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السرطان

يشير مصطلح "السرطان" إلى أنسججة خبيثة أو أورام خبيثة، وتحدث عندما تبدأ مجموعة من الخلايا في النمو في الحجم والزيادة في العدد وتفقد قدرتها على أداء وظيفتها كما أن لهذه الخلايا الخبيثة قدرة للانتقال من عضو لآخر.

توجد جينات معينة تتحكم في عملية تشكيل الخلايا الجديدة واستبدال الخلايا الميتة أو معاجلة التالفة بعد الإصابة بجروح، ويحدث مرض السرطان نتيجة لتلف تلك الجينات. وعندما ينمو الورم الخبيث لأول مرة، يكون محدود في المكان الذي انتشر فيه. لكن إذا لم تتم معالجة تلك الخلايا فإنها قد تنتشر خارج حدودها الطبيعية لتصيب الأنسجة المجاورة، ويطلق على الورم في هذه الحالة “سرطان غزويّ”.

ARCHIV - Eine Krebspatientin liegt am 08.10.2010 in der Strahlentherapie im Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt in Sachsens modernstem neuen Bestrahlungsgerät vom Typ «Rapid Arc». Dabei rotiert ein Linearbeschleuniger 360 Grad um den Patienten. Am Samstag (04.02.2012) ist Weltkrebstag. Foto: Matthias Hiekel dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

دراسات: السرطان ينتشر في البلدان العربية بوتيرة تنذر بالخطر 25.10.2021

حذرت أبحاث حديثة من تزايد معدلات الإصابة بالسرطان إلى الضعف في منطقة شرق البحر المتوسط بحلول عام 2030، فيما يعد سرطان الثدي الأكثر شيوعا في الوقت الحالي في جميع أنحاء العالم، فما هي العوامل المسببة لذلك؟
ARCHIV - Die Diagnose Lungenkrebs musste Nicolas Dickgreber dem 1968 geborenen Patienten mit diesem Röntgenbild geben, auf das er in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) zeigt (Foto vom 15.11.2006). In Deutschland wird nach einer Schätzung des Robert-Koch-Instituts (RKI) im Jahr 2010 fast jede Minute eine neue Krebsdiagnose gestellt, wird am Dienstag (23.02.2010) in Berlin mitgeteilt. Foto: Rainer Jensen dpa/lbn (zu lbn 4077 vom 23.02.2010) +++(c) dpa - Bildfunk+++

اختراق علمي.. علماء ألمان يفكون الشفرة الغامضة لسرطان الرئة 13.10.2021

يعد سرطان الرئة السبب الرئيسي للوفيات المرتبطة بالسرطان حول العالم، وفق دراسات سابقة. آلية تطور هذا المرض الخبيث بداخل جسم الإنسان ظلت غامضة، بيد أن علماء ألمان توصلوا الآن إلى معرفة عمل هذه الآلية ما يمهد لعلاج المرض.
ARCHIV - Eine Krebspatientin liegt am 08.10.2010 in der Strahlentherapie im Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt in Sachsens modernstem neuen Bestrahlungsgerät vom Typ «Rapid Arc». Dabei rotiert ein Linearbeschleuniger 360 Grad um den Patienten. Am Samstag (04.02.2012) ist Weltkrebstag. Foto: Matthias Hiekel dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

طريقة جديدة في العلاج الإشعاعي تمنح الأمل للمصابات بسرطان الثدي 08.10.2021

مهدت دراستان بريطانيتان حديثتان الطريق لتحسين ملحوظ في علاج سرطان الثدي لدى بعض النساء، من خلال خفض مدة العلاج الإشعاعي إلى خمسة أيام بدلا من أسابيع عدّة كان يستلزمها عموما.
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الثوم - نكهة قوية.. وفوائد متعددة ومذهلة 28.09.2021

