلحة في الشهر الماضي استهدف محطتي ضخ للنفط في المملكة، أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه. واتهمت السعودية إيران بإصدار أمر تنفيذ هذا الهجوم، وهو ما تنفيه طهران والحوثيون.
وقال التحالف إن هذا الهجوم على مطار أبها "قد يرقى إلى جريمة حرب" وإنه سيتخذ إجراءات "صارمة وعاجلة وآنية" رداً عليه. وأضاف التحالف في بيانه الصادر بالإنجليزية: "استهداف مطار أبها يثبت حصول هذه الميليشيا الإرهابية على أسلحة نوعية جديدة، واستمرار النظام الإيراني بدعم وممارسة الإرهاب العابر للحدود واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
ولفت البيان إلى أن "مثل تلك الاستهدافات للمطارات الدولية تمثل خرقاً صارخاً لكافة القوانين والأعراف الدولية"، داعياً المجتمع الدولي للعمل على "التصدي لكافة الأعمال الإرهابية التي من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة".
وتدخل التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات في اليمن عام2015 ليحاول إعادة الحكومة المعترف بها دولياً إلى السلطة والتي أطاح بها الحوثيون من العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014. ويُنظر للصراع على نطاق واسع في المنطقة على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران. وينفي الحوثيون أن يكونوا دمى في يد طهران ويقولون إن انتفاضتهم تستهدف الفساد.
ي.أ/ أ.ح (د ب أ، رويترز)
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بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن
أشار تقرير نشرته وكالة الأسوشيتدبرس نقلاً عن مصادر حكومية مغربية إلى قيام المغرب بوقف مشاركته في العمليات العسكرية والاجتماعات الوزارية الخاصة بالتحالف العربي دون ذكر أي تفاصيل أخرى. ولم يفُصح المغرب من قبل عن حجم مشاركاته العسكرية في عمليات التحالف، وإن كانت قد فقدت إحدى طائراتها المقاتلة من طراز "إف 16" في اليمن عام 2015.
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بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن
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بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن
السودان هي ثاني أبرز مشارك بقوات برية في التحالف العربي بعد الإمارات العربية المتحدة، منذ بداية التدخل العسكري للتحالف العربي في اليمن، تكرر الحديث عن رغبة السودان في الانسحاب بسبب ما تتكبده من خسائر.
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بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن
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بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن
في عام 2015، أعلن وزير خارجية السنغال إرسال بلاده 2100 جندي للانضمام إلى التحالف العربي بقيادة السعودية من أجل قتال الحوثيين في اليمن، دون ذكر أي تفاصيل أخرى حول مهمة ومستقبل هؤلاء الجنود. ويرى عدد من المحللين أن قرار السنغال كان نابعاً من رغبتها في التقرب من دول التعاون الخليجي.
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بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن
تتزعم المملكة العربية السعودية التحالف العربي، وتتهمها منظمات دولية مع باقي أطراف النزاع المسلح في اليمن بالتورط في ارتكاب العديد من الانتهاكات. وفقاً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وصل عدد القتلى والمصابين من المدنيين منذ بدأ التحالف العربي عملياته العسكرية في اليمن إلى 17 ألف شخص.
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بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن
الإمارات العربية المتحدة هي ثاني أكبر عضو في التحالف العربي. وفي تقرير صدر مؤخراً، اتهمت منظمة العفو الدولية (آمنستي) الإمارات بـ"تقديم أسلحة بطرق غير مشروعة إلى ميليشيات غير خاضعة للمساءلة متهمة بارتكاب جرائم حرب"، بما يساهم في إشعال النزاع العسكري في اليمن، حسب تقرير المنظمة.
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بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن
بدأ التحالف العربي الداعم لحكومة اليمن المعترف بها دولياً ورئيسها عبد ربه منصور هادي عملياته العسكرية ضد جماعة الحوثيين عام 2015 بعضوية عشر دول: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين والمغرب ومصر والأردن والسودان وباكستان.