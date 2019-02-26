السعودية: إصابة مدنيين بحطام طائرة مسيّرة حوثية "بمواصفات إيرانية"

أصيب أربعة مدنيين في السعودية الجمعة (الثامن من آذار/مارس 2019) بحطام طائرة من دون طيار أطلقتها الميلشيات الحوثية من اليمن وجرى إسقاطها فوق مدينة أبها جنوب المملكة، حسب ما أفاد التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن. وقال التحالف في بيان أنه بعد نحو نصف ساعة من منتصف ليل الخميس/ الجمعة بحسب التوقيت المحلي، رصدت منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي "جسماً غير معرّف باتجاه مناطق سكنية بمدينة أبها".

وأضاف إنه تم التعامل معه بحسب قواعد الاشتباك وتدميره، ونتج عن تساقط حطام الجسم إصابات متوسطة لأربعة أشخاص مدنيين، بالإضافة إلى تأثر بعض المركبات المدنية".

وأوضح التحالف بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية الحكومية أنه "من خلال فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة، تبين أنها طائرة بدون طيار معادية حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية".

وقالت قناة العربية إن الطائرة كانت تتجه صوب مناطق سكنية في أبها على بعد نحو 230 كيلومترا شمالي الحدود مع اليمن.

في المقابل، لم يعلن الحوثيون عبر وسائل الأعلام المتحدثة باسمهم عن هجوم الجمعة بطائرة من دون طيار باتجاه مدينة أبها، حتى لحظة تحرير هذا الخبر.

وكان التحالف العسكري بقيادة السعوديّة أعلن في 30 كانون الثاني/يناير أنه اعترض ودمّر طائرة دون طيار "معادية" أطلقها الحوثيون في اليمن فوق مدينة أبها. وفي 20 من كانون الأول/يناير الماضي، قال أنه "دمّر" سبعة أهداف تابعة للحوثيين في محيط العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين، بينها مواقع تُستخدم لصناعة أو تخزين أو إطلاق طائرات من دون طيّار.

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)