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سياسةالشرق الأوسط

انطلاق تمرين بالسعودية بمشاركة قوات دول تطل على البحر الأحمر

٥ مايو ٢٠٢٤

بدأ اليوم التمرين البحري "الموج الأحمر 7" بقاعدة الملك فيصل في جدة وذلك بمشاركة قوات من الدول المطلة على البحر الأحمر. يستمر التمرين خمسة أيام ويهدف إلى المشاركة في ردع أي تهديد إقليمي مشترك.

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جنود سعوديون على سفينة HMS أبها السعودية. الأحد 7 مايو 2023.
يستمر التمرين لمدة خمسة أيام ويهدف لتعزيز قدرات الدول المطلة على البحر الأحمر.صورة من: Amr Nabil/AP/picture alliance

انطلق صباح اليوم الأحد (5 مايو/أيار 2024)، بقاعدة الملك فيصل البحرية بجدة، تمرين "الموج الأحمر 7" بمشاركة قوات من الدول المطلة على البحر الأحمر.

ويستمر التمرين لمدة خمسة أيام ويهدف لتعزيز قدرات الدول المطلة على البحر الأحمر والمشاركة لردع أي تهديد إقليمي مشترك، وفقاً لقناة "الإخبارية" السعودية الرسمية اليوم الأحد.

وكانت أنباء صحفية مصرية أعلنت أن عناصر من القوات البحرية المصرية تشارك في التدريب البحري المشترك "الموج الأحمر – 7" والذي يقام بالسعودية ويستمر عدة أيام بالبحر الأحمر بمشاركة عدة دول في إطار التدريب المشترك بين القوات المسلحة ونظيراتها من الدول الصديقة والشقيقة .

ويهدف التدريب إلى أن يشمل مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي توفر بيئة غنية لنقل وتبادل الخبرات بين جميع العناصر المشاركة، وتنمية قدرتهم على تخطيط وتوجيه العمليات القتالية البحرية ومعالجة التحديات المشتركة لتحقيق أقصى استفادة منها.

ع.ح/أ.ح (د ب ا)

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