 السباق على رئاسة حزب ميركل يحتدم.. متنافس رابع يدخل على الخط | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 19.02.2020

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سياسة واقتصاد

السباق على رئاسة حزب ميركل يحتدم.. متنافس رابع يدخل على الخط

اشتدت المنافسة على زعامة الحزب المسيحي الديمقراطي، حزب المستشارة ميركل، وكذلك مرشحه المحتمل لمنصب المستشارية. فقد دخل متنافس رابع على الخط بعد أن كان الحديث يدور حول ثلاثة مرشحين محتملين. فمن هم هؤلاء الرجال الأربعة؟

أبرز ثلاث شخصيات تتنافس على زعامة حزب ميركل: فريدريش ميرتس، آرمين لاشيت، ينس شبان.

أبرز ثلاث شخصيات تتنافس على زعامة حزب ميركل: فريدريش ميرتس، آرمين لاشيت، ينس شبان.

يتخبط الحزب المسيحي الديمقراطي، حزب المستشارة انغيلا ميركل، في أعمق أزمة في تاريخه. فقد أعلنت أنغريت كرامب كارنباور، رئيسة الحزب نيتها التخلي عن منصبها بعد 14 شهرا على انتخابها. والرجلان اللذان تنافسا معها في خريف 2018 على رئاسة الحزب، وزير الصحة ينس شبان والرئيس الأسبق لكتلة الاتحاد المسيحي في البرلمان الألماني "بوندستاغ" فريدريش ميرتس، يستعدان لخوض المعركة مجددا حتى لو أنهما لم يعلنا ترشيحهما رسميا بعد.

ويُذكر في محيط ميرتس بأن الرجل البالغ من العمر 64 عاما مصمم على الترشح، ويعلم بأن القاعدة الحزبية تقف خلفه ويشعر بالتشجيع من خلال استطلاعات الرأي الحالية التي تضعه في المقدمة. واكتفى ينس شبان، الذي يمثل خطا قوميا محافظا في الحزب، بالقول إنه مستعد لتحمل المسؤولية.

وحتى آرمين لاشيت، رئيس وزراء ولاية شمال الراين ويستفاليا، له تطلعات، إلا أنه لم يكشف بعد عن مخططاته بشكل رسمي. في المقابل أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني نوربرت روتغن عن ترشحه رسميا لزعامة الحزب المسيحي الديمقراطي. وبذلك يرتفع عدد المتطلعين لزعامة حزب ميركل إلى أربعة كلهم رجال ينحدرون من ولاية شمال الراين وستفاليا. فمن هم هؤلاء الساسة الأربعة؟

نوربرت روتغن خلال نقاش داخل البرلمان

نوربرت روتغن خلال نقاش داخل البرلمان

نوربرت روتغن ـ الخبير في الملفات الخارجية

نوربرت روتغن هو السياسي المسيحي الديمقراطي الأول الذي تجرأ على الظهور أمام الكاميرات معلنا ترشحه لخلافة أنغريت كرامب كارنباور على زعامة الحزب المسيحي الديمقراطي. وعقب إعلان تراجع كرامب كارنباور روج روتغن لخلافة سريعة. "أعتقد أننا نحتاج قبل عطلة الصيف لمؤتمر حزبي يحسم قضية رئاسة الحزب ". وكان روتغن من 2009 إلى 2012 وزيرا للبيئة وتفوق في 2010 خلال استفتاء للأعضاء لشغل رئاسة الحزب في ولاية شمال الراين ويستفاليا على آرمين لاشيت، رئيس حكومة الولاية الحالي واحد أبرز الاسماء المطروحة.

بيد أن روتغن خسر الانتخابات البرلمانية في الولاية عام  2012 مما دفع المستشارة أنغيلا ميركل إلى التخلي عنه وإقالته من منصبه كوزير للبيئة. ويعتبر روتغن الوزير الوحيد الذي تقيله ميركل بهذه الطريقة ما أثر على العلاقة بينهما. نوبرت روتغن، الذي قال في مؤتمره الصحفي أثناء إعلان ترشيحه إنه تعلم من أخطائه، تألق على المستوى الدولي كرئيس للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان.

