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السبسي

في يوليو 2019 توفي الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عن عمر ناهز 92 سنة. شغل الرئيس الراحل منصبه منذ أوائل 2014. قبل ذلك تولى عدة مناصب أبرزها رئاسة الحكومة الانتقالية بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي عام 2011.

ولد الباجي قائد السبسي في نوفمبر/ تشرين الثاني 1926 بضاحية سيدي بوسعيد التابعة للعاصمة تونس. درس المحاماة في باريس. بعد عودته إلى تونس تقلد عدة مناصب سياسية منها منصبي وزير الدفاع ووزير الخارجية. بعد سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي تولى رئاسة الحكومة الانتقالية بهدف قيادة تونس نحو الديمقراطية. وفي اوائل عام 2014 تولى منصب الرئيس لحين وفاته صيف 2019.

TUNIS, TUNISIA - JANUARY 09 : Tunisia's Speaker of the Assembly of the Representatives of the People, Rached Ghannouchi meets Minister of Foreign Affairs of France, Jean-Yves Le Drian (not seen) in Tunis, Tunisia on January 09, 2020. Nacer Talel / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer. rechts: Tunisia's new President Kais Saied takes the oath of office on October 23, 2019 at the parliament in Tunis. - Saied, a conservative academic with no previous political experience who won the overwhelming support of younger voters in an October 13 runoff, was sworn in before members of the constituent assembly and other top state bodies. (Photo by Fethi Belaid / AFP) (Photo by FETHI BELAID/AFP via Getty Images)

النهضة أمام امتحان الاستمرار في المشهد السياسي التونسي 07.08.2021

مع إعلان الرئيس التونسي قراراته الاستثنائية خرج الخلاف الداخلي في حزب النهضة إلى العلن، وتجلى في استقالات جديدة ومواقف رافضة لخيارات الحزب السياسية، وهو ما قد يؤدي في النهاية لخروج الغنوشي نفسه من المشهد السياسي.
October 14, 2019, Tunis, Tunisia: Nabil Baffoun, President, Farouk Bouasker, vice president, Anis Jarboui, Mohamed Tlili Mansri, Nabil Azizi, Hasna Ben Slimen, Adel Brinsi, Sofien Abidi and Belgacem Ayachi attend a press conference to announce the official preliminary results of the presidential election runoff in Tunis. .Kais Saied, is ranked first in official results with 72,71 %, Nabil Karoui is ranked second with 27,29 (Credit Image: © Jdidi Wassim/SOPA Images via ZUMA Wire |

النتائج النهائية تؤكد فوزا كبيرا لقيس سعيد برئاسة تونس 17.10.2019

احترمت تونس الآجال الدستورية للرئاسة المؤقتة، بعد تنظيمها لانتخابات رئاسية فاز بها بشكل مفاجئ المرشح المستقل قيس سعيد. وثبتت هيئة الانتخابات نتائج فوزه الكاسح. ورغم التفويض الكبير يواجه سعيد تحديات ضخمة.

Rechts. Forza Italia leader Silvio Berlusconi speaks to the media after consultations with Italian President Sergio Mattarella in Rome, Italy, August 22, 2019. REUTERS/Remo Casilli Links: FILE PHOTO: Nabil Karoui, businessman and owner of the private channel Nessma TV, submits his candidacy for the presidential election in Tunis, Tunisia, August 2, 2019. REUTERS/Zoubeir Souissi/File Photo

نبيل القروي.. "برلسكوني تونس ونصير فقرائها"؟ 18.09.2019

رجل أعمال وقطب إعلامي وقابع خلف القضبان بتهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال. تلك بضع كلمات قليلة تصف أحد الفائزين بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية: نبيل القروي. ولكن ما الذي يجمعه برئيس الوزراء الإيطالي الأسبق؟
Tunisian women walk past a wall bearing lists for the upcoming legislative elections in the capital Tunis on September 14, 2019. - The electoral campaign for the legislatives that will take place on October 6, began today. (Photo by Fethi Belaid / AFP)

تونس تختار..إقبال متواضع في الساعات الأولى لانتخابات الرئاسة 15.09.2019

في انتخابات رئاسية يصعب التنبؤ بنتائجها، بدأ التونسيون التصويت في الانتخابات الرئاسية، في وقت تسيطر فيه المشاكل الاقتصادية على اهتمام الناخبين. الإقبال جاء ضعيفا في الساعات الأولى.