استخدم الثوم في العديد من العلاجات منذ آلاف السنين، مثل الصداع ولدغ الحشرات، ومشاكل القلب. وعلى الرغم من أنه لا يخلو من الآثار الجانبية، إلا أن فوائده المتعددة ونكهته القوية قد عززت من شعبيته على مستوى العالم.
Breast; Cancer; Cancer Cell; Cell; Danger; Healthcare; High-scale; Human Cell; Illness; Illustration; Magnification; Medicine; Risk; Science; Tumor Colourbox

استهداف الخلايا "النائمة".. ألمانيا تحقق تقدماً في علاج السرطان 26.09.2021

خلال العلاج الكيميائي التقليدي، قد تدخل بعض الخلايا السرطانية في "حالة سبات"، ما يسمح للأورام بالنمو من جديد. غير أن باحثين من مستشفى كولونيا الجامعي في ألمانيا، توصلوا إلى علاج يستهدف هذه الخلايا بالذات.

photo of delicious risotto with mushrooms on wooden table, Foto des koestlichen Risottos mit Pilzen auf dem Holztisch | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

دراسات: طهي الأرز بشكل خاطئ قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان 20.09.2021

يشكل الأرز وجبة أساسية في العديد من بلدان العالم. غير أن العديد من الدراسات كشفت عن وجود مواد سامة في الأرز مشيرة إلى المخاطر الصحية التي قد تنتج عن تناوله. غير أن طريقة الطهي قد تؤثر أيضاً. كيف ذلك؟

Darmkrebs

خمس قواعد لتقليل مخاطر الإصابة بسرطان القولون 16.09.2021

سرطان القولون من أكثر أنواع السرطان انتشاراً بالعالم؛ لكن إذا اكتشف مبكرا تكون فرص الشفاء كبيرة جدا. وصحيح أن الجينات تلعب دورا في الإصابة به إلا أن هناك عوامل أخرى يمكن التأثير عليها لتقليل مخاطر الإصابة به. ما هي؟

Ein Kohlrabi auf weissem Hintergrund pixel

اللفت الألماني ..فوائد مذهلة وطعم لذيذ 23.08.2021

تحوي ثمرة الكرنب السلقي (اللفت الألماني) أو kohlrabi  على فوائد كبيرة لأجسامنا، خاصة في مجال الهضم والوقاية من أمراض القلب والسرطان. كيف تؤكل هذه الثمرة ولماذا ينصح الخبراء بضرورة إزالة أوراق الكرنب فوراً بعد الشراء؟
Weihnachtskarpfen mit Früchten und Nüssen, Zutaten, Weihnachtsdekoration

غير نظامك الغذائي لتقلل مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب! 09.08.2021

تسبب الالتهابات المزمنة أمراضا خطيرة كالسرطان والسكري والزهايمر. وهناك ما يعرف بالنظام الغذائي المضاد للالتهابات، أظهرت دراسات مختلفة أنه يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان. فما هو هذا النظام الغذائي؟
MARBURG, GERMANY - MARCH 29: Employees in special suits test the procedures for the manufacturing of the messenger RNA (mRNA) for the Covid-19 vaccine in German company BioNTech, in Marburg, Germany on March 29, 2021. BioNTech Marburg's coronavirus vaccine production target will be 2.5 billion doses for 2021, up from 2.3 billion as it is considered as one of the largest manufacturing facilities producing mRNA vaccines in the world. The Pfizer-BioNTech vaccine was developed by Ozlem Tureci and Ugur Sahin, a couple who are children of Turkish immigrants in Germany. Abdulhamid Hosbas / Anadolu Agency

رُبَّ ضارةٍ نافعة.. لقاحات كورونا تمنح أملا لمرضى السرطان! 31.07.2021

نجح العلماء في استخدام تقنية الحمض النووي الريبي المرسال "mRNA" في تطوير لقاحات كورونا. العلماء يجرون منذ مدة تجارب على استخدام التقنية في علاج أمراض السرطان، وكما يبدو فإن الجائحة قد عجلت من عمل العلماء في هذا المضمار.

