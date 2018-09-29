السجن 15 سنة مع الأشغال الشاقة عقوبة ممارسة الجنس مع معزة

أشار موقع صحيفة "ذا صن" إلى أن محكمة في زامبيا أدانت شخصاً بالسجن 15 سنة مع الأعمال الشاقة بعدما اعترف بممارسته الجنس مع معزة حامل. وأضاف الموقع البريطاني أن ما قام به الفاعل (22 عاماً) تسبب في موجة غضب عارمة.

وأوضح موقع "ذا صن" أن المحكمة كانت قد أدانت نفس الشخص في وقت سابق بالسجن خمس سنوات، بيد أن الادعاء العام كان غاضباً من مدة الحكم، وقرر إحالة القضية إلى المحكمة العليا في مدينة كاساما الزامبية بداعي أن ما قام به الفاعل ( روبن .م ) مخالف لقانون البلد.

وفي نفس السياق، أفاد موقع صحيفة "ميرور" أن الإدعاء العام طالب بعقوبة أشد للفاعل حتى يكون عبرة لكل من يفكر في ممارسة الجنس مع الحيوانات. وأضاف الموقع أن المحكمة العليا قررت تمديد مدة الحكم من خمس سنوات إلى 15 سنة.

وأفاد موقع "lusakatimes" أن وقائع هذه الحادثة تعود إلى ( الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2018)، حيث سمع شخص ما ( موابي) في الصباح الباكر (حوالي التاسعة) صوت المعزة ( الثغاء). وأردف أن موابي ذهب برفقة صديقه من أجل معرفة سبب هذا الصوت، فوجدا الفاعل من دون ملابس وهو يمارس الجنس مع المعزة، ثم سحبوه واقتادوه إلى مركز الشرطة.

وتابع نفس المصدر، أن الفاعل ( روبن. م) اعترف بفعلته وناشد المحكمة أن تخفف عنه الحكم لأنها المرة الأولى التي يرتكب فيها جريمة ما، كما أنه يعتني بأخته الصغيرة على حد قوله. وأردف أن المحكمة أخذت كل هذا بعين الاعتبار وقررت إدانة ( روبن.م) بخمس سنوات سجن آنذاك، بيد أن هذه المدة أصبحت الآن 15 سنة بعدما تم رفع القضية إلى المحكمة العليا في مدينة كاساما الزامبية.

ر.م/ع.ج.م