 السجن المؤبد بما لا يقل عن 40 عاما لمنفذ هجوم مسجد كيبيك بكندا | أخبار | DW | 09.02.2019

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أخبار

السجن المؤبد بما لا يقل عن 40 عاما لمنفذ هجوم مسجد كيبيك بكندا

قضت محكمة بالسجن مدى الحياة على متهم بقتل بالهجوم مسجد بمدينة كيبيك سيتي في 2017. وحدد القاضي مدة 40 عاما كحد أدنى للعقوبة كي يحصل المدان على حق الإفراج المشروط. النيابة العامة كانت قد طالبت بعقوبة السجن 150 عاما للمتهم.

Kanada Alexandre Bissonnette in Québec (picture-alliance/empics/J. Boissinot)

منفذ الهجوم علة المسجد (أرشيف)

أصدرت محكمة في كيبيك الجمعة، حسب توقيت كندا، حكماً بالسجن المؤبّد، على ألا تقلّ مدّته عن 40 عاماً، بحق شاب كندي أدين بقتل ستة مصلّين في مسجد كيبيك في كانون الثاني/يناير 2017، في ما اعتبر أسوأ هجوم على مركز ديني إسلامي في الغرب.

وطالبت النيابة العامة بأن تكون مدة السجن 150 عاما لتشكل رادعاً، لكن القاضي فرنسوا هويو اعتبر هذا الطلب "غير منطقي".

مختارات

دان شيخ الأزهر بأقوى العبارات الاعتداء على "مسجد كيبيك الكبير" بكندا، مطالبا بحماية دور العبادة من أي اعتداء واحترام قدسيتها وتوفير مناخ آمن لأداء للشعائر الدينية. في غضون ذلك اتصل المشتبه به الثاني بالشرطة لتسليم نفسه. (30.01.2017)

قتل ستة أشخاص وأصيب ثمانية آخرون عندما فتح مسلحون النار في مسجد بكيبيك أثناء صلاة العشاء ليل الأحد/الاثنين في اعتداء وصفه رئيس الوزراء ترودو بأنه "هجوم إرهابي على المسلمين". (30.01.2017)

وشدّد القاضي في حكمه على أنّ الجاني ألكسندر بيسونيت البالغ اليوم 29 عاماً تحرّك "بدافع الحقد الدفين إزاء المهاجرين المسلمين"، مؤكّداً أنّه لن يكون بإمكان المدان التقدّم بطلب إطلاق سراح مشروط قبل أن يقضي 40 عاماً خلف القضبان، أي حين يبلغ السابعة والستين من العمر.

واعتبر القاضي في حيثيّات حكمه الواقع في 246 صفحة أنّ هذه الجريمة التي ارتكبت "مع سبق الإصرار الشديد" سوف "تبقى إلى الأبد مكتوبة بأحرف من دم في تاريخ هذه المدينة وهذه المقاطعة وهذا البلد". وأضاف أنّ ما قام به الجاني "نال من قيمنا الاجتماعية الأساسية".

وكان المدان اعترف خلال المحاكمة بالتهم المنسوبة إليه، وقد طلب محامو الدفاع عنه الحكم عليه بالسجن لمدة 25 عاماً، وهو ما لم تأخذه المحكمة بعين الأعتبار.

يذكر أنه في مساء الأحد في 29 كانون الثاني/يناير 2017، اجتاز الكسندر بيزونيت، مسلّحاً ببندقية المدخل الرئيسي لمسجد كيبيك وأطلق النار بأعصاب باردة على نحو أربعين رجلا واربعة أطفال بعد الصلاة في القاعة الكبرى بالطابق الأرضي. ولقي ستة اشخاص مصرعهم وأصيب خمسة بجروح خطرة، يعاني أحدهم اليوم من الشلل. والمسلمون الستة القتلى كانوا جميعا من ذوي الجنسية المزدوجة، بسبب هجرتهم إلى كندا، وهم جزائريان وغينيان ومغربي وتونسي.

ح.ع.ح/ع.ج.م(أ.ف.ب/د.ب.أ/رويترز)

  • England London Finsbury Park Moschee mutmaßlicher Anschlag auf Muslime (Reuters/H. Mckay)

    هجوم بشاحنة قرب مسجد "فينسبيري بارك" في لندن

    قالت الشرطة البريطانية إنها تلقت اتصالا ليلة الأحد/ ألاثنين (19 حزيران/يونيو 2017) بأن سيارة صدمت أشخاصا في شارع "سفن سيسترس رود" قرب مسجد "فينسبيري بارك" في شمال لندن.

  • England Polizei - Mehrere Opfer bei Vorfall in London (Reuters/R. Carvalho)

    هجوم بشاحنة قرب مسجد "فينسبيري بارك" في لندن

    ذكرت الشرطة أن "رجلا توفي في المكان" لكن لا يزال "من المبكر جدا" معرفة ما إذا كانت وفاته مرتبطة بالهجوم. فقد كان يتلقى إسعافات أولية عندما صدمت الشاحنة المارة.

