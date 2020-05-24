 السجن 12 عاما بحق رئيس وزراء ماليزيا السابق في قضية فساد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.07.2020

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أخبار

السجن 12 عاما بحق رئيس وزراء ماليزيا السابق في قضية فساد

12 سنة سجنا بحق رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق بعد إدانته في قضية فساد وإساءة استخدام السلطة. وهو أول حكم صادر بحقه خلال سلسلة من المحاكمات المتعلقة بتهم فساد على خلفية صندوق ماليزيا للتنمية.

رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق أمام مبنى المحكمة في كوالا لامبور

إدانة رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق بتهم فساد

أصدرت محكمة ماليزية حكما على رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق

بالسجن 12 عاما وغرامة قدرها 210 ملايين رينغيت (49.4 مليون دولار) بعدما أدانته اليوم الثلاثاء (28 يوليو/ تموز) بإساءة استغلال السلطة فيما يتعلق بفضيحة مالية بمليارات
الدولارات في صندوق الاستثمار الحكومي (1إم.دي.بي).

وقضت المحكمة كذلك بسجنه عشر سنوات عن كل واحدة من ثلاث تهم بخيانة الأمانة وثلاث تهم بغسل الأموال من أجل الحصول بشكل غير قانوني على نحو عشرة ملايين دولار من وحدة إس.أر.سي التي كانت تابعة للصندوق.

وأمر قاضي المحكمة العليا في كوالالمبور محمد نزلان محمد غزالي بتنفيذ الأحكام بالتزامن مع بعضها البعض.

وينظر على نطاق واسع لهذه القضية التي حظيت باهتمام واسع باعتبارها اختبارا لجهود البلاد من أجل القضاء على الفساد وقد تكون لها تداعيات سياسية مهمة.

مختارات

أدت الخلافات الكبيرة داخل ائتلاف "باكاتان هارابان" (الأمل) الحاكم في ماليزيا إلى تقديم مهاتير محمد لاستقالته، لكن الغموض لا يزال يلّف ظروف الاستقالة والخطوات المترتبة عنها.

في الثالثة من عمره، ومع ذلك استطاع إبهار الجميع بعد أن حصل على مقعد في جمعية "منسا" البريطانية للعباقرة. فمن هو هذا الطفل الماليزي؟

وقال قاضي المحكمة العليا محمد نزلان محمد غزالي "بعد النظر في جميع الأدلة في هذه المحاكمة، أجد أن الادعاء أثبت قضيته بنجاح دون أي شك منطقي". وكان نجيب قد قال من قبل إنه سيطعن على حكم تصدره المحكمة الاتحادية، وسعى محاموه إلى تأجيل صدور الحكم. 

وواجه نجيب سبعة اتهامات بخيانة الأمانة وغسل الأموال واستغلال النفوذ من أجل الحصول بشكل غير قانوني على نحو عشرة ملايين دولار من شركة إس.آر.سي التابعة لصندوق الاستثمار الحكومي (1إم.دي.بي)، وهي اتهامات ينفيها.

وهذه نسبة ضئيلة من الأموال التي يُتهم نجيب بالحصول عليها بشكل غير قانوني من الصندوق. ووفق الادعاء فإن أكثر من مليار دولار من أموال الصندوق وصلت إلى حساباته الشخصية ويواجه بشأنها إجمالا 42 اتهاما جنائيا.

وتقول الولايات المتحدة والسلطات الماليزية إن 4.5 مليار دولار في المجمل يُعتقد أنها سُرقت من الصندوق الذي أسسه نجيب واستخدمت في أرجاء مختلفة من العالم لشراء قطع فنية ويخت فاخر وتمويل فيلم (وولف أوف وول ستريت) "ذئب وول ستريت".

وقال مسؤولون أمريكيون إن حجم الأموال المسروقة "من الشعب الماليزي مذهل" ووصف وزير العدل الأمريكي السابق جيف سيشنز الفضيحة بأنها أسوأ أشكال الفساد الحكومي.

ع.ش/ و.ب (رويترز، د ب أ، أ ف ب)

  • Malaysia Zwillingstürme der Petronas Towers vom Architekten Cesar Pelli in Kuala Lumpur (picture-alliance/imageBROKER/H. Heine)

    أكثر 10 مدن في العالم جذباً للسياح في عام 2019

    كوالالمبور

    العاصمة الماليزية كوالالمبور التي تضم مجموعة رائعة من المعالم والأماكن السياحية مثل معبد مهاماريامان وكهوف باتو وبرجا بتروناس التوأم ومبنى السلطان عبد الصمد، تراجعت إلى المركز العاشر في عام 2019، حيث بلغ عدد السياح الذين زاروا المدينة (14.1) مليون سائح.

