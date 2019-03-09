 السجن والجلد للسودانيات..وسيلة لإبعاد المرأة عن المشاركة السياسية | سياسة واقتصاد | DW | 11.03.2019

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سياسة واقتصاد

السجن والجلد للسودانيات..وسيلة لإبعاد المرأة عن المشاركة السياسية

منذ بدء الاحتجاجات في السودان، سجلت النساء من خلال مشاركتهن حضوراً لافتاً. غير أن صدور أحكام بالسجن والجلد بحق تسع متظاهرات خلق جدلاً حول دور المرأة السياسي في السودان. فهل هي محاولة من أجل إبعادها عن المشاركة السياسية؟

Sudan | Proteste in Omdurman (Getty Images/AFP)

منذ انطلاق الحراك الشعبي في السودان، والذي بدأ بالتظاهر ضد ارتفاع أسعار الخبز وتوسع إلى المطالبة بإسقاط نظام عمر البشير، حرصت النساء السودانيات على النزول إلى الشارع. غير أنه تم مؤخراً احتجاز نساء بتهمة مشاركتهن في احتجاجات ضد الحكومة، وحُكم على تسع منهن يوم السبت (التاسع من آذار/ مارس 2019) بالجلد عشرين جلدة والسجن شهراً، كما قال التحالف الديمقراطي للمحامين. جاء ذلك بعد يوم واحد من توجيه الرئيس عمر البشير بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أمراً بالإفراج عن جميع النساء المحتجزات.

مختارات

رفض حزب الأمة، أكبر أحزاب المعارضة في السودان إعلان الرئيس عمر البشير حالة الطوارئ وتغييره الحكومة وحكومات الولايات، مؤكدا بأن المتظاهرين سيواصلون تحركهم حتى انتهاء الحكم المستمر منذ ثلاثة عقود. (23.02.2019)

حذر مدير شؤون أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي سيريل سارتور نظام الرئيس البشير من استخدام "العنف بشكل مفرط" لقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة، مهددا بإبقاء السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب. (20.02.2019)

وأعلن البشير حالة الطوارئ الشهر الماضي، ما نتج عنه سلسلة إجراءات بينها إنشاء محاكم طوارئ في أنحاء البلاد، مثل المحكمة الموجودة في الخرطوم والتي أدانت النساء التسع. وبعد أسبوع من توقيفها خلال مظاهرة مضادة للحكومة، حكمت محكمة سودانية الأحد (العاشر من آذار/ مارس 2019) بالسجن على مريم الصادق المهدي، ابنة رئيس حزب الأمة المعارض ونائبة رئيس الحزب، وذلك بعد رفضها دفع غرامة مالية.

و كانت المهدي قد عبرت عبر صفحتها على "فيسبوك" عن عدم رغبتها في دفع الغرامة وكتبت: "سلامات. قررت أنني لن أدفع أي غرامة، إذاً نتلاقى في ساعة خير بعد ثلاثة أسابيع".

منذ بدء الاحتجاجات في السودان، تسجل النساء السودانيات حضوراً فاعلاً في الشارع، بحسب ما تظهره بعض مقاطع الفيديو والصور التي نقلتها وسائل التواصل الاجتماعي. وعن دور المرأة السودانية في الاحتجاجات الحالية، تقول الناشطة الحقوقية السودانية إيمان، التي فضلت الاكتفاء بذكر اسمها الأول، لـDW عربية إن "الدور الذي تلعبه المرأة خلال الاحتجاجات دور قيادي ومتساو مع دور الرجل. فمنذ فترة المطالبة برحيل المستعمر واستقلال السودان وتظاهرات عامي 1964 و1985، والتظاهرات خلال فترة حكم البشير، أبرزها عام 2013 بسبب رفع الدعم عن الخبز والوقود، طغت فيها مشاركة المرأة على الرجل". وأضافت: "كما تشارك النساء في السودان من غير المشاركة في الاحتجاجات، من خلال تقديمهن الدعم المعنوي والمادي للمحتجين في الشارع".

