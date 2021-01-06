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السجائرالالكترونية

السجائر الالكترونية عبارة عن أنابيب تشبه شكل السجائر العادية وتعمل بالبطارية. ويحتوي هذا النوع من السجائر على مادة النيكوتين التي يتم تحويلها إلى أبخرة آمنة عبر طاقة البطارية.

صممت السجائر الإلكترونية لتحاكي السجائر الحقيقية مع إضافة عنصر جذب وهو الدخان الكثيف الذي يصدر عنها. وتوجد بها بطارية وعنصر تسخين إلى جانب عبوة بها نيكوتين وسوائل أخرى. ولأن ما يجعل السجائر مضرة هو التبغ، يمكن للسجائر الإلكترونية أن تكون أكثر أماناً لأنها لا تحرق التبغ. لكن رغم ذلك فإن النيكوتين الموجود بداخلها يسبب الإدمان.

Fit und gesund - Sendung 05.04.2019 Titel: Rauchen: Wie gefährlich sind E-Zigaretten? Schlagworte: fit Copyright: NDR Bildbeschreibung: Still aus NDR-Beitrag: 'Rauchen: Wie gefährlich sind E-Zigaretten?'. Bitte nur im Zusammenhang mit diesem Beitrag verwenden!

دراسة تحذر من الجمع بين السجائر العادية والإلكترونية! 06.01.2021

قد يعتقد كثير من المدخنين أن الجمع بين السجائر العادية والإلكترونية أقل ضرراً من تدخين سجائر التبغ لوحدها، إلا أن دراسة أمريكية تحذر من ذلك وتؤكد أن الجمع بين النوعين لا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والرئة.
28.06.2019 A promoter of an e-cigarette company smokes an electronic cigarette at the Beijing International Consumer Electronics Expo on June 28, 2019. (Photo by WANG ZHAO / AFP) (Photo credit should read WANG ZHAO/AFP/Getty Images)

هل هناك علاقة للسجائر الإلكترونية بكورونا؟ علماء يجيبون! 12.08.2020

يعتقد الكثير من الشباب أن السجائر الإلكترونية أقل خطراً من السجائر العادية، لكن دراسة أمريكية جديدة أظهرت أن الضرر الذي تسببه السجائر الإلكترونية لرئة المدخنين تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.
11.01.2017 ABD0027_20170112 - WIEN - ÖSTERREICH: THEMENBILD - Illustration zum Thema E-Zigarette. Im Bild: Ein Mann raucht eine E-Zigarette am Mittwoch, 11. Jänner 2017, in Wien. - FOTO: APA/HELMUT FOHRINGER |

أول بلد في العالم يفرض "حظراً تاماً" على السيجارة الإلكترونية 19.09.2019

التحذيرات المتواترة من مخاطر السجائر الإليكترونية دفعت بعض الدول للتفكير في حظرها، لكن الهند بات أول بلد في العالم يتخذ مثل هذه الخطوة بفرض "حظر تام" عليها، فيما تعتزم الولايات المتحدة اتخاذ خطوة مشابهة.
ARCHIV - 06.06.2012, Berlin: Eine Hand hält eine Zigarette. (zu dpa: 100 000 Unterschriften für Gastronomie-Rauchverbot in Österreich vom 18.02.2018) Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

دراسة: الألمان يشترون تبغاً أقل 03.06.2019

انخفض استهلاك الألمان للسجائر بنسبة واضحة العام الماضي مقارنة بعام 2017. في حين ارتفع إنفاقهم على التبغ السائب أو السجائر الإلكترونية. فكم يبلغ حجم إجمالي نفقات الألمان على التدخين بأنواعه؟
ILLUSTRATION - Eine Frau raucht am 26.01.2011 in Hamburg eine elektrische Zigarette. Die elektronische Zigarette wird als «gesunde Alternative» zum Rauchen gehandelt, da sie keinen Tabak verbrennt. Stattdessen wird flüssiges Nikotinkonzentrat verdampft. Kritiker warnen aber davor, die Auswirkungen des E-Glimmstängels zu unterschätzen. Foto: Marcus Brandt dpa/lno (zu dpa-KORR: «E-Zigaretten - eine fragwürdige Alternative» vom 16.02.2011)

باحثون أمريكيون: السجائر الإلكترونية تدمرالحمض النووي 31.01.2018

على الرغم من الترويج للسجائر الإلكترونية على أنها آمنة واكتسابها شعبية كبيرة إلا أن دراسة جديدة تؤكد خطورتها وأنها ليست بديلا آمنا لسجائر التبغ.
ILLUSTRATION - Eine Frau raucht am 26.01.2011 in Hamburg eine elektrische Zigarette. Die elektronische Zigarette wird als «gesunde Alternative» zum Rauchen gehandelt, da sie keinen Tabak verbrennt. Stattdessen wird flüssiges Nikotinkonzentrat verdampft. Kritiker warnen aber davor, die Auswirkungen des E-Glimmstängels zu unterschätzen. Foto: Marcus Brandt dpa/lno (zu dpa-KORR: «E-Zigaretten - eine fragwürdige Alternative» vom 16.02.2011)

