السعودية: الحكم بإعدام يمني بتهمة "التخابر" مع الحوثيين

قضت "المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة" اليوم الخميس (الثاني من آب/ أغسطس 2018) بالإعدام على متهم يمني الجنسية، وذلك بعد إدانته بـ "التخابر مع بعض قادة وعناصر حركة التمرد الحوثي باليمن وتحديده مواقع ومنشآت حكومية وعسكرية بقصد الإضرار بالأمن ومصالح الدولة وممتلكاتها".

وقالت المحكمة ، في بيان لها اليوم الخميس، نشرته صحيفة "الرياض" على موقعها الإلكتروني، إن اليمني، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، كان يرسل هذه المعلومات "مقابل حصوله على مبالغ مالية ووعده بالحصول على منصب"، لدى الحوثيين. كما اتهمته المحكمة بتأييد "حركة التمرد الحوثي"، التي تصنفها السعودية كـ "منظمة إرهابية". واتهم هذا الشخص اليمني أيضا بـ "خيانته للمملكة بعد استضافتها له وإصدار هوية زائر له".

وأدانت المحكمة المتهم اليمني بـ"إرسال عدة رسائل عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي (واتس أب) إلى بعض قادة وعناصر حركة التمرد الحوثي باليمن تتضمن إرسال صور ومعلومات وإحداثيات لمواقع ومنشآت حكومية وقواعد عسكرية بقصد استهدافها من قبل حركة التمرد الحوثي الإرهابية مما يُعد مساسًا بالنظام العام".

وأوضح البيان أن "المحكمة أصدرت حكمها الابتدائي بقتل المدعى عليه تعزيراً لقاء ما ثبت بحقه". ولم تقدم المحكمة أي تفاصيل عن هوية اليمني الذي صدر بحقه حكم ابتدائي يقضي بالإعدام. كما لم يظهر بعد ما إذا كان اليمني المدان ينوي استئناف الحكم.

وتقود السعودية منذ آذار/ مارس 2015 تحالفًا عسكريًا لدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة جماعة "الحوثي" المصنفة إرهابية في المملكة.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)