الزمالك يتغلب على الترجي ويتوج بكأس السوبر الإفريقية للمرة الرابعة

قاد المغربي أشرف بنشرقي فريقه الزمالك المصري، بطل مسابقة كأس الاتحاد (الكونفدرالية)، للقب الكأس السوبر الإفريقية لكرة القدم، بفوزه على منافسه الترجي حامل لقب دوري الأبطال في الموسمين الماضيين، بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما الجمعة (14 فبراير/شباط) على استاد ثاني بن جاسم في الدوحة.

وسجل للفريق المصري يوسف إبراهيم "أوباما" (2) وبنشرقي (58 و90+2)، بينما جاء الهدف الوحيد للترجي عبر الجزائري عبد الرؤوف بن غيث من ركلة جزاء (47).

وأضاف الزمالك لقب الكأس السوبر إلى لقبي كأس مصر والكونفدرالية الإفريقية، بينما فشل الترجي بقيادة مدربه معين الشعباني للعام الثاني تواليا في إحراز الكأس السوبر، وسقط للمرة الثانية تواليا أيضا أمام المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الحالي للزمالك، والذي كان يشرف على الرجاء البيضاوي المغربي لدى فوزه على الفريق التونسي في "سوبر" 2019 في قطر أيضا.

وأمام حوالي عشرين ألف متفرج في مدرجات الملعب مالت بينهم الأفضلية لفريق "القلعة البيضاء" المصري وهتافات "سوبر، يا زمالك"، قدم الطرفان أداء محدودا على صعيد الفرص في الشوط الأول، كانت أبرز لمحاته الهدف الذي سجله أوباما بعد نحو 100 ثانية فقط على صافرة الحكم الجنوب إفريقي فيكتور غوميز، عندما استغل كرة عرضية من الجهة اليسرى لمحمد عبد الشافي، وحولها برأسه قوية نحو مرمى الحارس الدولي معز بن شريفية الذي تصدى لها بيده لكنها واصلت طريقها إلى الشباك.

وأحرز الزمالك بذلك لقب الكأس السوبر للمرة الرابعة بعد 1994 و1997 و2003، حارما الترجي من لقبٍ ثانٍ بعد تتويجه الوحيد في 1995.

وشهدت المنطقة المحيطة بمقر نادي الزمالك في ميت عقبة بمحافظة الجيزة المصرية، احتفالات كبيرة من جانب جماهير الفريق المصري، واحتشد الجماهير في شوارع الجيزة والأماكن القريبة من مقر النادي للاحتفال باللقب.

ع.ج.م/ف.ي (د ب أ، أ ف ب)