هل السجائر الإلكترونية أقل ضررا من التبغ فعلا؟ 11.04.2017

على الرغم من أن السجائر الإلكترونية أقل ضرراً من السجائر العادية، التي تطلق كمية كبيرة من نواتج الاحتراق السامة والمسرطنة. ولكن ماذا عن بقية التأثيرات الجانبية الأخرى، وأضرارها على المدى البعيد؟
ILLUSTRATION - Eine Frau raucht am 26.01.2011 in Hamburg eine elektrische Zigarette. Die elektronische Zigarette wird als «gesunde Alternative» zum Rauchen gehandelt, da sie keinen Tabak verbrennt. Stattdessen wird flüssiges Nikotinkonzentrat verdampft. Kritiker warnen aber davor, die Auswirkungen des E-Glimmstängels zu unterschätzen. Foto: Marcus Brandt dpa/lno (zu dpa-KORR: «E-Zigaretten - eine fragwürdige Alternative» vom 16.02.2011)

دراسة: السجائر الإلكترونية أقل ضرراً بكثير من التدخين! 07.02.2017

السجائر الالكترونية أكثر أماناً وأقل ضرراً من من تدخين السجائر العادية. هذا ما توصلت إليه مؤخراً دراسة بريطانية حديثة. لكن النتائج التي توصل إليها الباحثون تقابلها دراسات أخرى بنتائج مختلفة.

©ChinaFotoPress/MAXPPP - BEIJING, CHINA - JULY 23: (CHINA OUT) Workers of the exhibition smoke electronic cigarettes during Beijing International Vapor Distribution Alliance Expo at China International Exhibition Center on July 23, 2015 in Beijing, China. Beijing International Vapor Distribution Alliance Expo aimed to promote high-end electronic cigarette brand, strengthen the awareness of electronic cigarette smokers, and to build a best platform for electronic cigarette companies to open up distribution channels and join the agency. The Expo attracting over 120 companies to exhibit from around 10 countries opens on July 23-25 at China International Exhibition Center. (Photo by ChinaFotoPress)***_*** (c) picture-alliance/dpa/ChinaFotoPress

السجائر الالكترونية تحقق انتشارا واسعا.. وهذه هي الأسباب 06.01.2016

ارتفع إقبال الشباب في الولايات المتحدة الأمريكية على تدخين السجائر الالكترونية بشكل غير مسبوق، مما دفع مراكز مكافحة التدخين لدق ناقوس الخطر، بسبب مخاطرها الصحية التي تضاهي خطورة التدخين العادي. الأسباب في التقرير التالي.
LONDON, ENGLAND - APRIL 02: In this photo illustration a woman holds an e-cigarette on April 2, 2014 in London, England. Wales is considering a ban on the smoking of electronic cigarettes in enclosed public places. (Photo by Peter Macdiarmid/Getty Images)

احذر مخاطر السجائر الالكترونية.. فقد تنفجر في وجهك 30.10.2015

يلجأ الكثيرون من عشاق التدخين إلى الإقلاع عن هذه العادة السيئة بتدخين السجائرة الالكتروينة، لكونها أقل ضررا. لكن يبدو أن الأمر ليس كذلك تماما، فالسيجارة الالكترونية قد تكون أخطر من العادية وتؤدي إلى الدخول في غيبوبة.
LONDON, ENGLAND - APRIL 02: In this photo illustration a woman smokes an e-cigarette on April 2, 2014 in London, England. Wales is considering a ban on the smoking of electronic cigarettes in enclosed public places. (Photo by Peter Macdiarmid/Getty Images)

السجائر الالكترونية أداة للتسلية واللعب بالدخان 04.05.2015

كثيرون يستخدمون السجائرة الالكترونية كبديل للسجائر التقليدية، لاعنقادهم أنها أقل ضررا ولا يستيطعون الإقلاع عن التدخين. لكن دراسة حديثة أظهرت أن الشبان يلجأون إليها لأسباب أخرى منها التسلية وقتل الملل الذي يشعرون به.
ARCHIV - Eine elektrische Zigarette (E-Zigarette) wird am 15.09.2013 in Münster (Nordrhein-Westfalen) geraucht. Bei der E-Zigarette wird die zu inhalierende Flüssigkeit, das Liquid, verdampft. Foto: Friso Gentsch/dpa (zu lnw-KORR vom 22.01.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

بريطانيا تتجه للسماح بالدعاية للسجائر الالكترونية 09.10.2014

رغم الجدل والخلاف بين الباحثين حول خطورة السجائر الالكترونية وتحذير البعض من مخاطرها على الصحة، إلا أن الحكومة البريطانية قررت السماح بالدعاية للسجائر الالكترونية رغم وجود حظر على الإعلان عن منتجات التبغ.
ILLUSTRATION - Eine Frau raucht am 26.01.2011 in Hamburg eine elektrische Zigarette. Die elektronische Zigarette wird als «gesunde Alternative» zum Rauchen gehandelt, da sie keinen Tabak verbrennt. Stattdessen wird flüssiges Nikotinkonzentrat verdampft. Kritiker warnen aber davor, die Auswirkungen des E-Glimmstängels zu unterschätzen. Foto: Marcus Brandt dpa/lno (zu dpa-KORR: «E-Zigaretten - eine fragwürdige Alternative» vom 16.02.2011)

دراسة: السجائر الالكترونية قد لا تساعد على الإقلاع عن التدخين 25.03.2014

فتحت دراسة أمريكية باب الجدل مجددا حول فعالية السجائر الإلكترونية وما إذا كانت تساعد على الإقلاع عن التدخين. وخلصت الدراسة إلى أن رغبة مستخدمي السيجارة الإلكترونية في الإقلاع عن التدخين لم تزد بعد عام من استخدامها.