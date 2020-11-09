"الساعة السمعية".. تطبيق يُعين ضعاف وفاقدي السمع!

الكثيرون يفضلون استخدام الساعات الذكية اليوم smartwatchعن الساعات التقليدية لما تتمتع به من إمكانيات متعددة، منها المميزات الطبية التي يمكنها مساعدة من يعانون من مشاكل صحية، ومن ضمنها ضعف أو فقدان السمع.
وظهر مؤخراً تطبيق مخصص للساعات الذكية يعمل على تنبيه مرتدى الساعة للأصوات القريبة المفاجئة، مثل أبواق السيارات أو جرس موقد الطعام أو الميكروويف.
واستلهم مطور التطبيق دروف جاين الفكرة من خبرته الشخصية حيث يعاني من ضعف السمع، فضلاً عن شكوى الصم أو أصحاب حاسة السمع الضعيفة له لسنوات طويلة، وفقا لما ذكره موقع ساينس نيوز العلمي.
ويقول جاين أن التطبيق ينبهه أثناء نومه لدى انطلاق جرس التحذير من الدخان أو الحريق. كما ينبهه أثناء التواجد خارج المنزل في حالة الاقتراب من مسطح مائي أو حتى لدى تغريد الطيور، على حد وصفه، "وهو ما يجعله يشعر بأنه حاضر وأكثر اتصالاً بالعالم".
ويشرح جاين أن الكثير من أصحاب مشاكل السمع يفضلون التنبيه الفوري الذي يمكن الشعور به في معصم اليد، مقارنة بالتنبيه الذي يصل "عبر الهاتف المحمول الموجود بالجيب".
ويعمل التطبيق، الذي يحمل اسم ساوند واتش SoundWatch، عبر كل من الساعة والهاتف المحمول حيث تقوم الساعة بتسجيل الأصوات المحيطة وإرسالها للهاتف لتحليلها، وعند الكشف عن صوت ما ذي أهمية، تهتز الساعة لتنبيه حاملها.
وطور جاين، الأستاذ بعلوم الحاسب الآلي بجامعة واشنطن، مع زملائه التطبيق للتعرف على 20 صوتاً، وتم تجربة التطبيق بواسطة مجموعة من أصحاب مشاكل السمع بمحيط حرم الجامعة. وباختبار التطبيق استطاع التعرف عليها بشكل صحيح بمعدل 81 بالمئة، إلا أن التطبيق لم يستطع تحديد الأصوات بدقة في حالة وجود ضوضاء.
ويعمل جاين وزملائه حاليا على تطوير التطبيق بحيث يمكن للمستخدم إضافة أصوات جديدة له عن طريق تسجيلها.
د.ب/خ.س
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حكاية الساعة .. رفيقة الإنسان عبر الأزمان
الساعة الشمسية
يعود تاريخ الساعة الشمسية (المزولة) إلى مصر القديمة، وهي إحدى أقدم أدوات قياس الوقت. ما زالت تحتفظ بشعبية قوية في بعض البلدات التي تعرضها في ساحاتها العامة كقطعة فنية، تُظهر مراحل تطور الساعة. غير أن الناحية السلبية فيها، عدم فعاليتها عند غياب الشمس.
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حكاية الساعة .. رفيقة الإنسان عبر الأزمان
الساعة الرملية
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حكاية الساعة .. رفيقة الإنسان عبر الأزمان
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هذا الشكل الغريب عبارة عن ساعة مائية بنمط حديث. إذ يعود تاريخ النموذج البدائي منها إلى القرن السادس عشر قبل الميلاد. طريقة عملها مشابهة للساعة الرملية، حيث يشير تدفق المياه في جوفها إلى مرور الوقت، وفي حالة هذا النموذج المعروض في المركز التجاري ببرلين، بانتقال الماء من كرة لأخرى.
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حكاية الساعة .. رفيقة الإنسان عبر الأزمان
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ثورة السواتش
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حكاية الساعة .. رفيقة الإنسان عبر الأزمان
عداد موقف السيارة
هذه الصورة قد تصيب السائقين بالفزع. عند الاستخدام اليومي لعداد الموقف ينشغل السائق دائماً بالأسعار الباهظة التي تفرض عليه، ما يجعله يسرع بإنجاز أعماله أو اختصارها لتخفيف الكلفة المادية المترتبة على ركن سيارته. وفي الوقت الحالي استبدلت القطع النقدية بالبطاقات الائتمانية للدفع. ووجد هذا العداد للمرة الأولى في العالم في مدينة أوكلاهوما بالولايات المتحدة عام 1935.
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الساعة الذرية
تعتبر أكثر الساعات دقة بضبط الوقت في العالم، إذ لا أثر للجاذبية على أدائها. الفيزياء المعقدة التي تعتمد عليها تضمن الوقت الدقيق في العالم وعلى اختلاف المناطق. تستخدم الساعات الذرية درجة حرارة الذرة والترددات الناتجة عن الانتقال الإلكتروني، كما تشكل أساس نظام الملاحة الدولية مثل الـ(GPS).
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الساعة الذكية
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