A Tunisian woman wearing the national flag casts her vote on December 21, 2014 at a polling station Ariana near Tunis. The second round vote pits 88-year-old favourite Beji Caid Essebsi, leader of the anti-Islamist Nidaa Tounes party, against incumbent Moncef Marzouki, who held the post through an alliance with the moderate Islamist movement Ennahda. AFP PHOTO / FETHI BELAID (Photo credit should read FETHI BELAID/AFP/Getty Images)

انتخابات تونس- ظواهر مدهشة ومشهد مفتوح على كل الاحتمالات 04.09.2019

يسعى 26 مرشحاً للفوز بكرسي الرئاسة في قصر قرطاج، في مشهد سياسي يحفه الكثير من الغموض والضبابية إلى جانب عدد من المفارقات والأحداث التي لم تشهدها تونس من قبل، الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه أمام الكثير من المفاجآت.

Military officers escort the coffin of the Tunisian President Beji Caid Essebsi during his funeral in Tunis, Tunisia July 27, 2019. REUTERS/Ammar Awad

بحضور قادة عرب وأجانب .. تونس ودعت السبسي في جنازة وطنية حاشدة 27.07.2019

وسط إجراءات أمن مشددة ومظاهر للوحدة الوطنية وبحضور زعماء عرب وأجانب ودعت تونس الرئيس الباجي قايد السبسي إلى مقبرة الرمز بتونس العاصمة. وأثنى الرئيس الفرنسي ماكرون على الراحل، كما أعلنت دول عربية الحداد على موته.

Military officers carry the coffin of late president Beji Caid Essebsi during his state funeral at the presidential palace in the capital's eastern suburb of Carthage, Saturday July 27, 2019. Many Tunisian and visiting international dignitaries have gathered for the funeral of Essebsi, the country's first elected head of state who died aged 92. (Fethi Belaid / Pool via AP)

مراسم تشييع مهيب للرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي 27.07.2019

في جنازة وطنية رسمية انطلقت من القصر الرئاسي بضاحية قرطاج بالعاصمة تونس بدأت مراسم تشييع رسمية للرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي، حضرها عدد من قادة العالم، والذي أشادوا بمناقب الرئيس الراحل.
epa05510682 New Tunisian Prime Minister, Youssef Chahed delivers a speech during a plenary session to vote confidence on the new Government , in Tunis, Tunisia, 26 August 2016. EPA/MOHAMED MESSARA |

لماذا منع "الشاهد" دخول الداعية وجدي غنيم إلى تونس؟ 27.07.2019

أعلن متحدث باسم الحكومة التونسية أن قرارا صدر بمنع الداعية المصري المثير للجد، والمحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، وجدي غنيم من دخول البلاد، فما هي حيثيات هذا القرار؟ وما علاقة ذلك بالرئيس الراحل الباجي قائد السبسي؟
tunesischen Präsidenten Beji Caid Essebsi.

تحليل: قايد السبسي ترك تونس على سكة متينة..لكن هنالك دواع للقلق! 26.07.2019

تودع تونس رئيسها الراحل بجنازة تليق برجل دولة محنك. الباجي قايد السبسي ترك بلد ثورة الياسمين على سكة انتقال ديمقراطي نادر في محيط متقلب. لكن هنالك ما يبعث على القلق على مستقبل الأوضاع في البلد المغاربي الصغير.
The new president of the Tunisian Assembly Mohamed Ennaceur (R) gives his first speech during a plenary session on December 4, 2014 in Tunis. Ennaceur, 80, of anti-Islamist party Nidaa Tounes, served as social affairs minister under Habib Bourguiba, Tunisia's 'father of independence', during the 1970s and 1980s. AFP PHOTO / FETHI BELAID (Photo credit should read FETHI BELAID/AFP/Getty Images)

محمد الناصر.. رفيق درب السبسي يقود تونس في مرحلة انتقالية صعبة 25.07.2019

أدخلت وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، اليوم، تونس في مرحلة شغور رئاسي. وبسحب الدستور سيتولى رئيس البرلمان محمد الناصر، منصب رئيس البلاد بشكل مؤقت. فمن يكون الرجل، الذي سيتولى إدارة مرحلة انتقالية صعبة بعد السبسي؟
FILE PHOTO: Tunisian President Beji Caid Essebsi attends a summit between Arab league and European Union member states, in the Red Sea resort of Sharm el-Sheikh, Egypt, February 24, 2019. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany/File Photo