  • Bildergalerie beliebte Reiseziele Türkei Istanbul Hagia Sophia (SEZAYI ERKEN/AFP/Getty Images)

    أكثر 10 مدن في العالم جذباً للسياح في عام 2019

    اسطنبول

    اسطنبول التركية التي تتميز بطبيعة فريدة على ضفتي مضيق البوسفور الذي يفصل بين القارتين الآسيوية والأوروبية، حلت في المركز التاسع، إذ استقبلت هذه المدينة الغنية بالمعالم التاريخية والثقافية حوالي (14.7) مليون زائر.

  • Indien Neu Delhi | Indien feiert 73. Unabhängigkeitstag (PIB)

    أكثر 10 مدن في العالم جذباً للسياح في عام 2019

    دلهي

    كانت المفاجأة في المركز الثامن الذي كان من نصيب مدينة دلهي الهندية التي تدخل القائمة لأول مرة بـ(15.2) مليون زائر، فيما خرجت منها مدينة نيويورك الأمريكية التي شغلت المركز الثامن عام 2018 بـ(13.6) مليون زائر.

  • Aussichtsplattformen dieser Welt Burj Khalifa and Downtown Dubai (picture-alliance/robertharding/F. Hall)

    أكثر 10 مدن في العالم جذباً للسياح في عام 2019

    دبي

    جاءت مدينة دبي التي تشتهر بخدماتها السياحية الفاخرة في المركز السابع عالمياً والأول عربياً. إذ استقبلت (16.3) مليون زائر في 2019، في حين استقبلت (15.9) مليون زائر في 2018.

  • Frankreich Paris Blick auf den Eifelturm (picture-alliance/robertharding/A. Tamboly)

    أكثر 10 مدن في العالم جذباً للسياح في عام 2019

    باريس

    فيما حافظت مدينة الرومانسية العاصمة الفرنسية باريس على المركز السادس بـ(19.1) مليون زائر. المدينة تذخر بالمعالم السياحية مثل برج إيفل ومتحف اللوفر وقصر فرساي.

  • Aussichtsplattformen dieser Welt Tower Bridge London England (picture-alliance/Design Pics/C. Bowman)

    أكثر 10 مدن في العالم جذباً للسياح في عام 2019

    لندن

    تلتها مدينة الضباب لندن التي تراجعت من المركز الثالث إلى المركز الخامس مسجلة (19.6) مليون زائر في القائمة التي اعتمدت في معاييرها على العدد السنوي للسياح من 400 دولة مختلفة. ويشار إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى تراجع حركة السياحة نتيجة لتشديد قيود التأشيرة على مواطني الاتحاد الأوروبي.

  • Blick vom Singapore (picture-alliance/blickwinkel/E. Teister)

    أكثر 10 مدن في العالم جذباً للسياح في عام 2019

    سنغافورة

    سنغافورة التي تشتهر بالفنادق الفخمة والمحميات الطبيعية والمنتجعات الملكية تحتل المركز الرابع بـ(19.8) مليون زائر متقدمة بذلك عن العام الماضي بمركز واحد.

  • China Hongkong-Zhuhai-Macau-Brücke (picture alliance/dpa/Blanches/Imaginechina)

    أكثر 10 مدن في العالم جذباً للسياح في عام 2019

    ماكاو

    يقول تقرير وكالة الأنباء الدولية بلومبيرغ: "آسيا قد تركت العالم خلفها". فقد هيمنت المدن الآسيوية على قائمة المدن الأكثر زيارة في العالم في عام 2019، وضمت القائمة 43 مدينة آسيوية من أصل مائة. كما احتلت ماكاو المركز الثالث بـ(20.6) مليون زائر.

  • Thailand Tempel in einem Vorort von Bangkok (DW/J. Küng)

    أكثر 10 مدن في العالم جذباً للسياح في عام 2019

    بانكوك

    جاءت في المركز الثاني العاصمة التايلاندية بانكوك بـ(25.8) مليون زائر، التي تشتهر بمعالمها السياحية الجذابة كالقصور الفارهة والمعابد الدينية إضافة إلى الحياة الليلية الصاخبة.

  • China Stadtansicht Hongkong (picture-alliance/Eibner-Pressefoto)

    أكثر 10 مدن في العالم جذباً للسياح في عام 2019

    هونغ كونغ

    احتلت هونغ كونغ المركز الأول في قائمة المدن الأكثر زيارة في العالم والتي تعدها سنوياً مؤسسة "يورو مونيتور" الدولية المختصة، وذلك بتسجليها (26.7) مليون زائر خلال 2019. غير أن عدد الزوار قد انخفض بنسبة 8.7 في المائة نتيجة للاحتجاجات والأوضاع السياسية المتوترة التي تشهدها البلاد منذ أشهر. الكاتبة: ريم ضوا


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