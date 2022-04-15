السجن مدى الحياة للمتهم الرئيسي فى تفجيرات باريس 2015

أصدرت محكمة فرنسية اليوم الأربعاء (29 يونيو/حزيران 2022) أحكاماً بالسجن لفترات تتراوح من سنتين إلى مدى الحياة على جميع الرجال العشرين الذين حوكموا بقتل 130 شخصاً في 2015 في هجوم منسق بالأسلحة النارية والقنابل نفذه مسلحون إسلاميون متطرفون في باريس.
وأدانت هيئة محلفين الفرنسي صلاح عبد السلام (32 عاماً) بالتواطؤ في جرائم القتل المرتبطة بمنظمة إرهابية. وقال القاضي جون لوي بيري إن المشتبه به الرئيسي عبد السلام أدين بتهمتي الإرهاب والقتل.
وحُكم على الفرنسي المولود في بلجيكا، وهو العضو الوحيد الباقي على قيد الحياة في المجموعة التي نفذت الهجمات في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المبكر، وأنه لن يحصل على فرصة لتخفيف الحكم قبل مرور 30 عاماً، وهو الحكم الذي صدر في السابق أربع مرات فقط في فرنسا.
وكان قد صدر حكم بحق عبد السلام بالسجن لمدة 20 عاماً في بلجيكا بتهمة إطلاق النار على الشرطة قبل فترة قصيرة من اعتقاله.
واستُهدفت قاعة باتاكلان الموسيقية وست حانات ومطاعم ومحيط استاد فرنسا الرياضي في الهجمات التي استمرت لساعات بأنحاء باريس وهزت البلاد والمجتمع الفرنسي.
وقال عبد السلام في بداية المحاكمة بنبرة تحدٍ إنه "جندي" في تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الذي أعلن مسؤوليته عن الهجمات.
وفي وقت لاحق اعتذر للضحايا، وقال خلال المحاكمة إنه اختار في اللحظة الأخيرة عدم تفجير سترته الناسفة. لكن بناء على التحقيقات والجلسات، قضت المحكمة بخلاف ذلك.
وقال القاضي بيري: "خلصت المحكمة إلى أن السترة الناسفة تعطلت". وأضاف أن عبد السلام "مذنب بكونه عضواً في شبكة إرهابية". وأضاف القاضي "جميع المتهمين ثبتت إدانتهم في جميع التهم"، باستثناء تهمة الإرهاب لأحد المتهمين.
أدانت هيئة محلفين الفرنسي عبد السلام بالتواطؤ في جرائم القتل المرتبطة بمنظمة إرهابية
وأدانت المحكمة 19 من الـ20 متهما بكل التهم الموجهة إليهم. وكان 13 شخصاً آخرين، منهم عشرة رهن الاحتجاز أيضاً، يمثلون في قاعة المحكمة خلال الجلسات التي استمرت لأشهر. وخلال تلك الفترة، تحمل بعضهم المسؤولية عن دورهم في الاعتداءات واعتذروا للضحايا، في حين لم يتفوه آخرون بكلمة واحدة.
وقالت المحكمة إن جميعهم مذنبون بارتكاب جرائم تتراوح بين المساعدة في تزويد المهاجمين بالأسلحة أو السيارات إلى التخطيط للمشاركة في الهجوم. وأدين ستة آخرون، حوكموا غيابياً، يعتقد أنهم لقوا حتفهم.
ولم يسبق لمثل هذه المحاكمة مثيل، ليس فقط بسبب طولها الاستثنائي على مدى عشرة أشهر، ولكن أيضاً للوقت الذي خصصته للسماح للضحايا بالإدلاء بشهاداتهم بالتفصيل حول محنتهم ومعاناتهم في التغلب عليها. كما تحدثت أسر القتلى عن صعوبة التكيف والعودة إلى حياتهم الطبيعية بعد فقدانهم لذويهم.
