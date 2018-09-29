السجن 15 سنة مع الأشغال الشاقة عقوبة ممارسة الجنس مع معزة

أشار موقع صحيفة "ذا صن" إلى أن محكمة في زامبيا أدانت شخصاً بالسجن 15 سنة مع الأعمال الشاقة بعدما اعترف بممارسته الجنس مع معزة حامل. وأضاف الموقع البريطاني أن ما قام به الفاعل (22 عاماً) تسبب في موجة غضب عارمة.
وأوضح موقع "ذا صن" أن المحكمة كانت قد أدانت نفس الشخص في وقت سابق بالسجن خمس سنوات، بيد أن الادعاء العام كان غاضباً من مدة الحكم، وقرر إحالة القضية إلى المحكمة العليا في مدينة كاساما الزامبية بداعي أن ما قام به الفاعل ( روبن .م ) مخالف لقانون البلد.
وفي نفس السياق، أفاد موقع صحيفة "ميرور" أن الإدعاء العام طالب بعقوبة أشد للفاعل حتى يكون عبرة لكل من يفكر في ممارسة الجنس مع الحيوانات. وأضاف الموقع أن المحكمة العليا قررت تمديد مدة الحكم من خمس سنوات إلى 15 سنة.
وأفاد موقع "lusakatimes" أن وقائع هذه الحادثة تعود إلى ( الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2018)، حيث سمع شخص ما ( موابي) في الصباح الباكر (حوالي التاسعة) صوت المعزة ( الثغاء). وأردف أن موابي ذهب برفقة صديقه من أجل معرفة سبب هذا الصوت، فوجدا الفاعل من دون ملابس وهو يمارس الجنس مع المعزة، ثم سحبوه واقتادوه إلى مركز الشرطة.
وتابع نفس المصدر، أن الفاعل ( روبن. م) اعترف بفعلته وناشد المحكمة أن تخفف عنه الحكم لأنها المرة الأولى التي يرتكب فيها جريمة ما، كما أنه يعتني بأخته الصغيرة على حد قوله. وأردف أن المحكمة أخذت كل هذا بعين الاعتبار وقررت إدانة ( روبن.م) بخمس سنوات سجن آنذاك، بيد أن هذه المدة أصبحت الآن 15 سنة بعدما تم رفع القضية إلى المحكمة العليا في مدينة كاساما الزامبية.
ر.م/ع.ج.م
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في صور: حيوانات تتكاثر ذاتيا بدون ممارسة الجنس
إنجاب الأطفال يعني أولا وقبل كل شيء البحث عن شريك مناسب، إلا أن إيجاد ذلك قد يحتاج إلى وقت طويل جدا. بعض الحيوانات تمكنت من الاستغناء كليا عن عملية البحث المطولة لإيجاد "الشريك المناسب". لأن تكاثرها يكون بشكل لاجنسي، وتقوم باستنساخ نفسها.
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في صور: حيوانات تتكاثر ذاتيا بدون ممارسة الجنس
يعد السرطان الرخامي سرطانا عذريا، ومثالا على الحيوانات التي تستنسخ ذاتها. وحسب الدراسات التي توصل إليها باحثون ألمان مؤخرا، فإن هذا النوع من السرطان جميعها أنثى، وتستنسخ نفسها.
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في صور: حيوانات تتكاثر ذاتيا بدون ممارسة الجنس
حتى الآن لم يتضح تماما كيف فقد السرطان الرخامي تكاثره الجنسي. ولكن هناك تحاليل جينية أظهرت أنه من سلالة جراد البحر الموجودة في أمريكا الشمالية. ويعتقد العلماء أن أحد جراد البحر حدثت له طفرة في تسعينات القرن الماضي، ليتحول تكاثره إلى تكاثر لاجنسي.
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في صور: حيوانات تتكاثر ذاتيا بدون ممارسة الجنس
ما يميز التكاثر اللاجنسي، هو أن أنثى واحدة تكفي لاستنساخ فصيلة بأكملها. "الوزغية العذراء" هي من بين الحيوانات التي تعتمد في تكاثرها على الاستنساخ الذاتي. وهي تعيش على جزر معزولة تماما في المحيط الهادئ.
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في صور: حيوانات تتكاثر ذاتيا بدون ممارسة الجنس
الدوارات الثنائية هي حيوانات مائية مجهرية. منذ حوالي 40 مليون عام وهذه الحيوانات تتكاثر لا جنسيا. صحيح أن الظروف البيئية شهدت تغيرات عدة على الأرض. إلا أن بقاء هذا النوع من الحيوانات يعود ربما إلى وجود جينات في حمضها النووي من كائنات حية أخرى مثل البكتيريا أو الفطريات.
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في صور: حيوانات تتكاثر ذاتيا بدون ممارسة الجنس
السرطان الرخامي والدوارات الثنائية وغيرها.. كلها حيوانات تتكاثر لاجنسيا. لكن هناك حيوانات، يكون تكاثرها الجنسي اختياريا. وتعد سحلية قوس قزح مثال على هذه الحيوانات. وتعيش هذه السحلية في أمريكا الوسطى والجنوبية. بعض أفراد الفصيلة يتكاثر لاجنسيا والبعض الآخر يتكاثر جنسيا.
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في صور: حيوانات تتكاثر ذاتيا بدون ممارسة الجنس
تنخفض نسبة التكاثر اللاجنسي لدى الحيوانات التي تعيش في مجموعات. لكن في حديقة الحيوانات في لندن أنجبت أنثى تنين الكومود العذراء عام 2006 أربعة صغار. ومن الواضح أن ذلك لم يكن استنساخا. بل هو تكاثر بدون تخصيب ذكري. فالمواليد الصغار كان لديهم نفس المواد الجينية الموجودة لدى الأم.
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في صور: حيوانات تتكاثر ذاتيا بدون ممارسة الجنس
حتى لدى أسماك القرش ظهرت حالات من التكاثر اللاجنسي. في عام 2007 أنجبت سمكة قرش في الولايات المتحدة مولودة بدون تخصيب ذكري. ويذكر أن هناك حالات استنساخ ذاتي ظهرت لدى فصيلة أسماك قرش الخيزران وقرش الحمار الوحشي.
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في صور: حيوانات تتكاثر ذاتيا بدون ممارسة الجنس
حتى الآن لم يلاحظ العلماء ولادة حيوانات من فصيلة الثدييات عبر الاستنساخ الذاتي. ويعتقد العلماء أن ذلك يعود إلى تعقيد الآليات الكامنة وراء تشكل الأجنة لدى الثديات؛ وهو ما يعد ميزة. فبالتكاثر الجنسي يقل خطر حدوث طفرات ضارة.