Sudan | Proteste in Omdurman (Getty Images/AFP)

الجلد للنساء الثائرات

للمرأة السودانية تاريخ نضالي حافل مصحوب بمعاناة طويلة مع سياسات القمع والاضطهاد بسبب دورها الفاعل في الحياة السياسية للبلاد، حتى قبل الحكومة الحالية، كما ترى الناشطة السودانية إيمان، التي تابعت بالقول: "حتى في ظل الحكومات الدكتاتورية السابقة ومنذ الاستقلال، خرجت النساء مع الرجال جنباً إلى جنب للمطالبة بالحقوق الأساسية للمواطنين. لكن الجديد مع الحكم العسكري الحالي هو ممارسته سياسة قمع موجهة ضد النساء بالأخص".

وتحدّثت الناشطة الحقوقية السودانية عن قوانين فضفاضة يمكن تفسيرها حسب ما يناسب مطبقها. هذه القوانين سُنت فقط من أجل قمع المرأة، مثل ما يسمى بقانون "النظام العام"، الذي يحد من حرية النساء في السودان. لكن على مدار الثلاثين سنة الماضية من حكم البشير، تعرضت نساء كثر للجلد، كما تقول إيمان، وذلك إما "بسبب ملابسهن أو تواجدهن في أماكن مختلطة أو عامة في أوقات متأخرة بدون مرجعية قانونية، وبعضهن بسبب اتهامهن بشرب أو بيع الخمر. عقوبة الجلد عقوبة تمارس ضمن نطاق محدود، لكن الطرف المستهدف يكون غالباً الفئة الضعيفة، وهي النساء".

عقوبة السجن والجلد بحق النساء فتحت باب النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي حول وضع المرأة السودانية وحجم القمع والاضطهاد الذي تتعرض له، خاصة فيما يتعلق بدورها السياسي. غير أن النقاش الداخلي على مواقع التواصل الاجتماعي يمكن وصفه بـ"الخجول"، وذلك بسبب حجب السلطات السودانية لمواقع التواصل الاجتماعي لأن المتظاهرين يستخدمونها في تنسيق أنشطتهم الاحتجاجية. وبحسب البيانات التي حصلت عليها منظمة "نتبلوكس"، وهي منظمة غير حكومية تدافع عن الحقوق الرقمية، فإن هناك أدلة على وجود "نظام رقابة واسع النطاق على الإنترنت" في السودان.

أغلب ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي أدانت قرار السجن والجلد بحق النساء السودانيات واعتبرته "فضيحة". كما كتبت الصحفية السودانية المقيمة في الإمارات العربية المتحدة، رفيدة ياسين، تغريدة على حسابها في موقع "تويتر" أدانت فيها الأحكام الصادرة بحق النساء المتظاهرات "بسلمية" وكذلك حكم البشير، الذي لا تسود فيه سوى "ثقافة الجلد".

وفي تغريدة أخرى تضمنت استطلاعاً للرأي حول عقوبة الجلد في المدرسة، أجابت إحدى المغردات أنها لم يسبق لها التعرض للجلد في المدرسة، لأنها درست خارج السودان، ولكنها تعرضت للجلد عند مشاركتها في احتجاجات داخل السودان.

يشار إلى أن الحضور اللافت للمرأة السودانية خلال المظاهرات الأخيرة لاقى الدعم من بلدان عربية أخرى، منها لبنان والجزائر، التي تشهد بددورها احتجاجات ضد الولاية الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وأطلق نشطاء هاشتاغ #مدن_السودان_تنتفض للتعبير عن دعهم للحراك السوداني وللمرأة السودانية.

تخويف السودانيات

بالإضافة إلى الاعتداءات التي تعرضت وتتعرض لها النساء السودانيات أثناء خروجهن للشارع من أجل المطالبة بحقوقهن والتعبير عن رفضهن للقمع والاضطهاد الموجه ضدهن، شهدت دول عربية أخرى اعتداءات مماثلة وقعت بحق نساء، أبرزها كانت في مصر خلال احتجاجات ميدان التحرير منذ عام 2011، حيث تعرضت نساء للعنف الجسدي والجنسي من قبل قوات الجيش.

