 السباق الرئاسي.. هذا ما أنفقه بايدن وترامب على الحملة الانتخابية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.10.2020

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أخبار

السباق الرئاسي.. هذا ما أنفقه بايدن وترامب على الحملة الانتخابية

فيما يشتد السباق الرئاسي الأمريكي قبل أسبوعين من الاقتراع، أظهرت بيانات أن حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن تتفوق مالياً على حملة الرئيس دونالد ترامب، فما هي المبالغ التي أنفقها كل من المرشحين على حملتهما الانتخابية؟

المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن والرئيس الأمريكي دونالد ترامب

حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن تتفوق مالياً على حملة الرئيس دونالد ترامب

أظهرت إفصاحات قدمت إلى لجنة الانتخابات الاتحادية الثلاثاء (20 تشرين الأول/أكتوبر 2020) أن حملة المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن دخلت المرحلة الأخيرة من السباق بتفوق مالي كبير على الرئيس دونالد ترامب. وجمعت حملة نائب الرئيس السابق أموالاً وأنفقت أكثر من حملة ترامب في أيلول/سبتمبر، وأصبحت إعلانات بايدن السياسية أكثر انتشاراً على شاشات التلفزيون الأمريكي. 

مختارات

التطورات التي شهدتها ولاية ميشيغان حوّلت المخاوف من عنف الميليشيات في الولايات المتحدة إلى حقيقة ملموسة في حال خسر الرئيس ترامب الانتخابات القادمة. الأمل يكمن في نتيجة واضحة تفضي إليها صناديق الاقتراع.

تلاسن وتبادل للاتهامات وصراخ. كان ذلك بعض ما ميز المناظرة التلفزيونية الأولى بين ترامب وبايدن. المفأجاة كانت استخدام بايدن لعبارة "إن شاء الله" بعربية مكسرة للرد على ترامب. وسائل التواصل الاجتماعي ضجت بالعبارة وسياقها.

قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية يواجه الرئيس الأمريكي ترامب ادعاء جديدا بالاعتداء الجنسي على عارضة أزياء خلال بطولة رياضية أمريكية. بينما تقول المستشارة القانونية لحملة ترامب إن "المزاعم كاذبة تماما".


ولا يضمن تفوق بايدن في السباق المالي له النصر. فقد انتصر ترامب في انتخابات عام 2016 رغم أن المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون تجاوزته في الإنفاق.
وفي نهاية أيلول/سبتمبر، كان لدى حملة بايدن حوالي 177 مليون دولار، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف مبلغ 63 مليون دولار لدى حملة ترامب. وجمعت حملة بايدن 281 مليون دولار خلال الشهر، أي أكثر من ثلاثة أضعاف ما جمعته حملة ترامب.
وأنفقت أكثر من مثلي حملة ترامب. فقد أنفقت حملة ترامب أقل من 56 مليون دولار على الإعلانات التلفزيونية والإذاعية في أيلول/سبتمبر، مقارنة مع نحو 148 مليون دولار أنفقتها حملة بايدن.
وقالت حملة بايدن إن لديها مع الحزب الديمقراطي 432 مليون دولار. بينما قالت حملة ترامب إن ترامب والحزب الجمهوري لديهما 251 مليون دولار فقط.
ترامب يقطع مقابلة تلفزيونية
وفي سياق متصل، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء بنشر مقابلة تلفزيونية مطولة قبل بثها، فيما قال إنها محاولة لفضح "تحيز" المحاورة. ويوضح تعليق ترامب، الذي كتبه على حسابه تويتر، أن المقابلة مع الصحفية ليزلي ستال، من برنامج 60 دقيقة على شبكة "سي بي إس" ، انحرفت إلى منطقة أثارت غضب الرئيس.
وكتبت شبكة "سي بي إس" على تويتر أن ترامب قطع المقابلة مع ستال، لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى. وقال ترامب في تغريدة: "يسعدني أن أبلغكم أنه من أجل الدقة في نقل المعلومة، أفكر في نشر مقابلتي مع ليزلي ستال الخاصة ببرنامج 60 دقيقة، قبل موعد بثها المباشر"، وأضاف: "سيتم القيام بذلك حتى يتمكن الجميع من الحصول على لمحة عما تدور حوله المقابلة الوهمية والمتحيزة". وفي تغريدة منفصلة، وصف ترامب المقابلة بأنها "تدخل انتخابي مروع". 