مزيج من الحزن والثقة في المؤسسات: هكذا تفاعل مغردون مع وفاة السبسي 25.07.2019

في الذكرى الـ 62 لعيد الجمهورية التونسية وقبل شهور من الانتخابات، توفى الرئيس التونسي قايد السبسي. ردود فعل على مواقع التواصل اتسمت بالحزن، لكنها لم تخلو أيضا من الثقة في المؤسسات الدستورية لشغل منصب الرئيس مؤقتا.
WASHINGTON, DC - MAY 21: (AFP OUT) Tunisa President Beji Caid Essebsi listens to U.S. President Barack Obama deliver remarks to the press after a bilateral meeting in the Oval Office at the White House May 21, 2015 in Washington, DC. According to the White House, the meeting focused on 'a range of issues pertaining to the continued consolidation of TunisiaÕs democracy, U.S.-Tunisian security cooperation, and TunisiaÕs efforts to advance important economic reforms.' (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)

تونس ـ الناصر سيخلف السبسي مؤقتا والحكومة تعلن الحداد الوطني 25.07.2019

عقب وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي عقب نقله إلى المستشفى إثر ترد حاد في وضعه الصحي، أعلنت الحكومة التونسية الحداد الوطني لمدة سبعة أيام، فيما سيتولى رئيس البرلمان محمد الناصر مهام الرئاسة مؤقتا وفقا لدستور البلاد.
Tunisia's President Beji Caid Essebsi speaks during a news conference with German Chancellor Angela Merkel in Tunis, Tunisia, March 3, 2017. REUTERS/Zoubeir Souissi

وفاة السبسي في يوم عيد الجمهورية.. رئيس محنك أثار الجدل لآخر لحظة 25.07.2019

أثار الباجي قايد السبسي الجدل طوال مسيرته السياسية، وتعرض لانتقادات من الإسلاميين ومن شباب الثورة التونسية وحتى من أعضاء حزبه وحلفائه. ولكن ربما ساهم كل ذلك بشكل أو بآخر في تعزيز الحياة السياسية في تونس بفضل خبرة السبسي.
Tunisian lawyer Mounir Baatour (L), president of the association Shams which supports the depenalization of homosexuality in Tunisia and president of Shams Radio, the first LGBT radio in the Arab region, poses in the studio as he arrives for the opening of the radio station on December 18, 2017 in Tunis. / AFP PHOTO / FETHI BELAID (Photo credit should read FETHI BELAID/AFP/Getty Images)

أول مرشح رئاسة عربي مثلي.. دوافع الترشح وفرص النجاح 05.07.2019

في تونس لم يتجرأ منير بعتور فقط على الإفصاح عن مثليته، بل أيضا على الإعلان عن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية! خطوة مثيرة لجدل ساخن يتوقع رفضها من قبل حزب النهضة، لكن السؤال هو ما مدى تقبل الشارع التونسي لها؟

21.5.2015 *** Bildunterschrift:WASHINGTON, DC - MAY 21: (AFP OUT) Tunisa President Beji Caid Essebsi listens to U.S. President Barack Obama deliver remarks to the press after a bilateral meeting in the Oval Office at the White House May 21, 2015 in Washington, DC. According to the White House, the meeting focused on 'a range of issues pertaining to the continued consolidation of TunisiaÕs democracy, U.S.-Tunisian security cooperation, and TunisiaÕs efforts to advance important economic reforms.' (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)

الرئاسة التونسية تعلن مغادرة السبسي المستشفى 01.07.2019

بعد أن تضاربت المعلومات حول وضعه الصحي، أعلنت الرئاسة التونسية مغادرة الرئيس الباجي قايد السبسي (92 عاماً) المستشفى "بعد تلقيه العلاج اللازم وتعافيه". الإعلان الرئاسي جاء بعد إطلاق نشطاء لهاشتاج "من حقنا نعرفو".
TUNIS, TUNISIA - NOVEMBER 15: Tunisian Presidential candidate ElBaci Kaid esSibsi addresses to his supporters during an election campaign at the El Menzah Sport Arena in the capital Tunis on November 15,2014. The presidential election is scheduled to be held in Tunisia on 23 November 2014. (Amine Landoulsi - Anadolu Agency)

وعكة السبسي دقت الناقوس.. كيف تتأهب تونس لمرحلة انتقالية؟ 28.06.2019

لم تستطع الطبقة السياسية التونسية تجاوز خلافاتها لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية المخولة بإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية. لكن إشاعات وفاة السبسي فتحت النقاش مجددا حول خلافته، في ظل تحديات اقتصادية وسياسية تواجهها البلاد.
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