ARCHIV - Ein Mann raucht am 09.02.2015 eine E-Zigarette in Berlin. Rauchen ist ungesund und macht abhängig. Das gibt auch der Chef des internationalen Tabakkonzerns Philip Morris zu. Deshalb will Calantzopoulos gemeinsam mit Regierungen daran arbeiten, dass die konventionelle Zigarette irgendwann «ausläuft». (zu dpa Philip Morris denkt über Ende der konventionellen Zigarette nach vom 30.11.2016) Foto: Felix Zahn/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

أسباب تحذير الصحة العالمية من السجائر الإلكترونية 29.07.2021

ينطلق الترويج للسجائر الإلكترونية من فكرة كونها البديل الأفضل من السجائر التقليدية. ولتصميماتها الأكثر أناقة وما توفره من نكهات متعددة، تلقى السجائر الإلكترونية رواجا كبيرا، إلا أن منظمة الصحة تنبه لمخاطرها. ما هي؟
Obst #17400602

أطعمة تحتوي على فيتامين سي أكثر من البرتقال! 19.07.2021

يعتبر فيتامين سي من أهم الفيتامينات التي تساهم في مكافحة العديد من الأمراض مثل بعض أنواع السرطان وأمراض القلب وغيرها. ولا يقتصر الحصول على فيتامين سي من البرتقال فحسب، بل يتواجد بكميات كبيرة في العديد من الأطعمة. ما هي؟

Male passenger looking out the window on commercial flight |

قد تسبب السرطان.. ابتعد عن هذه المقاعد في الطائرة! 05.07.2021

بينما يعد السفر عبر الطائرة من بين وسائل النقل الأكثر تداولاً للتنقل من مكان إلى آخر، يزداد خطر الإصابة بالسرطان عند الجلوس في مقاعد معينة. فماهي؟ وما السبب وراء ذلك؟
ACHTUNG: DIESER BEITRAG DARF NICHT VOR ABLAUF DER SPERRFRIST, 7.November, 22.00 UHR, VERÖFFENTLICHT WERDEN! DIE NICHTEINHALTUNG DES EMBARGOS HÄTTE EMPFINDLICHE EINSCHRÄNKUNGEN DER BERICHTERSTATTUNG ÜBER WISSENSCHAFTLICHE STUDIEN AUS DEN USA ZUR FOLGE. ARCHIV - Eine Tasse schwarzer Kaffee steht am 28.10.2010 in Berlin auf Kaffeebohnen. Forscher der Universität Bochum fanden heraus, dass Koffein die Wahrnehmung von positiven Begriffen verbessert. Foto: Soeren Stache/dpa (zu dpa: «Studie: Kaffee verbessert positive Wahrnehmung» am 07.11.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++

دراسة: هكذا يغير شرب القهوة قبل الفطور مستوى السكر في الدم 24.06.2021

هل أول ما يتبادر إلى ذهنك بعد الاستيقاظ من النوم بعد ليلة غير هادئة هو شرب فنجان قهوة، قبل تناول وجبة الفطور؟ إذا كان الأمر كذلك، فيجب عليك إعادة النظر في هذه العادة التي أظهرت دراسة حديثة أن لها تداعيات سلبية.
The dermatologist examines the moles or acne of the patient with a dermatoscope. Prevention of melanoma

بايونتك الألمانية تعمل على تطوير لقاح للقضاء على السرطان 22.06.2021

بعد نجاح شركة "بايونتك" في تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، تمضي الآن قدما في البحث المخبري لتوظيف جهاز المناعة في الجسم لمعالجة الأورام.

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بالصور: خمس علامات قد تنذر بالإصابة بالسرطان! 22.06.2021

أنواع السرطان عديدة وأعراضه متنوعة. كثيرون يتجاهلون هذه الأعراض التي قد تنذر بالإصابة بهذا المرض. لهذا تزيد الفحوصات المبكرة والمنتظمة من فرص الشفاء. إليك خمسة أعراض لا ينبغي تجاهلها!
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