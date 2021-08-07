في يوليو 2019 توفي الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عن عمر ناهز 92 سنة. شغل الرئيس الراحل منصبه منذ أوائل 2014. قبل ذلك تولى عدة مناصب أبرزها رئاسة الحكومة الانتقالية بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي عام 2011.

ولد الباجي قائد السبسي في نوفمبر/ تشرين الثاني 1926 بضاحية سيدي بوسعيد التابعة للعاصمة تونس. درس المحاماة في باريس. بعد عودته إلى تونس تقلد عدة مناصب سياسية منها منصبي وزير الدفاع ووزير الخارجية. بعد سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي تولى رئاسة الحكومة الانتقالية بهدف قيادة تونس نحو الديمقراطية. وفي اوائل عام 2014 تولى منصب الرئيس لحين وفاته صيف 2019.