  • اُلقي القبض على الرجل يبلغ من العمر 48 عاما، الذي يشتبه في أنه سائق الشاحنة الصغيرة. ونُقل الرجل إلى المستشفى لإجراء تقييم لقواه العقلية، حسب الشرطة.

    هجوم بشاحنة قرب مسجد "فينسبيري بارك" في لندن

    اُلقي القبض على رجل يبلغ من العمر 48 عاما، يشتبه في أنه سائق الشاحنة الصغيرة. ونُقل الرجل إلى المستشفى لإجراء تقييم لقواه العقلية، حسب الشرطة.

  • England Polizei - Mehrere Opfer bei Vorfall in London (Reuters/N. Hall)

    هجوم بشاحنة قرب مسجد "فينسبيري بارك" في لندن

    قال شهود عيان إن الهجوم "متعمد" فيما نددت عدة جمعيات إسلامية من بينها "مجلس المسلمين" وهو المنظمة التمثيلية لمسلمي بريطانيا بعمل "معاد للإسلام" يستهدف "عمدا مصلين عند خروجهم من المسجد قبيل منتصف الليل.

  • London Theresa May nach Treffen mit DUP Leader Arlene Foster (Getty Images/J. Taylor)

    هجوم بشاحنة قرب مسجد "فينسبيري بارك" في لندن

    أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنه تم نشر قوات إضافية حول المساجد البريطانية لحماية المسلمين، عقب الهجوم.

  • London Bürgermeister Sadiq Khan und Metropolitan Police Commissioner Cressida Dick (Reuters/P. Nicholls)

    هجوم بشاحنة قرب مسجد "فينسبيري بارك" في لندن

    وصف رئيس بلدية لندن صادق خان الهجوم بأنه "اعتداء إرهابي مروع" استهدف "عمدا سكانا في لندن قسم كبيرا كانوا أنهوا للتو الصلاة خلال شهر رمضان".

  • England London Finsbury Park Moschee mutmaßlicher Anschlag auf Muslime (Reuters/H. Mckay)

    هجوم بشاحنة قرب مسجد "فينسبيري بارك" في لندن

    ويعتزم زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربن حضور الصلاة في مسجد في فينسبيري بارك اليوم الاثنين. وقال كوربن في بيان " إنني أشعر بالصدمة إزاء هذا الهجوم المروع والقاسي الذي وقع في فينسبيري بارك، والذي يتم التعامل معه على أساس أنه عمل إرهابي".

  • Steffen Seibert (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    هجوم بشاحنة قرب مسجد "فينسبيري بارك" في لندن

    أدانت الحكومة الألمانية هجوم الدهس. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الاثنين إنه رغم عدم تبين ملابسات الهجوم حتى الآن، فإنّ بعض الدلائل تشير إلى أنها "جريمة نابعة من كراهية عمياء".

  • England London Finsbury Park Moschee mutmaßlicher Anschlag auf Muslime (Reuters/K. Coombs)

    هجوم بشاحنة قرب مسجد "فينسبيري بارك" في لندن

    رجال دين مسلمون ومسيحيون ويهود من المنطقة القريبة من المسجد يعلنون تضامنهم مع الضحايا.

  • Fahrzeug rast in Gruppe Muslime - mehrere Opfer (Reuters/Y. Mok)

    هجوم بشاحنة قرب مسجد "فينسبيري بارك" في لندن

    عرف مسجد "فينسبري بارك" في العقد الأخير من الألفية الماضية بأنه منبر "للإسلاميين" في لندن وخصوصا الداعية أبو حمزة المصري الذي حكم عليه في كانون الثاني/يناير 2015 بالسجن المؤبد في الولايات المتحدة بتهمة التورط في احتجاز رهائن والإرهاب. إدارة المسجد تغيرت إلا انه تلقى رسائل تهديد بعد اعتداءات باريس 2015. الصورة لمصلين أمام مدخل المسجد تجمعوا في اشارة تحدٍ بعد هجوم فجر اليوم.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

هجوم بشاحنة قرب مسجد "فينسبيري بارك" في لندن

دهست شاحنة "فان" مصلين لدى مغادرتهم أحد المساجد في لندن اليوم الاثنين (19 حزيران/يونيو 2017) مما أسفر عن إصابة عشرة أشخاص في واقعة قالت الشرطة إنها تتعامل معها كـ"اعتداء إرهابي"، مشيرة إلى أن "جميع الضحايا مسلمون". (19.06.2017)  

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شهدت كندا ارتفاعا في جرائم الكراهية لأشخاص مشتبه بهم منذ الهجوم المميت على مسجدٍ بمدينة كيبك. الخبراء يقولون إنه زاد من كراهية الأجانب والانقسام داخل المجتمع، وإن الخطاب السياسي مدعاة للقلق.

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