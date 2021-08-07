 الزي الرياضي.. أليس من حق اللاعبات اختيار ما يناسبهن؟ | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 07.08.2021

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ثقافة ومجتمع

الزي الرياضي.. أليس من حق اللاعبات اختيار ما يناسبهن؟

أثار رفض لاعبات منتخب النرويج للكرة الشاطئية ارتداء "البكيني" خلال بطولة أوروبا، الجدل حول زي اللاعبات الذي يتعين عليهن ارتداؤه. فهل يحق لهن اختيار الزي الرياضي الخاص بهن خلال المنافسات الرياضية؟

لاعبات منتخب النرويج لكرة اليد الشاطئية

لاعبات فريق النرويج لكرة اليد الشاطئية أثرن الجدل وفتحن الباب لتغيير قواعد اختيار الزي الرياضي للاعبات

لم يكن الأمر سهلا على لاعبات منتخب النرويج للكرة الشاطئية، برفض ارتداء البكيني خلال بطولة أوروبا واستبداله بسراويل طويلة وسط خوف اللاعبات من تداعيات القرار، واستعدادهن للمخاطرة بالتعرض للغرامة أو ما هو أسوأ جراء خرق قواعد اللعبة.

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لم يدم هذا التردد طويلا وقبل مباراة تحديد الفائز بالميدالية البرونزية ضد إسبانيا في البطولة الأوروبية مطلع الشهر الماضي، قررت لاعبات منتخب النرويج المضي قدما في قرارهن وارتداء سراويل طويلة. وتقول تونيه لاشته، حارسة مرمى الفريق النرويجي، "كنا نخاف من أن يتم طردنا من المسابقة".

وتضيف لاشته في مقابلة مع DW "لكن في المباراة الأخيرة، كنا على استعداد لدفع أي غرامة تفرض علينا. وقلنا: لا يمكن طردنا الآن. ماذا هو أسوأ شيء يمكن أن يحدث؟"

وتصف ما حدث بعد ذلك "بالجنوني" إذ حظيت أزمة الفريق باهتمام كبير على مستوى العالم حتى أن المغنية الأمريكية الشهيرة بينك عرضت دفع الغرامة إذا ما تم تغريم الفريق.

وقالت لاشته إن أهم شيء نجم عن الخطوة أنها أثارت مجددا الجدل حول قواعد الزي الرياضي الذي يتعين على اللاعبات ارتداءه خلال المسابقات، مضيفة "يحدوني الأمل في أن يستمر الأمر الذي بدأناه. في الماضي، كانت اللاعبات تعتقدن أنه يجب التعامل مع قضية الزي باعتبارها أمرا مسلما به. لكن الآن يمكننا التحكم في الملابس، وهذا أمر عظيم".

وفي السابق، اشتكت العديد من اللاعبات في عدد من الرياضات مما يرونه "سمات جنسية" للقواعد وازدواجية في المعايير مقارنة باللاعبين الذكور.

وفي خضم منافسات دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، بدأ الجدل يطفو مرة أخرى على السطح. وفي ذلك، تقول ماري هارفي، المديرة التنفيذية لمركز الرياضة وحقوق الإنسان، إن النساء يتعين عليهن التوازن بين صناعة أسمائهن وكيف يمكن أن يشعرن بالارتياح، وهذا ما قد يؤثر على أدائهن. وتضيف "بادئ ذي بدء، إذا كنت لاعبا رياضيا سوف ترغب في أن يكون الأمر يتعلق بالأداء الرياضي" وتشير إلى أن "البعد الأول يتعلق بوظيفة الملابس التي يرتديها الرياضيون وكيف يمكن أن تساعدهم من الناحية الفيزيولوجية، أما البعد الثاني فيتعلق بالحالة الذهنية، فإذا شعر اللاعب بالرضا، فسيكون أداؤه جيدا".

لاعبات الجمباز الألمانيات في أولمبياد طوكيو

ظهرت لاعبات الجمباز الألمانيات وهن يرتدين بدلات كاملة خلال أولمبياد طوكيو

قواعد مختلفة لكل رياضة

لم يكن ما أقدمت عليه لاعبات منتخب النرويج الواقعة الوحيدة في الشهور الأخيرة التي تسلط الضوء على ثياب النساء خلال المنافسات الرياضية. فخلال أولمبياد طوكيو، اتخذت لاعبات الجمباز الألمانيات موقفا ضد إضفاء طابع جنسي على الرياضة التي يمارسنها، إذ ظهرن وهن يرتدين بدلات كاملة.

