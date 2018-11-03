 السعودية- السجن والغرامة للكفيل الذي يتحفظ على جواز سفر العامل | أخبار | DW | 03.11.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

السعودية- السجن والغرامة للكفيل الذي يتحفظ على جواز سفر العامل

في مخالفة لتقليد جرى العمل به لعقود، ألزمت وزارة العمل السعودية صاحب العمل بعدم الاحتفاظ بجواز سفر العامل دون إذن منه. ومن الآن يواجه الكفيل تهمة "الاتجار بالبشر"، إذا احتفظ بجواز سفر العامل بقصد استغلاله أو ما شابه.

Saudi-Arabien Arbeiter auf Khurais Ölfeld (Reuters/A. Jarekji)

أفادت النيابة العامة السعودية بأن احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل يعد من جرائم الاتجار بالأشخاص، ويعاقب مرتكبها بالسجن 15سنة والغرامة مليون ريال. وقالت النيابة في بيان صحفي اليوم السبت (الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) إن "الاحتفاظ بجواز سفر العامل، بقصد إجباره على العمل، أو الاحتيال أو السيطرة عليه أو الاستغلال أو التهديد، تعد من جرائم الاتجار بالأشخاص، التي تصل عقوبتها إلى السجن 15 سنة والغرامة مليون ريال".

وأوضحت النيابة السعودية أن الاتجار بالأشخاص المقصود هنا هو استخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيوائه أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال.

وكانت وزارة العمل السعودية وجهت العام الماضي بمنع صاحب العمل من الاحتفاظ بجواز سفر العامل دون إذن منه، منهية بذلك تقليدا كان معمولا به في السعودية طوال عشرات السنين.

ص.ش/هـ.د (د ب أ)

مشاهدة الفيديو 42:33
بث مباشر الآن
42:33 دقيقة

العمالة الأجنبية في الخليج: ظروف صعبة وتهديد بالترحيل

 

مختارات

"خادمات للبيع"- عروض سعوديين تثير غضب مغاربة

أجتاحت موجة من الانتقادات مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، بعد نشر سعوديين لتغريدات احتوت على اعلانات لبيع خادمات مغربيات من خلال البحث عن كفيل يتبناهن مقابل مبلغ مادي. (27.02.2018)  

العفو الدولية تطالب قطر بخطوات ملموسة لإلغاء نظام الكفيل

يشكل نظام الكفيل قاعدة أساسية تربط صاحب العمل بالعامل الوافد في دول الخليج. قطر قررت أخيراً إلغاء النظام سيئ الصيت، والذي يمنع العامل من السفر ويقيد حركته داخل البلد ويأخذ من حقوقه، فما وراء خطوة قطر وما مدى جديتها؟ (16.05.2014)  

العمالة الأجنبية في الخليج: ظروف صعبة، فمن المسؤول؟

ما حقيقة الاتهامات الموجهة إلى الدول الخليجية بإساءة معاملة العمالة الوافدة؟ وهل يفي نظام الكفيل بالمعايير الخاصة لحماية حقوق العمال وحريتهم في تغيير العمل أو السفر خارج البلد المستضيف؟ وهل من سبل لتحسين وضعيتهم؟ (04.12.2013)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

العمالة الأجنبية في الخليج: ظروف صعبة وتهديد بالترحيل  

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  