وترى الناشطة الحقوقية إيمان أن السبب الرئيسي وراء هذا التطاول على النساء في الشارع هو محاولة من الحكومات القمعية عامة، والحكومة السودانية بصفة خاصة، لقمع دور المرأة الريادي والفاعل في المجتمع  السوداني. وأشارت إيمان إلى أن "تعليم المرأة ومنحها حقوقها يشكل خطراً على الحكومات القمعية. لذلك تحاول الحد من دورها من خلال استخدام القيود المجتمعية والأبوية. حتى التحرش والممارسات التي تتعرض لها المحتجات والمعتقلات هو جزء من التخويف تستخدمه المجتمعات القمعية للسيطرة على النساء وإبقائهن داخل البيوت".

في المقابل، رأى فيليب جان، رئيس فرع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية في الخرطوم "أن النساء قادت بقوة الاحتجاجات في الخرطوم، لأن صرختهن مسموعة في الاحتجاجات حول العالم بشكل عام، كما تظهر قوات الأمن في السودان الآن قدراً كبيراً من ضبط النفس بالأخص تجاه النساء".

الكاتبة: إيمان ملوك

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    مناضلات بارزات في مسيرة الكفاح من أجل حقوق المرأة

    مزن حسن

    تكافح المصرية منذ 2007 من أجل حقوق المرأة في بلدها عبر منظمتها "نظرة للدراسات النسوية". وناضلت بشكل خاص خلال ما يسمى بالربيع العربي من أجل ضرورة تجريم التحرش الجنسي. حصلت مزن حسن المولودة عام 1979 على جائزة "رايت ليفليهوود" عام 2016 والمعروفة أيضا بجائزة نوبل البديلة.

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    مناضلات بارزات في مسيرة الكفاح من أجل حقوق المرأة

    أليس شفارتزر

    ولدت الألمانية أليس شفارتزر عام 1942 وتعد أشهر ناشطة نسوية في ألمانيا. تصدر منذ عام 1977 المجلة النصف شهرية "إيما". و قبلها أصدرت كتابا عنوانه "الفَرق الصغير وعواقبه الكبيرة". كتاب حقق مبيعات ضخمة، طالبت فيه بعدم التفريق بين المرأة والرجل.

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    مناضلات بارزات في مسيرة الكفاح من أجل حقوق المرأة

    أوليمب دو غوج (1748 -1793)

    تعد واحدة من الثائرات الفرنسيات ورائدة في النضال من أجل المساواة. ساهمت أوليمب دو غوج 1791 في كتابة "إعلان حقوق المرأة والمواطنة" كرد فعل على "إعلان حقوق الإنسان والمواطن" الصادر عام 1789 الذي لم ينصف المرأة. و كتبت ما يلي "ولدت المرأة حرة، و عليها أن تبقى متساوية مع الرجل في جميع الحقوق".

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    مناضلات بارزات في مسيرة الكفاح من أجل حقوق المرأة

    سوجورنر تروث (1797 - 1883)

    كانت أول ناشطة "سوداء" تجمع حقوق المرأة والعبيد معا. طالبت الأمريكية سوجورنر تروث علنا بإلغاء الرق ومنح المرأة حق الاقتراع. ألقت أشهر خطبها "ألست أنا إمرأة؟" في مؤتمر أوهايو لحقوق المرأة في ولاية أوهايو عام 1851.

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    مناضلات بارزات في مسيرة الكفاح من أجل حقوق المرأة

    لويزه أوتو بيترز (1819-1895)

    تعتبر مؤسسة الحركة النسوية في ألمانيا، واشتهرت بهذه الجملة: "مشاركة المرأة في مصالح الدولة ليست حقا بل واجب". وشاركت لويزه أوتو بيترز عام 1865 في تأسيس الجمعية الألمانية العامة للنساء، وهي أول جمعية نسوية في ألمانيا.

