 السجن مدى الحياة لمتواطئين مع انتحاري قتل 12 سائحا ألمانيا في تركيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.04.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

السجن مدى الحياة لمتواطئين مع انتحاري قتل 12 سائحا ألمانيا في تركيا

أصدرت محكمة تركية أحكاما بالسجن مدى الحياة على أربعة من المتواطئين مع منفذ تفجير انتحاري، قُتل فيه 12 سائحا ألمانيا في إسطنبول في 2016، كما أفادت وسائل الإعلام التركية.

رجال شرطة أتراك يضعون حواجز في حي السلطان أحمد في إسطنبول، حيث فجر انتحاري نفسه في مجموعة من السياح الألمان في مطلع عام 2016. (أرشيف)

رجال شرطة أتراك يضعون حواجز في حي السلطان أحمد في إسطنبول، حيث فجر انتحاري نفسه في مجموعة من السياح الألمان في مطلع عام 2016. (أرشيف)

بعد أكثر من خمس سنوات على التفجير الانتحاري الذي استهدف مجموعة سياحية ألمانية أمام الجامع الأزرق في إسطنبول، حكمت محكمة في إسطنبول على أربعة رجال بالسجن مدى الحياة، بعد إدانتهم بالتواطؤ مع منفذ التفجير الانتحاري، الذي وقع في إسطنبول عام 2016، وأدى إلى مصرع 12 سائحا ألمانيا، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الخاصة (DHA) اليوم الثلاثاء (السادس من أبريل/ نيسان 2021). وشملت الإدانة عدة تهم، منها محاولة قلب النظام الدستوري والتآمر للقتل. 

مختارات

فيما تأكد أن ثمانية ألمان كانوا ضحايا التفجير الانتحاري بإسطنبول، قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إن تنظيم "داعش" هو المسؤول عن هذا العمل الإرهابي. وأكد داود أوغلو أن بلاده ستواصل المعركة ضد هذا التنظيم.

أعلنت تركيا الحداد بعد التفجيرين الذين أسفرا عن سقوط 38 قتيلاً وعدد من المصابين، فيما يشتبه مسؤولون أتراك في أن الهجوم المزدوج يحمل بصمات حزب العمال الكردستاني المحظور.

علاوة على ذلك فإن الرجال الأربعة، الذين لم تتضح جنسياتهم، حكم على كل واحد منهم بالسجن 328 سنة وأربعة أشهر بتهمة القتل العمد.

وكانت محكمة أولى أدانت سابقا ثلاثة متواطئين مفترضين عام 2018، لكن محكمة استئناف ألغت الحكم معتبرة أنه كان ينبغي إبلاغ عائلات الضحايا في ألمانيا والنرويج بالمحاكمة واعتبرت أن بعض الأحكام الصادرة غير كافية.

وفي 12 كانون الثاني/يناير 2016، فجر انتحاري نفسه في قلب المدينة التاريخي في منطقة السلطان أحمد، وسط مجموعة من السياح الألمان على بعد مئات الأمتار من آيا صوفيا والمسجد الأزرق، وهما اثنان من المعالم يزورهما أكبر عدد من السياح في اسطنبول، وقتل 12 منهم.

وأعلنت السلطات التركية آنذاك أن الانتحاري سوريٌ في الثامنة والعشرين من العمر وعضو في تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، الذي لم يعلن رسميا مسؤوليته عن الهجوم.

وتمت تبرئة 18 مشتبها به كانوا ملاحقين في إطار المحاكمة. وهذا الاعتداء كان الأول ضمن سلسلة هجمات أخرى وقعت عام 2016 في تركيا التي شهدت أيضا في السنة نفسها محاولة انقلاب فاشلة.

ف.ي/ص.ش (د.ب.ا، ا.ف.ب)

  • Türkei Beileidskundgebung am Anschlagsort Istanbul

    المسلة المصرية في اسطنبول تحتضن الحزن الألماني

    تعاطف كبير من قبل الأتراك والألمان مع ضحايا التفجير الانتحاري الذي وقع بالقرب من المسلة المصرية في اسطنبول، والذي استهدف مجموعة من السياح أغلبهم من الألمان.

  • Türkei Beileidskundgebung am Anschlagsort Istanbul

    المسلة المصرية في اسطنبول تحتضن الحزن الألماني

    امتلأ المكان الذي وقع فيه التفجير بالزهور وعبارات التنديد بالإرهاب وكلمات التعاطف مع الضحايا.