وكانت اللاعبات قد ارتدين هذه البدلات لأول مرة خلال منافسة جرت في أبريل/ نيسان الماضي وفي ذلك الوقت، قالت إحدى اللاعبات لـ DW إنها تريد أن تتاح الفرصة لكل لاعبة "لتقرر بنفسها الزي الرياضي الذي ترغب في ارتدائه".

لكن يبدو أن مسار تحقيق هذا الهدف يختلف من رياضة إلى أخرى، فعلى سبيل المثال يٌسمح في رياضة الجمباز بارتداء ملابس تغطي الجسم بالكامل، أما في رياضة كرة اليد الشاطئية فإن الأمور أكثر تقييدا حيث تنص القواعد على أنه يجب على اللاعبات ارتداء "البكيني" بمقاس محدد.

وفي أعقاب الخطوة الاحتجاجية التي قامت بها لاعبات النرويج، فإنه من المرجح أن يضطر الاتحاد الدولي لكرة اليد الى تغيير القواعد الخاصة بالزي الرياضي. وفي تعليقها على هذا، تقول تونيه، حارسة مرمى الفريق النرويجي "لا يمكنني التفكير في أي نتيجة غير ذلك".

ومن اللافت صعوبة تحديد السبب وراء استمرار تطبيق مثل هذه القواعد. وفي هذا السياق، تقول الباحثة الرياضية، جوانا ميليس، في بعض الحالات تكون هذه القواعد إلزامية لضمان أن تُجرى اللعبة بشكل عادل وآمن، لكن في رياضات أخرى يكون الأمر متعلقا بشكل اللاعبات وكيف يُنظر إليهن.

وفي مقابلة مع DWتقول ميليس "كشف مؤرخو الأزياء الرياضية عن أنه عندما تعلق الأمر باللاعبات، فقد خشي (صناع القرار في حينه) من أن تظهر اللاعبات في مظهر ذكوري لدرجة أنهم أرادوا التأكد من أن اللاعبات سيظهرن في شكل أنثوي جذاب للرجال".

وأعادت واقعة لاعبات منتخب النرويج إلى الذاكرة موقف السويسري جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، عندما قال في إحدى المناسبات إنه يجب أن ترتدي اللاعبات "سراويل ضيقة" لتعزيز شعبية كرة القدم النسائية. ورغم أن هذا الطرح لم يلق قبولا، إلا أن المغزى كان أكثر وضوحا.

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الثقافة الذكورية

ولا ينحصر الأمر على كونه يحمل في طياته استغلالا جنسيا، إذ تقول ميليس إن هناك قضايا أخرى يجب أن تؤخذ في الحسبان، مضيفة أن واقعة منتخب النرويج حققت "نتيجة إيجابية"، لكن لا يجب النظر إليها باعتبارها نقطة تحول، لأن "الاستغلال الجنسي جزء من قضية كبيرة". وتتابع "تكره هذه المنظمات إحداث أي تغيير كما لو كان الأمر أن هذا سوف يقلل من نفوذها. يدير الرجال هذه المنظمات. وهذه الأشياء متجذرة في ثقافة الذكور الغربيين البيض."

وتشير ميليس إلى واقعة أليس ديرينغ، وهي أول سباحة من أصول أفريقية تمثل بريطانيا في الألعاب الأولمبية حيث تم منعها من ارتداء قبعةمصممة خصيصا لتلائم وتحمى شعرها ذي اللون الأسود.

وعزا الاتحاد الدولى للسباحة رفضه إلى أن القبعة لا تتناسب مع "الشكل الطبيعي للرأس"، إذ زعم أن السباحين الدوليين لم يطلبوا من قبل ارتداء "قبعات بهذا الحجم وهذه المواصفات".

وألمحت ميليس إلى أن الأمر يحمل في طياته "نغمة عنصرية". وأضافت أن "السباحة تعد مصدر قلق حقيقي. فإذا كان الناس لا لم يتعلموا السباحة بسبب عنصرية منهجية أو غيرها من أشكال التمييز، يمكن أن يؤدي ذلك إلى حوادث غرق مروعة، وفي الواقع يحدث هذا".

