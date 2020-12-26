السجن 6 سنوات لإرهابية يمينية "نازية" خططت لاستهداف مسلمين

قضت محكمة مدينة ميونخ الألمانية، اليوم الجمعة (30 تموز/يوليو 2021)، بسجن امرأة لمدة 6 سنوات لإرسالها تهديدات إلى سياسيين محليين والتخطيط لهجوم بقنبلة حارقة على مسلمين. ووجدت المحكمة أن المرأة (55 عاماً) وهي ممارسة للطب البديل، أرسلت رسائل تهديد إلى عمدة مدينة ومسؤول محلي آخر. كما اشترت أسلحة ومواد لتصنيع قنبلة حارقة.

وتتعلق الجرائم المنبثقة من أفكار يمينية متطرفة بالفترة بين عام 2019 و2020.

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وقال رئيس المحكمة ميشائيل هونه إن المرأة كانت "مصممة بشدة" على صنع عبوة حارقة وتفجيرها، مضيفا أنها كانت تستهدف رجل دين مسلم أو فردا من الجالية المسلمة.

وذكر رئيس المحكمة أنه ليس هناك شك في أن المتهمة كانت تتصرف على أساس أفكار نازية، مشيرا إلى علاقتها بأنصار المدانين من حركة "إس إن يو" اليمينية المتطرفة.

يُذكر أنه لم يتم الكشف عن هذه الحركة سوى في عام 2011 بعد سلسلة من جرائم القتل، معظمها كان يستهدف بشكل عشوائي أشخاصا من أصل تركي.

خ.س/ف.ي (د ب أ)