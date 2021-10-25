يشير مصطلح "السرطان" إلى أنسججة خبيثة أو أورام خبيثة، وتحدث عندما تبدأ مجموعة من الخلايا في النمو في الحجم والزيادة في العدد وتفقد قدرتها على أداء وظيفتها كما أن لهذه الخلايا الخبيثة قدرة للانتقال من عضو لآخر.

توجد جينات معينة تتحكم في عملية تشكيل الخلايا الجديدة واستبدال الخلايا الميتة أو معاجلة التالفة بعد الإصابة بجروح، ويحدث مرض السرطان نتيجة لتلف تلك الجينات. وعندما ينمو الورم الخبيث لأول مرة، يكون محدود في المكان الذي انتشر فيه. لكن إذا لم تتم معالجة تلك الخلايا فإنها قد تنتشر خارج حدودها الطبيعية لتصيب الأنسجة المجاورة، ويطلق على الورم في هذه الحالة “سرطان غزويّ”.