ينس شبان ـ الوزير الشاب

"هل الحزب المسيحي الديمقراطي عصري بما يكفي لمستشار مثلي؟"، كما عنونت صحيفة شعبية ألمانية وتعني بذلك وزير الصحي الحالي ينس شبان المتزوج منذ 2017 من رجل. ومن يعتقد أن التوجه الجنسي للرجل البالغ من العمر 39 عاما يتماشى مع نظرة ليبرالية للعالم، فإنه مخطئ، إذ يمثل شبان قيما مدنية محافظة. ففي سياسة اللجوء والهجرة شدد الوزير الشاب عقب أزمة اللجوء 2015 على تغير في النهج.

وفي النقاش الدائر حول ما يُسمى الحد الأقصى لعدد اللاجئين ولم الشمل العائلي يؤيد شبان  تقليصا إضافيا. كما أكد على  أنه يجب على المهاجرين أن يعتادوا على الحياة في مجتمع منفتح وليبرالي، وإلا فإن المجتمع الألماني يتهدده خطر أن يصبح "معاديا للسامية وللمثليين وذكوريا ويميل للعنف" أكثر من ذي قبل.

ينس شبان وفريدريش ميرتس اللذان تنافسا مع كرامب كارنباور على رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي.

ينس شبان وفريدريش ميرتس اللذان تنافسا مع كرامب كارنباور على رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي.

فريدريش ميرتس ـ المدافع عن القيم المحافظة

الخبير الاقتصادي المحافظ فريدريش ميرتس هو أمل المحافظين في الحزب المسيحي الديمقراطي الذين يعتبرون نهج أنغيلا ميركل ليبراليا وعفويا. وعلى غرار شبان يُعتبر ميرتس منتقدا قويا لسياسة اللجوء التي ابتعتها ميركل ويميل لتشديد قوانين اللجوء. ويأمل داعموه أن يعيد إحياء القيم المحافظة التي دافع عنها الحزب المسيحي الديمقراطي سابقا. وخلال تلك الفترة تألق ميرتس وبقي طوال سنتين رئيسا لكتلة الاتحاد المسيحي في البرلمان الألماني قبل أن تبعده ميركل في 2002 وتحل محله لتجمع بين زعامة الحزب ورئاسة الكتلة. وفي 2009 تخلى ميرتس عن مقعده البرلماني وانتقل إلى قطاع الاقتصاد الخاص.

ويُعد ميرتس خطيبا لامعا وبات أكثر ظهورا في الآونة الأخيرة في المناسبات العامة، ويفضل الاهتمام بموضوعات سياسية خارجية كبيرة ويظهر كرجل دولة. وفي خطاب أخير ألقاه في يناير/ كانون الثاني أيد ميرتس إقامة تحالف وثيق بين الأوروبيين والولايات المتحدة. "هناك في العالم شركاء تجاريون مثل الصين وروسيا، لكننا لا نتقاسم مع هذه البلدان قيمنا حول حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التدين وباقي الحقوق المدنية"، كما قال ميرتس.

آرمين لاشيت ـ الأكثر وفاء لميركل

تحفظ رئيس وزراء حكومة ولاية شمال الراين ووستفاليا في 2018 بشأن الترشح لرئاسة الحزب، وذلك بغية عدم التأثير على فرص أنغريت كرامب ـكارنباور، زعيمة الحزب المستقيلة، بحكم قربه من خطها السياسي. ويُعد الرجل البالغ من العمر 58 عاما من الأوفياء لأنغيلا ميركل وأكثر المدافعين عنها خلال أزمة اللجوء في 2015 وكذلك فيما بعد.

آرمين لاشيت المقرب من أنغيلا ميركل

آرمين لاشيت المقرب من أنغيلا ميركل

وحتى 2010 ظل لاشيت وزيرا للاندماج في أكبر ولاية من حيث عدد السكان في ألمانيا. وتماشيا مع موقفه الليبرالي في سياسة الأجانب والاندماج باشر هذه المهمة  بشكل متميز، ما شكل شوكة في أعين الدوائر المحافظة داخل الحزب المسيحي الديمقراطي. ودافع لاشيت عدة مرات عن الاعتراف رسميا بالاسلام كمكون من مكونات المجتمع الألماني كالمسيحية واليهودية.