ورغم رفع بعض القيود في بعض الرياضات مثل الملاكمة، إلا أنه المقابل يتم تغريم اللاعبات المسلمات أو يتم حظر مشاركتهن بسبب ارتداء الحجاب. وفي هذا السياق تقول ماري هارفي، المديرة التنفيذية لمركز الرياضة وحقوق الإنسان، "في بعض المجتمعات، الثقافة تحدد ما يمكن للمرء أن يرتديه"، على سبيل المثال الحجاب. وإذا تم حظر الحجاب في المنافسات الرياضية، فإن هذا سيعني أن "النساء المسلمات لن يتمكن من المشاركة. الملابس تعد إحدى الطرق للوصول إلى بعض الثقافات".

مشاركة النساء في صناعة القرار

وترى هارفي وميليس أنه يجب أن تشارك النساء في صناعة القرار داخل المنظمات الرياضية من أجل معالجة القضية المتعلقة بالزي الرياضي الخاص باللاعبات. وتقول هارفي "وجود صوت (نسائي) رياضي سيكون أمرا أساسيا لحل مثل هذه الأمور. العملية يجب أن تكون شاملة للجميع. لا يمكن أن تتحدث إلى رياضي فقط، عليك التحدث إلى جميع الرياضيين خاصة النساء حول العالم. هناك اعتبارات تتعلق بالمجتمعات المحافظة يجب أن تؤخذ في الحسبان. لا يمكن استبعاد مجموعة من الناس عن عمد".

وأتضيف "يتم إبلاغ النساء بالقرارات، لكنهن لا يتخذن هذه القرارات. كلما باتت عملية صنع القرار متنوعة وشاملة، كلما كانت القرارات أفضل. إذ كان هناك عشرة رجال سويسريين يتخذون قرارات بشأن ما يمكن وما لا يمكن للمرأة أن ترتديه، فهل هذا ما نصبوا إليه؟".

أما بالنسبة إلى تونيه لاشته، حارسة مرمى الفريق النرويجي، فلا سبيل للندم على ما أقدمت عليه وزميلاتها. وتقول"لقد أثبتنا أن هناك دعم كبير لما قمنا بفعله. سيحصل أي فريق آخر أو أي لاعبة على نفس الدعم. لقد أخرجنا هذه القضية إلى النور، وحاليا هناك الكثير من الاهتمام حيالها. هذا هو الوقت المناسب لإجراء تغيير".

يوناثان كرين / م ع

  • طوكيو 2021 – ميرايتوا وسوميتى

    تمائم الأولمبياد.. تقليد طويل بدأ بالكلب الألماني "فالدي"

    طوكيو 2021 – ميرايتوا وسوميتى

    تنتشر "ميرايتوا" و"سوميتى" في كل أرجاء طوكيو التي تستضيف دورة الألعاب الأولمبية من الفترة 23 يوليو/ تموز وحتى 8 أغسطس/ آب. اسم ميرايتوا ينقسم إلى جزءين الأول "ميراي" ويعني المستقبل و"توا" ومعناها الخلود باليابانية. وقد اختار طلاب يابانيون "ميرايتوا" لتكون تميمة الألعاب، وهي من تصميم الفنان ريو تانيغوتشي وتعد مزيجا بين المستقبل وأساليب "المانغا" وهو الاسم الذي يطلقه اليابانيون على فن القصص المصورة.

  • ميونيخ 1972 - فالدي

    تمائم الأولمبياد.. تقليد طويل بدأ بالكلب الألماني "فالدي"

    ميونيخ 1972 - فالدي

    يعود تقليد التمائم في الألعاب الأولمبية إلى دورة ميونيخ عام 1972، عندما أصبح الكلب "فالدي" أول تميمة رسمية للألعاب. وظهر الكلب "فالدي" الملون لأول مرة في صيف عام 1972 وكان من تصميم الفنان اوتل أيشر Otl Aicher. وكان يرمز الكلب فالدي إلى التحمل والمهارة والمثابرة وهي تعد أهم سمات من يمارس الرياضة بشكل عام.

