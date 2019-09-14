الساحر فاتي.. هل يعقد موهبة برشلونة مهام دفاع دورتموند؟

رغم عودة ميسي إلى تشكيلة برشلونة، إلا أنه من المنتظر أن يغيب النجم الأرجنتيني عن المباراة التي ستجمع الفريق الكاتالوني خارج الديار أمام فريق بوروسيا دورتموند ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا. ولا يطرح غياب ميسي أي تحديات أمام فريق برشلونة، الذي تمكن السبت الماضي من سحق فريق فالينسيا حامل لقب كأس ملك إسبانيا، بخمسة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الدوري الإسباني.
وقد عرفت هذه المباراة تألق اللاعب الشاب أنسو فاتي الذي لا يتعدى السادسة عشر من العمر، حيث تمكن اللاعب الذي ينحدر من غينيا بيساو من تسجيل هدف وصنع آخر. ويحظى فاتي باهتمام وسائل الإعلام الإسبانية التي ترى فيه "ولادة نجم" جديد، كما عنونت صحيفة ماركا في إحدى مقالاتها التي تناولت إمكانيات جوهرة برشلونة الفنية.
"من أي كوكب أنت قادم يا فاتي؟"
من جهتها، تساءلت صحيفة سبورت الكتالونية بإعجاب "من أي كوكب أنت قادم يا فاتي؟" بعد العرض القوي الذي قدمه خريج مدرسة لاماسيا أمام فريق فالنسيا، حيث لم يحتج إلى وقت طويل للدخول في أجواء المباراة رغم أهميتها، مما جعل مدربه أرنيستو فالفيردي لا يتوقف عن كيل المديح لفاتي، متوقعاً أن يتطور مستواه إلى ما هو أفضل.
هل يصبح أنسو فاتي أصغر لاعب يسجل في دوري الأبطال؟
وقال المدير الفني لفريق برشلونة "ما يفعله فاتي ليس عادياً". وأضاف فالفيردي المعروف بكثرة تحفظه "هذا الفتى يتوفر على شيء مميز، وهو ناضج إلى أبعد الحدود رغم صغر سنه". واسطرد فالفيردي بالقول: "قريبا جداً سيصبح فاتي أفضل بكثير". فهل سيمنح فالفيردي للجوهرة فاتي فرصة أول ظهور في مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام دورتموند؟
على دورتموند ترتيب أوراقه الدفاعية
وفي حال ما دفع فالفيردي بفاتي في مباراة فريقه برشلونة أمام دورتموند، ضمن المجموعة السادسة لدوري الأبطال التي تضم أيضا انتر الإيطالي وسلافيا براغ التشيكي، فسيكون اللاعب الشاب أمام فرصة لتخليد اسمه في تاريخ أهم البطولات الأوروبية، حيث سيكون أصغر لاعب يسجل في هذه المسابقة إذا ما تمكن من هز شباك رومان بوركي.
ويتوفر فاتي على إمكانيات فنية خارقة من شأنها أن تبعثر أوراق دفاع دورتموند. ويتميز "الساحر" فاتي، كما يحلو لجماهير برشلونة أن تلقبه، بتحركاته المزعجة واختراقاته السريعة، بالإضافة إلى تمريراته الحاسمة والقدرة على التسجيل.
ورغم غياب ميسي المحتمل، سيكون على المدير الفني لفريق دورتموند تعزيز الدفاع، لإيقاف الزحف الهجومي لبرشلونة، خاصة إذا ما دفع فالفيردي باللاعب الشاب فاتي. وأيضاً تفادي جميع الهفوات الدفاعية التي عاشها فريق دورتموند في مباراته الأخيرة أمام ليفركوزن رغم خروجه فائزا برباعية نظيفة ضمن منافسات الدوري الألماني.
أ.ش.ز/ ع.ش
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
"السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة
الكاتب: صلاح شرارة