  • Türkei Beileidskundgebung am Anschlagsort Istanbul

    المسلة المصرية في اسطنبول تحتضن الحزن الألماني

    ركز الكثير من المتعاطفين على الروابط القوية التي تربط ألمانيا بتركيا، وخاصة أن ملايين الأتراك يعيشون في ألمانيا منذ سنين طويلة.

  • Türkei Explosion in Istanbul

    المسلة المصرية في اسطنبول تحتضن الحزن الألماني

    أدى الاعتداء الإرهابي في اسطنبول بحياة عشرة أشخاص، ثمانية منهم على الأقل ألمان، وإصابة آخرين بجروح. وفي رد فعل رسمي سريع من ألمانيا، قالت المستشارة أنغيلا ميركل إن الإرهابيين هم أعداء كل البشرية.

  • Türkei Beileidskundgebung am Anschlagsort Istanbul

    المسلة المصرية في اسطنبول تحتضن الحزن الألماني

    كان شخص انتحاري قد فجر نفسه بالقرب من المسلة المصرية في اسطنبول، وهي مسلة الفرعون تحتموس الثالث، والتي نقلها الإمبراطور الروماني ثيودوسيوس الأول في القرن الرابع الميلادي إلى القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية.

  • Türkei Beileidskundgebung am Anschlagsort Istanbul

    المسلة المصرية في اسطنبول تحتضن الحزن الألماني

    رفعت مرشدة سياحية تركية لوحة تطالب بها بإيقاف الأعمال الإرهابية وتدعو إلى السلام. لكن تركيا تبدو أنها بعيدة كل البعد عن تحقيق ذلك، لأنها تقف وسط حرب مفتوحة ضد حزب العمال الكردستاني ومواجهة ضد تنظيم "داعش".

  • Türkei Beileidskundgebung am Anschlagsort Istanbul

    المسلة المصرية في اسطنبول تحتضن الحزن الألماني

    تعاطف مئات الآلاف على موقع التواصل الاجتماعي مع ضحايا التفجير الانتحاري وعبروا عن مشاعرهم تجاه هذه الهجمة الإرهابية التي أصابت السياح الألمان. لكن ذلك لم يمنع العشرات منهم من زيارة مكان التفجير ووضع ملصقات ولوحات الحزن تضامنا مع الضحايا.

  • Türkei Beileidskundgebung am Anschlagsort Istanbul

    المسلة المصرية في اسطنبول تحتضن الحزن الألماني

    حضر مسؤولون ألمان وأتراك إلى مكان التفجير ووضعوا أكاليل الزهور. فيما هب الكثير من الناس إلى الموقع بعد رفع الحضر عنه ووضعوا الزهور ولوحات التضامن.

    الكاتب: بيتير هيله / زمن البدري


مواضيع ذات صلة

Türkei Istanbul Proteste Frauen

تركيا - احتجاجات نسائية بسبب الانسحاب من اتفاقية إسطنبول 27.03.2021

واصلت جماعات حقوق المرأة التركية الاحتجاجات في ثماني مدن وولايات على الأقل ضد قرار الرئيس رجب طيب أردوغان قبل أسبوع بالانسحاب من اتفاقية دولية لمكافحة العنف ضد المرأة.

Türkei | Satellitenstart | Türksat 5A

أردوغان يعتبر رسالة الضباط المتقاعدين تلميحا لـ"انقلاب سياسي" 05.04.2021

بعد توقيف عشرة ضباط سابقين على خلفية رسالة مفتوحة تعارض إقامة "قناة إسطنبول"، هاجم الرئيس التركي هؤلاء الضباط متهما إياهم بالتلميح إلى "انقلاب سياسي". أردوغان قال إن "الانقلابات في تركيا حصلت دائما بعد تصريحات مماثلة".

Griechenland Lesbos Moria Camp

تجارب مؤلمة يواجهها القاصرون في طريقهم إلى ألمانيا 06.04.2021

عندما يضطر الأطفال الصغار لتحمل هموم وأعباء أكبر من قدراتهم وأرواحهم البريئة. تجارب وقصص موجعة رويت وأخرى طي الكتمان أو التجاهل لأطفال يشقون طريقهم إلى أوروبا بحثاً عن حياة طبيعية. تقرير من مجلة "دير شبيغل" يروي القصة.