  • مونتريال 1976 – أميك

    تمائم الأولمبياد.. تقليد طويل بدأ بالكلب الألماني "فالدي"

    مونتريال 1976 – أميك

    تميمة أميك التي تعني "القندس" بلغة سكان كندا الأصليين. وكانت تميمة "أميك" ذات لون أسود ووشاح أحمر كبير. وتم اختيار "أميك" ليكون تميمة دورة مونتريال للألعاب الأولمبية عام 1976. ولا يحمل "أميك" سمات الشخصية الرياضية إذ أنه يبدو بدنيا لكنه بالنسبة للكنديين، فهو يرمز لحيوان القندس الذي يرتبط ارتباطا كبيرا بتاريخ البلاد إذ أنه يمثل العمل الشاق والصبر والجلد.

  • موسكو 1980 – ميشا

    تمائم الأولمبياد.. تقليد طويل بدأ بالكلب الألماني "فالدي"

    موسكو 1980 – ميشا

    في عام 1980، اختارت روسيا "ميشا" الدب بني اللون مبتسم الوجه ليكون التميمة المحبوبة وشعار دورة الألعاب الأولمبية التي استضافتها موسكو عام 1980. ويعد الدب الحيوان الوطني في روسيا. ميشا من تصميم رسام كتب الاطفال الروسي الشهير فيكتور تشيزيكوف الذي نال شهرة عالمية بعد ذلك بسبب ميشا.

  • Huge eagle figure with a hat and bow tie dances down a race track, many women wearing white sit in the abkground

    تمائم الأولمبياد.. تقليد طويل بدأ بالكلب الألماني "فالدي"

    لوس أنجلوس 1984: سام

    يرمز الدب لروسيا فيما يرمز الى كلب داشهند إلى ألمانيا. ويعد النسر الأصلع أو عقاب الطائر الوطني في الولايات المتحدة. سام من تصميم فنان ديزني الأمريكي بوب مور الذي جعل سام يرتدي ربطة عنق وقبعة تتزين بألوان العلم الأمريكي الأحمر والأبيض والأزرق. وشعر كثيرون أن سام لا يشبه النسر أو العقاب لذا كان يشار إليه بـ "سام الديك".

  • سيول 1988: نمر طريف مبتسم أطلق عليه اسم هودوري.

    تمائم الأولمبياد.. تقليد طويل بدأ بالكلب الألماني "فالدي"

    سيول 1988: هودوري

    تم اختيار تميمة أول دورة ألعاب أولمبية تستضيفها كوريا الجنوبية عام 1988 لتكون لنمر طريف مبتسم أطلق عليه اسم "هودوري". ويرتبط حيوان النمر بالثقافة الكورية إذ يظهر كثيرا في الأساطير ويرمز إلى الضيافة والصداقة. وكان هودوري يرتدي على رأسه قبعة "سانغمة" التقليدية في كوريا الجنوبية وكان من تصميم الفنان كيم هيون.

  • Large figures of a smiling creature wearing a blue suit , outdoors on a platform, building with flags in the background

    تمائم الأولمبياد.. تقليد طويل بدأ بالكلب الألماني "فالدي"

    برشلونة 1992 – كوبي

    لاقى اختار كوبي ليكون تميمة دورة الأولمبياد التي استضافتها برشلونة عام 1992، ردود فعل متباينة في بداية الأمر. كان المصمم خافيير ماريسكال يهدف من وراء تصميم كوبي إلى تشبيهه وكأنه كلب ينحدر من جبال البرانس، إلا أن صحيفة "تاتز" الألمانية في حينه قالت إن كوبي يشبه الخنزير. وأيا أكان كوبي كلبا أم خنزيرا فإن تصميمه يعود إلى المدرسة التكعيبية وذلك تكريما لبابلو بيكاسو، أحد أشهر فناني القرن العشرين.

  • أولمبياد أتلانتا: إيزي أول تميمة أولمبية لا ترمز لأي حيوان وطني

    تمائم الأولمبياد.. تقليد طويل بدأ بالكلب الألماني "فالدي"

    اتلانتا 1996: ايزي

    تعد "إيزي" أول تميمة أولمبية لا ترمز لأي حيوان وطني كما كان الحال مع فالدي أو كوبي. وكانت "إيزي" التميمة الفريدة من نوعها من تصميم جون رايان الذي أراد ان يظهر "إيزي" وكأنها مخلوقا خياليا. وأسم "إيزي" متشق من كلمة Whatizit وتعني "ما هذا؟"ـ واختار طلاب أمريكيون "إيزي" لتكون تميمة دورة الألعاب الأولمبية التي استضافتها مدينة أتلانتا.