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    مناضلات بارزات في مسيرة الكفاح من أجل حقوق المرأة

    هيدفيغ دوهم (1931-1919)

    كتبت عام 1874 كتابا بعنوان "تحرر المرأة العلمي". كانت هيدفيغ دوهم من الرائدات البارزات داخل الحركة النسوية الألمانية وطالبت بمنح المرأة حق التصويت وإفساح المجال أمام النساء للدخول إلى الجامعات. وبعبارتها أن "حقوق الإنسان ليس لها جنس" طالبت بالمساواة الأساسية بين المرأة والرجل.

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    مناضلات بارزات في مسيرة الكفاح من أجل حقوق المرأة

    إميلي دافيسون (1872-1913)

    اعتقلت الناشطة البريطانية ثماني مرات. كانت إميلي دافيسون من المدافعات عن حق المرأة في الانتخاب وشاركت في احتجاجات عنيفة من أجل ذلك. كانت عضوا في "اتحاد المرأة الاجتماعية والسياسية" الذي أسس عام 1903. وشعاره "أعمال لا أقوال". توفيت دافيسون في نهاية المطاف شهيدة ليس في سبيل النضال من أجل المرأة بل بسبب سباق للخيل عام 1913.

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    مناضلات بارزات في مسيرة الكفاح من أجل حقوق المرأة

    سيمون دي بوفوار (1908-1968)

    تعتبر مؤلفاتها علامة فارقة في الأدب النسوي وخاصة كتابها "الجنس الآخر"، إذ كتبت تقول "لا يولد الفرد كإمرأة بل إنه يصبح إمرأة". و بهذا تكون دي بوفوار أول من مثل فكرة النظر إلى المرأة ليس كائن بيولوجي وغنما كواقع اجتماعي، عام 1949، وبرؤويتها هذه تكون قد سبقت عصرها.

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    مناضلات بارزات في مسيرة الكفاح من أجل حقوق المرأة

    بيتي فريدان (1921-2006)

    انتقدت الناشطة في كتابها "اللغز النسوي" اختزال المرأة في دور الأم وربة المنزل. صدر الكتاب عام 1963 وانضمت بذلك إلى الحركة النسوية في الولايات المتحدة. ساهمت الناشطة الأمريكية بيتي فريدان عام 1966 في تأسيس "المنظمة الوطنية للنساء". كما ناضلت طوال حياتها من أجل المساواة بين الرجل والمرأة.

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    مناضلات بارزات في مسيرة الكفاح من أجل حقوق المرأة

    جوديث بتلر

    ارتكز محور عملها على تفكيك الجنس البيولوجي من خلال كتابها "مشاكل الجندر". وملخص أطروحتها: ليس فقط الجنس الاجتماعي "جندر" بل أيضا البيولوجي "تزاوج" تم تكوينه اجتماعيا، و بذلك تم إعادة تعريف الهوية الجنسية. لتصبح الفيلسوفة الأمريكية من رواد النظرية النسوية في التسعينات. وتجدر الإشارة إلى أنها من مواليد 1956.

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    مناضلات بارزات في مسيرة الكفاح من أجل حقوق المرأة

    لوري بيني

    (1986): تعد واحدة من أهم الناشطات النسوية في عصرنا. في مؤلفاتها "سوق اللحوم" و"أشياء لا توصف" انتقدت الشابة البريطانية (تولد 1986) السيطرة على جسد المرأة وأفكار الحب الرومانسي والقهر الجنسي للمرأة . تعمل بيني كصحفية حرة مع جريدة "الغارديان" وغيرها.

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    مناضلات بارزات في مسيرة الكفاح من أجل حقوق المرأة

    مارغريت ستوكوفسكي

    (1986): صحفية ألمانية لدى "شبيغل". في كتابها "عارية من الأسفل"، تتناول البحث عن السلطة وآليات القمع الجنسي والعلاقة بين الحرية في معناها الواسع ومعناها الضيق. ويمكن اختصار فكرة الناشطة النسوية والصحفية الشابة مارغريت ستوكوفسكي (تولد 1986) بأنه "لا يمكننا أن نكون عراة من الأسفل إذا لم نكن عراة من الأعلى، وبالعكس". إعداد: لينا فريدريش/ سميح العامري


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