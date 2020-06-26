 السجن ثماني سنوات لألمانية خطّطت لتنفيذ هجوم بيولوجي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.06.2020

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أخبار

السجن ثماني سنوات لألمانية خطّطت لتنفيذ هجوم بيولوجي

حكمت محكمة في دوسلدورف على إرهابية ألمانية متّهمة بالتخطيط لشنّ هجوم بيولوجي بواسطة سمّ الريسين، بالسجن لمدة ثماني سنوات، وذلك بعدما حُكم على زوجها التونسي قبل ثلاثة أشهر بالسجن لمدة 10 سنوات في القضية نفسها.

سيارة شرطة تقف امام المبنى الذي سكنته الارهابية ياسمين (صورة من الأرشيف عام 2018)

سعت الألمانية ياسمين هـ. (44 عاماً)، المتحولة إلى الإسلام والمتزوجة من التونسي سيف الله هـ (31 عاماً)، إلى تنفيذ هجوم إرهابي بغاز الريسين

أدانت المحكمة الإقليمية في دوسلدورف الألمانية ياسمين هـ. (44 عاماً)، المتحولة إلى الإسلام والمتزوجة من التونسي سيف الله هـ (31 عاماً)، واعتبرتها مذنبة بجرم "التحضير والتآمر لتنفيذ عمل عنف خطير عرّض الدولة للخطر".

مختارات

حكمت محكمة ألمانية بالسجن خمس سنوات على ألماني ـ تونسي بعد إدانته بدعم الإرهاب من خلال تزويد منظمات إرهابية بمعدات والترويج لتنظيم "داعش" تحت مسمى "الجهادي الإلكتروني". (12.06.2020)

 وكان زوجها التونسي يعمل في بلده ساعي بريد قبل أن يسافر إلى ألمانيا في 2016.

 واعتقل الزوجان في كولونيا في حزيران/ يونيو 2018 في خطوة قالت الشرطة الجنائية الألمانية إنّها حالت على الأرجح دون وقوع أول هجوم بيولوجي على الإطلاق في البلاد. ووفقاً لحكم الإدانة فإنّ الزوجين بايعا تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ولم يتمكّنا من الانضمام إلى مقاتليه في سوريا، لكنهما تعهّدا في خريف 2017 بتنفيذ هجوم إرهابي في ألمانيا.

 وبعيد أيام قليلة من اعتقال سيف الله هـ، عثر المحقّقون في شقّته على 84,3 ملغ من الريسين وحوالي 3300 بذرة من بذور الخروع التي يستخرج منها هذا السمّ، بحسب القرار الاتهامي الذي أكّد أيضاً أنّ المتّهم اختبر تأثير هذا السمّ الفتّاك على فأر هامستر. والريسين سمّ أقوى ب 6000 مرة من السيانيد، وهو مميت للإنسان إذا ابتلعه أو استنشقه أو حُقن به.

 كما ضبط المحقّقون في شقّة سيف الله هـ. على 250 كرة معدنية بالإضافة إلى زجاجتين من الأسيتون وكابلات موصولة بمصابيح و950 غراماً من مسحوق رمادي ومزيج من بودرة الألمنيوم ومواد مفرقعة. وقال رئيس الاستخبارات الألمانية في حينه هانز غيورغ ماسن إنّ اعتقال الزوجين تمّ بفضل تعاون بين أجهزة استخبارات وطنية وأجنبية.

م.م/ ع.ج (أ ف ب)

  • Türkei De Maiziere und Efkan Ala am Anschlagsort

    2016- بداية دامية وحزينة للألمان

    خلال زيارته لموقع الاعتداء الارهابي في اسطنبول، وصف وزير الداخلية الألماني توماس دوميزيير الهجوم بأنه "ضد الإنسانية" وتعهد ونظيره التركي بالتعاون الكامل بين البلدين. وأشار إلى أنه :"بناء على التحقيقات الحالية، ليس هناك دليل على أن الهجوم كان موجها بشكل مباشر ضد الألمان".

  • Türkei Anschlag in Istanbul - Polizist vor Hagia Sophia

    2016- بداية دامية وحزينة للألمان

    كانت مجموعة سياح هدفا لهجوم إرهابي وقع يوم 12.01.2016 في ساحة جامع السلطان أحمد الذي يعد قلب السياحة التركية في اسطنبول، الهجوم أدى إلى مقتل عشرة سياح ألمان وإصابة خمسة عشر سائحا آخرين بينهم ألمان أيضا.

  • Istanbul Trauer nach Bombenanschlag

    2016- بداية دامية وحزينة للألمان

    الهجوم الإرهابي شكل صدمة للمواطنين الأتراك أيضا، فأعربوا عن إدانتهم للهجوم وتضامنهم مع الضحايا وأسرهم في ألمانيا بالتوجه إلى مكان الحادث في ساحة جامع السطان أحمد ووضع ورود حمراء.

  • Berlin Merkel zu Terroranschlag in Istanbul

    2016- بداية دامية وحزينة للألمان

    المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أدانت الهجوم وأعربت عن حزنها العميق ومواساتها لأقارب الضحايا. وقالت ميركل إن "الإرهابيين أعداء كل الأحرار وفي الواقع هم أعداء كل البشرية" وأكدت "ستنجح هذه الحرية تحديدا وعزيمتنا بالتعاون مع شركائنا الدوليين للتحرك في مواجهة هؤلاء الإرهابيين".

  • Türkei Polizeiaktion gegen Terrorverdächtige in Izmir

    2016- بداية دامية وحزينة للألمان

    بعد الحادث قامت الشرطة التركية بعمليات دهم واعتقلت العديد من المشتبه بهم بينهم ثلاثة روس، تقول إنهم على علاقة بتنظيم "داعش" الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء الهجوم الإرهابي وأن منفذه سوري عضو في التنظيم.

  • Deutschland Köln Polizeipräsenz nach sexuellen Übergriffen

    2016- بداية دامية وحزينة للألمان

    تحولت احتفالات مدينة كولونيا بوداع عام 2015 واستقبال 2016 إلى صدمة وكابوس إثر تجمع نحو ألف شاب يعتقد أن أغلبهم من دول شمال أفريقيا وبينهم لاجئون، وقام عدد منهم بإعتداءات جماعية على النساء في الساحة العامة أما محطة القطارات.

  • Köln Pegida Demonstration Petra Stahl

    2016- بداية دامية وحزينة للألمان

    أثار الهجوم امتعاض وغضب الأوساط السياسية والشعبية في ألمانيا، واستغلته الأحزاب اليمينية والحركات المناهضة للأجانب مثل حركة بيغيدا التي استغلت الحدث ونظمت مظاهرة ضد المهاجرين في نفس المكان بمدينة كولونيا.

  • Deutschland Köln Sexuelle Übergriffe - Demonstration von Flüchtlingen

    2016- بداية دامية وحزينة للألمان

    ردا على حركة بيغيدا وغيرها من المناهضين للمهاجرين والأجانب، تم تنظيم مظاهرات مؤيدة وداعمة للاجئين في مدينة كولوينا. كما قامت مجموعة من اللاجئين أنفسهم بالتجمع أمام كاتدرائية المدينة تنديدا بالاعتداءات والدفاع عن حقوق المرأة.

    الكاتب: إعداد عارف جابو


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