  • أولمبياد سدني 2000: أولي وسيد وميلي

    تمائم الأولمبياد.. تقليد طويل بدأ بالكلب الألماني "فالدي"

    سيدني 2000: أولي وسيد وميلي

    في السنة الأولى من الألفية الجديدة، استضافت سيدني دورة الألعاب الأولمبية لتختار ثلاثة حيوانات استرالية، أطلق عليهم أسماء "أولي" و"سيد" و"ميلي" لتكون تمائم الدورة وجميعها من تصميم الفنان ماثيو هاتون. وترمز إلى حيونات كوكابورا وخلد الماء وحيوان إيكيدنا آكل النمل الشوكي. وترمز التمائم الثلاثة إلى الأرض والماء والهواء. وتم تجنب الكنغر والكوالا لشهرتهما الكبيرة.

  • أولمبياد اثين: فيفوس وأثينا

    تمائم الأولمبياد.. تقليد طويل بدأ بالكلب الألماني "فالدي"

    اثينا 2004: فيفوس وأثينا

    اختارت اليونان عندما استضافت دورة الألعاب الأولمبية عام 2004 تميمتين للتعبير عن عراقة وقدم عاصمتها أثينا. فيفوس وأثينا هما أخ وأخت سميا على اسم آلهة إغريقية ويرمزان إلى الضوء والموسيقى. وأراد الفنان اليوناني سبيروس جوجوس من وراء هذا التصميم تذكير الناس بدمى "التراكوتا" التي تعود للعصور اليونانية القديمة.

  • people take pictures of the bigger than life-size figurines, stadium in the background

    تمائم الأولمبياد.. تقليد طويل بدأ بالكلب الألماني "فالدي"

    بكين 2008: بيبي، جينغجينغ، هوانهوان، يينغيينغ، نيني

    اختارت الصين عندما استضافت دورة الألعاب الأولمبية عام 2008 عدة تمائم هي بيبي (السمكة) وجينغجينغ (البندا) وهوانهوان (شعلة الاولمبياد) و يينغيينغ (ظباء التبت) ونيني (طائر السنونو). والأسماء الخمسة مشتقة من كلمة (Beijing huanying ni) الصينية وتعني "بكين ترحب بكم". وتمثل ألوان التمائم الخمسة، ألوان الحلقات الأولمبية الخمس.

  • Wenlock (l.) and Mandeville (r.) two upright lumpy creatures with one eye in the middle of their faces stand in front of a wall with a rainbow

    تمائم الأولمبياد.. تقليد طويل بدأ بالكلب الألماني "فالدي"

    لندن 2012: وينلوك وماندفيل

    بعد أربع سنوات، اختارت لندن شخصيتين بلا معالم واضحة صنعا من الصلب في إشارة إلى صناعة الصلب. وكان وينلوك يمثل الأولمبياد فيما كان مادفيل يمثل الألعاب البارالمبية. تعكس الأضواء الصفراء على رأسهما لون سيارات الأجرة الشهيرة في لندن فيم ترمز العين والكاميرا إلى الحداثة وعصر الرقمنة. صممت وكالة التصميم ايريس ومقرها لندن وينلوك وماندفيل.

  • ريو دي جانيرو 2016: فينيسيوس وتوم

    تمائم الأولمبياد.. تقليد طويل بدأ بالكلب الألماني "فالدي"

    ريو دي جانيرو 2016: فينيسيوس وتوم

    تمائم فينيسيوس وتوم يمثلان مزيجا من قرد وقط بري ويرمزان إلى الحيوانات البرية بالبرازيل. يحمل توم بعض النباتات التي تمثل البرازيل التي تشتهر بالغابات خاصة غابات الأمازون. ويوجد مسلسل رسوم متحركة يضم الشخصيتين. لم يُسم فينيسيوس وتوم بهذين الاسمين صدفة إذ أنهما يرتبطان بالبرازيل إذ يعودان إلى الفنانين البرازيليين فينيسيوس دي مورايس وتوم جوبيم وهما اشتهرا بأغنية "فتاة إيبانيما". بيتينا بومان/ م.ع.