وعلى عكس ينس شبان وفريدريش ميرتس يُعتبر آرمين لاشيت "مستعدا للدخول في تحالفات" ليس فقط مع الحزب الليبرالي الذي يحكم معه في تحالف في ولاية شمال الراين ووستفاليا، بل أيضا مع حزب الخضر. وفي السياسة الأمنية هو يمثل خطا متشددا، وهو يترك السلطة لوزير الداخلية في ولايته لمكافحة الجرائم، كما أنه أنشأ لجنة حكومية تحمل اسم "مزيد من الأمن لشمال الراين ويستفاليا".

زابينه كينكارتس/ م.أ.م

  • Audioslideshow Helmut Kohl (picture-alliance/dpa)

    ميركل .. هكذا قادت "تلميذة كول" حزبها الديمقراطي المحافظ

    "تلميذة كول"

    رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي والمستشار الراحل هلموت كول يضع ذراعه في التفاتة أبوية على كتف نائبته في 1994. وبعد ست سنوات أطاحت ميركل بالزعيم كول الذي تورط في فضيحة تبرعات غير قانونية من عرشه بتوجيه رسالة انتقادية مفتوحة. وبعد مرور أسابيع قليلة تولت منصب رئيسة الحزب.

  • CDU Schäuble Merkel Friedrich Merz (Reuters/W. Rattay)

    ميركل .. هكذا قادت "تلميذة كول" حزبها الديمقراطي المحافظ

    السياسية القوية

    سواء، أتعلق الأمر بفولفغانغ شويبله (يسار) أو فريدريش ميرتس (يمين)، الكثير من الرجال حاولوا منعها تولي رئاسة الحزب الديمقراطي المسيحي والمستشارية. ولم ينجح أحد في ذلك، علما أن المرأة الحاصلة على الدكتوراه في الفيزياء المنحدرة من شرق ألمانيا كانت تُعتبر عنصرا غريبا داخل الحزب. والآن هي تتخلى عن رئاسة الحزب.

  • BdT Spielkarten mit Politiker-Karikaturen (picture-alliance/ ZB)

    ميركل .. هكذا قادت "تلميذة كول" حزبها الديمقراطي المحافظ

    لعبة البوكر في إقامة تحالف

    هل الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة غيدو فيسترفيله آنذاك هو الشريك المفضل لدى ميركل. لكن التحالف الحكومي في 2009 بدأ كارثيا بسبب الخلافات المتعددة. ومع الحزب الاجتماعي المسيحي بزعامة هورست زيهوفر عايشت ميركل بعدها خلال أزمة اللجوء شبحا ثانيا. وآثار الأزمة ظلت ظاهرة على كلا الطرفين.

  • EU Gipfel Emmanuel Macron Angela Merkel und Theresa May (Reuters/F. Lenoir)

    ميركل .. هكذا قادت "تلميذة كول" حزبها الديمقراطي المحافظ

    السيدة الأوروبية الصامدة

    تُعتبر ميركل كمستشارة ورئيسة حزب سياسية أوروبية حقيقية. ومن أجل دعم اليورو وافقت على برنامج مساعدة لليونان ودول مديونة أخرى. وهذا تتسبب لها في كثير من الانتقاد حتى من داخل صفوف الحزب. إلا أن ميركل تبقى امرأة أوروبا الصامدة.

  • Japan Das Atomkraftwerk in Fukushima explodiert (picture alliance/dpa/Abc Tv)

    ميركل .. هكذا قادت "تلميذة كول" حزبها الديمقراطي المحافظ

    فوكوشيما نقطة تحول

    الباحثة في العلوم الطبيعية أنغيلا ميركل تؤمن بالاستخدام السلمي للطاقة النووية. والحادثة القوية في مفاعل فوكوشيما الياباني في مارس 2011 أدت بها إلى تغيير فكرها ـ أو أنها كانت تخشى الرأي العام في حال تشبثها بموقفها. وأعلنت بعد أيام قليلة التخلي التام عن الطاقة النووية.

  • Deutschland Selfie Merkel und Syrer Anas Modamani (Anas Modamani)

    ميركل .. هكذا قادت "تلميذة كول" حزبها الديمقراطي المحافظ

    مستشارة اللاجئين

    قلما توجد صورة أخرى راجت عبر العالم مثل هذه التي جلبت لها ضررا كبيرا. وقرارها القاضي في خريف 2015 بترك الحدود مفتوحة في وجه مئات الآلاف من اللاجئين بدون مراقبة جلب لها في البداية تنويه الكثيرين. ولاحقا توالت الانتقادات القوية. واليوم يتنصل جميع المرشحون لتولي منصبها من هذه النقطة بالذات.

