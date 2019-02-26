السجن 11 عاماً لوزير إسرائيلي تجسس لصالح إيران

صدر الثلاثاء (26 شباط/ فبراير 2019) بحق الوزير الإسرائيلي السابق جونين سيجيف، المدان بالتجسس لصالح إيران، حكم قضائي بالسجن 11 عاماً، رغم إعلان وزارة العدل الإسرائيلية الشهر الماضي عن اتفاق مع المدان يتضمن الاعتراف مقابل تخفيف العقوبة.

وكان جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) قد كشف في حزيران/ يونيو الماضي أن السلطات أوقفت سيجيف، الذي شغل منصب وزير الطاقة بين عامي 1995 و1996، ووجهت له رسمياً اتهامات بالعمالة لصالح الاستخبارات الإيرانية.

وبموجب الصفقة، اعترف سيجيف بتهم "التجسس الخطير لصالح إيران والتخابر مع عملاء إيرانيين ونقل معلومات إلى العدو"، وبالمقابل "لم يتم اتهامه بمساعدة العدو في وقت الحرب". تجدر الإشارة إلى أن سمعة الوزير قد ساءت في إسرائيل بعد إدانته عام 2005 بمحاولة تهريب 32 ألف حبة من حبوب النشوة المخدرة المغطاة بالشوكولاتة.

وتقول السلطات الإسرائيلية إن سيجيف جُنّد لصالح الاستخبارات الإيرانية عام 2012 من خلال السفارة الإيرانية في نيجيريا. واتهم جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي سيجيف بتمرير معلومات عن سوق الطاقة والمواقع الأمنية والمسؤولين في الهيئات السياسية والأمنية إلى المتعاملين معه، وأنه حاول إقامة اتصالات بين إسرائيليين لهم علاقات بقطاعي الأمن والعلاقات الخارجية وبين عملاء إيرانيين يتم تقديمهم على أنهم "مسؤولون تجاريون أبرياء".

وتردد أنّ الوزير السابق تواصل مع العملاء الإيرانيين من خلال نظام رسائل مشفر وزار إيران مرتين لعقد اجتماعات.

م.م/ ي.أ (د ب أ)