ع.ح./أ.ح. (ا ف ب، رويترز، د ب ا)
-
هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم
نيس من جديد
29 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 أعلنت الشرطة الفرنسية أن مهاجما قتل ثلاثة أشخاص بسكين وأصاب عدداً آخر بجروح عند كنيسة في مدينة نيس. وقع هذا الهجوم، الذي وصفه رئيس بلدية المدينة بالعمل الإرهابي، بعد أقل من أسبوعين من قطع رأس صامويل باتي المدرس بالمرحلة الإعدادية على يدي رجل من أصل شيشاني.
-
هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم
هجوم قرب مقر شارلي إيبدو
25 سبتمبر/ أيلول 2020 شخصان يتعرضان للطعن ويصابان بجروح في باريس قرب المقر السابق لصحيفة شارلي ابدو الساخرة حيث نفذ متشددون إسلاميون هجوماً دامياً في 2015. والشرطة تلقي القبض على رجل من أصل باكستاني في هذا الهجوم.
-
هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم
خبير تكنولوجيا متطرف
3 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 ميكايل هاربون (45 عاماً) خبير تكنولوجيا المعلومات الذي يحمل تصريحاً أمنياً يتيح له العمل في مقر شرطة باريس يقتل ثلاثة من ضباط الشرطة وموظفاً مدنياً قبل أن ترديه الشرطة قتيلاً بالرصاص. وكان قد اعتنق الإسلام قبل نحو عشر سنوات.
-
هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم
جريمة رهائن السوبر ماركت
23 مارس/ آذار 2018 مسلح يقتل ثلاثة أشخاص في جنوب غرب فرنسا بعد احتجاز سيارة وإطلاق النار على الشرطة واحتجاز رهائن في متجر سوبر ماركت وهو يردد "الله أكبر". وقوات الأمن تقتحم المبنى وتقتله.
-
هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم
هجوم على كاهن الكنيسة
26 يوليو/ تموز 2016 مهاجمان يقتلان كاهناً ويصيبان رهينة أخرى بجروح بالغة في كنيسة بشمال فرنسا قبل أن ترديهما الشرطة الفرنسية بالرصاص. ورئيس فرنسا آنذاك فرانسوا أولاند يقول إن المهاجمين سبق أن بايعا تنظيم "داعش".
-
هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم
هجوم يوم الباستيل
14 يوليو/ تموز 2016 مسلح يقود شاحنة ثقيلة ويصدم بها المحتفلين بيوم الباستيل في مدينة نيس الفرنسية فيقتل 86 شخصاً ويجرح العشرات في هجوم أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه. وكشفت السلطات أن المهاجم فرنسي الجنسية مولود في تونس.
-
هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم
مقتل شرطي فرنسي وصديقته
14 يونيو/ حزيران 2016 فرنسي من أصل مغربي يقتل أحد قيادات الشرطة طعناً خارج بيته في إحدى ضواحي باريس ويقتل رفيقته التي تعمل أيضاً في الشرطة. وقال المهاجم لرجال الشرطة الذين تفاوضوا معه أثناء حصاره إنه استجاب لنداء من تنظيم "داعش" الإرهابي.
-
هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم
هجمات متزامنة على مواقع ترفيهية
13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 باريس تهتز على وقع سلسلة من الهجمات شبه المتزامنة بالرصاص والقنابل على مواقع ترفيهية في المدينة يسقط فيها 130 قتيلاً و368 مصاباً. وحينها قال تنظيم "داعش" الإرهابي إنه يتولى المسؤولة عن هذه الهجمات. وكان اثنان من المهاجمين العشرة من مواطني بلجيكا، بينما كان ثلاثة منهم فرنسيين.
-
هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم
هجوم شارلي إيبدو
7-9 يناير كانون/ الثاني 2015 مسلحان إسلاميان يقتحمان اجتماعاً لهيئة التحرير بمجلة شارلي إبدو الأسبوعية الساخرة في السابع من يناير/ كانون الثاني ويفتحان النار فيقتلان 12 شخصاً. ومسلح آخر يقتل شرطية في اليوم التالي ويحتجز رهائن في متجر سوبرماركت في التاسع من يناير/ كانون الثاني ويقتل أربعة أشخاص قبل أن ترديه الشرطة قتيلاً بالرصاص.