  • Spanien Gleichgeschlechtliches Ampelpärchen (picture-alliance/Pacific Press/J. Sanz )

    ميركل .. هكذا قادت "تلميذة كول" حزبها الديمقراطي المحافظ

    الضوء الأخضر" للزواج للجميع"

    ميركل كان لها " شعور سيء" لدى عرض زواج المثليين. إلا أنه حتى داخل الحزب الديمقراطي المسيحي المحافظ عادة تحولت التصورات الأخلاقية. ميركل تدلي بصوتها في 2017 في "قرار ضميري" داخل البرلمان دون التشبث بانضباط في الكتلة. ولقد صوتت ضد هذا الخيار الذي حصل على غالبية واسعة.

  • 100 Jahre Frauenwahlrecht (picture-alliance/M. Schreiber)

    ميركل .. هكذا قادت "تلميذة كول" حزبها الديمقراطي المحافظ

    حزب نسوي؟

    الحزب الديمقراطي المسيحي كان تحت سيطرة الرجال سابقا، وكانت النساء تشكلن أقلية كأعضاء أو في مناصب. وهذا تغير. وفي نهاية فترة رئاسة ميركل للحزب المسيحي الديمقراطي نعايش رئيسة حكومة وهي أنغيلا ميركل، وأمينة عامة للحزب (ورئيسة حزب مستقبلية ممكنة) أنغريت كرامب كارينباور، ووزيرة دفاع أورزولا فون دير لاين وعلى (اليمين) وزيرة زراعة يوليا كلوكنير.

  • Bildergalerie Homestories Angela Merkel und Joachim Sauer (picture-alliance/ANSA/R. Olimpio)

    ميركل .. هكذا قادت "تلميذة كول" حزبها الديمقراطي المحافظ

    ميركل خارج العمل

    بتوليها المستشارية ورئاسة الحزب كان لميركل طوال سنوات ما يكفي من العمل. وإذا بقيت "فقط" مستشارة، فقد يصبح لها بعض الوقت للتمتع بحياتها الشخصية مثل هنا في الصورة مع زوجها يواخيم زاور على جزيرة إيشيا.


مختارات

"وريثة" ميركل ترفع الراية البيضاء.. ماذا بعد؟

اختارتها المستشارة ميركل لخلافتها في زعامة الحزب المسيحي الديمقراطي، لكنها اضطرت لرفع الراية البيضاء بعد فشلها في فرض سيطرتها على مختلف أجنحته وخصوصا خلال أزمة تورينغن. إلى أين يتجه حزب ميركل؟ وهل منصبها نفسه في خطر؟ (10.02.2020)  

حزب ميركل يرفض إجراء تصويت على مرشحه لمنصب المستشار

خلال المؤتمر العام للحزب المسيحي الديمقراطي، رفض المندوبون إجراء تصويت مباشر لاختيار مرشح الحزب لمنصب المستشار في الانتخابات المقبلة. ومن المرجح أن يحسم الحزب هذه المسألة في مؤتمراته الإقليمية المقبلة. (23.11.2019)  

وجهة نظر: زلزال يهز ألمانيا كلها وليس الحزب المسيحي فقط

أزمة الحزب المسيحي الديمقراطي هي أزمة السياسة الألمانية أيضا. وبإعلان زعيمة الحزب و"وريثة" ميركل نيتها التخلي عن منصبها، تنتهي سلطة المستشارة على حزبها كما أن أيامها كمستشارة باتت معدودة، حسب تعليق كريستوف شتراك. (11.02.2020)  

ميركل .. هكذا قادت "تلميذة كول" حزبها الديمقراطي المحافظ

قادت المستشار الألمانية انغلا ميركل الحزب الديمقراطي المسيحي طيلة 18 عاما. وفي فترة ولايتها على الحزب لم يبقى أي أثر لرئاسة السياسي المخضرم للحزب الراحل هيلموت كول الذي قاد الحزب لعقود. لكن ميركل تسلم الآن القيادة وترحل. (05.12.2018)  

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