كيفية دعم أوباما لبايدن؟

وبالعودة إلى الحملة الانتخابية، يزور الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما اليوم الأربعاء (21 تشرين الأول/أكتوبر 2020) بنسلفانيا، التي تعتبر من الولايات الحاسمة في الانتخابات الرئاسية، لعقد أول تجمع دعماً للمرشح الديموقراطي جو بايدن الذي ابتعد عن الأضواء قبل أسبوعين من الاقتراع، فيما يواصل دونالد ترامب جولاته في الولايات الأمريكية.
وتتجه الأنظار إلى الدعم الذي سيقدمه باراك اوباما في مدينة فيلادلفيا رغم أنه لم تتضح تفاصيل كثيرة عنه. والأمر الوحيد المؤكد أنه سيأخذ شكل "درايف إن" أي المرور بسيارة أمام مناصريه المتواجدين في سياراتهم.
وتجري المناظرة الأخيرة بين المرشحين يوم الخميس في ناشفيل بولاية تينيسي، وتبدو الأجواء متوترة من الآن بعد المناظرة الأولى التي عمتها الفوضى وتبادل الاتهامات.
وقد أدلى حوالي 30 مليون أمريكي في مختلف انحاء البلاد بأصواتهم عبر البريد أو شخصياً، ما يمكن أن يمثل خمس المشاركة العامة بحسب المنظمة المستقلة "إيليكشن بروجيكت".
م.ع.ح/خ.س (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

  • CNN journalist Jim Acosta and US President Donald Trump during their confrontation (Reuters/J. Ernst)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب الانتخابات النصفية بأمريكا، نشب سجال حاد بين ترامب ومراسل "سي إن إن" في البيت الأبيض، جيم أكوستا، بعد أن حاول الأخير أن يحصل على جواب لسؤاله من الرئيس ترامب، فاحتج ترامب غاضباً: "يجب أن تخجل سي إن إن من نفسها لتوظيفها شخصاً مثلك. أنت شخص وقح وفظ". بعد المشاحنة، علّق البيت الأبيض تصريح أكوستا الصحفي، فيما قالت "سي إن إن" إن القرار كان عملاً انتقامياً.

  • ABC News reporter Cecilia Vega (picture-alliance/AP Photo/L. Bevilaqua)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، وجه دونالد ترامب تعليقات مهينة لمراسلة شبكة "إيه بي سي"، سيسيليا فيغا، عندما قام ترامب باختيار فيغا لطرح سؤال، علق قائلاً: "لقد صدمت من اختياري لها". وعندما أجابت فيغا: "لا أفكر بأني كذلك"، رد ترامب عليها: "حسناً. أعرف أنك لا تفكرين على الإطلاق".

  • MSNBC co-anchors Mika Brzezinski & Joe Scarborough speak at Harvard University (picture-alliance/AP Photo/S. Senne)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    هاجم ترامب عبر حابه في "تويتر"، الذي يتابعه أكثر من 55 مليون شخص، في يونيو/ حزيران 2017 ، ميكا بريجنسكي، مذيعة شبكة "إم إس إن بي سي" الإخبارية، بشكل شخصي، من خلال سلسلة من التغريدات المسيئة. ووصف ترامب الإعلامية بـ"ميكا المجنونة" وادعى أنها كانت "تنزف بشدة من عملية شد وجه" عندما زارت منتجعه "مار-لا-لاغو" في فلوريدا. كما وجه انتقادات لاذعة لزميلها جو سكاربورو، واصفاً إياه بـ"جو المختل".

  • NBC anchor Chuck Todd (picture-alliance/AP Photo/K. Frey)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    خلال حملة انتخابية في ولاية بنسلفانيا في شهر آذار/ مارس 2018، هاجم ترامب تشاك تود، مذيع قناة "إن بي سي"، وهو يروي واقعة قديمة لحوار دار بينهما في برنامج "واجه الصحافة" .وأشار ترامب إلى الصحفي باسم "تود النائم". ثم قام بشتمه بألفاظ بذيئة، إذ اعتاد ترامب على مهاجمة تود لسنوات طويلة، ويبدو أنه لن يتوقف بعد أن أصبح رئيساً.

  • Archive photo of Donald Trump's Twitter account, April 3, 2017 (picture-alliance/AP Photo/J. D. Ake)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    يهاجم ترامب أهدافه المفضلة "الصحفيين" عبر حسابه تويتر. ففي تموز/ يوليو 2017 نشر مقطع فيديو له وهو يضرب مصارعاً وضع شعار قناة "سي إن إن" على رأسه. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2017 طالب ترامب بطرد صحفي يعمل لدى صحيفة "واشنطن بوست" بسبب تغريدة خاطئة. كما اتهم العديد من وسائل الإعلام بأنها تنشر" أخباراً مزيفة" وأنها "عدو الشعب". جوليا سوديلي/ ريم ضوا


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