السجائرالالكترونية

السجائر الالكترونية عبارة عن أنابيب تشبه شكل السجائر العادية وتعمل بالبطارية. ويحتوي هذا النوع من السجائر على مادة النيكوتين التي يتم تحويلها إلى أبخرة آمنة عبر طاقة البطارية.

صممت السجائر الإلكترونية لتحاكي السجائر الحقيقية مع إضافة عنصر جذب وهو الدخان الكثيف الذي يصدر عنها. وتوجد بها بطارية وعنصر تسخين إلى جانب عبوة بها نيكوتين وسوائل أخرى. ولأن ما يجعل السجائر مضرة هو التبغ، يمكن للسجائر الإلكترونية أن تكون أكثر أماناً لأنها لا تحرق التبغ. لكن رغم ذلك فإن النيكوتين الموجود بداخلها يسبب الإدمان.