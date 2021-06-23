السجن مع النفاذ بحق بريطاني لإشادته بهجمات ضد مساجد في كرايس تشيرش

حكم القضاء البريطاني، الأربعاء (23 حزيران/يونيو 2021)، بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة على رجل نشر مقاطع فيديو متطرفة عبر الإنترنت، أحدها يشيد بالهجمات على مساجد في كرايس تشيرش في نيوزيلندا.

وكان مايكل ناغنت (38 عامًا) الذي أقر بالذنب، يدير عدة منتديات دردشة على تطبيق المراسلة تلغرام مستخدمًا هويات مختلفة للتعبير عن "كراهيته" للأقليات العرقية وفقًا لمحكمة كينغستون قرب لندن.

وقام الرجل المدان، في 15 آذار/مارس 2020 في الذكرى الأولى لهجمات كرايس تشيرش التي خلفت 51 قتيلاً وعشرات الجرحى، بنشر مقطع فيديو أشاد فيه بالمجزرة.

كما نشر نسخة عن بيان منفذ هذه الهجمات برينتون تارانت الأسترالي المؤمن بتفوق البيض. وقال المدعى عليه "أنا أتفهم لماذا فعل تارانت ما فعله".

واعتُقل مايكل ناغنت في آب/أغسطس 2020 وكان قد نشر أيضًا محتوى لتصنيع أسلحة ومتفجرات وأرسله دون علمه لشرطيين في مهمة سرية كانوا يحققون في ملفه.

وقال القاضي بيتر لودر لدى إعلان الحكم إنه "شجع عمدا إرهاب اليمين المتطرف من خلال إدارته لمجموعات تؤمن بالعنصرية والعنف ومعاداة السامية والنازية الجديدة".

ز.أ.ب/ف.ي (أ ف ب)