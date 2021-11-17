 الزكام بين الزملاء وفي مكان العمل.. ما الحل؟ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 18.11.2021

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منوعات

الزكام بين الزملاء وفي مكان العمل.. ما الحل؟

المرض والزكام قد يصبح مرافقاً يومياً للموظفين في مكان العمل. وقد تنتقل الفيروسات من خلال السعال والكحة. ولكن كيف يتعامل الزملاء في العمل مع وزميلهم المزكوم؟ ومتى يكون بقاء الموظف بالبيت هو الحل الأفضل؟ هنا بعض النصائح.

يحذر الخبراء من التواصل المباشر بين المصاب وزملائه في العمل من خلال العمل البيتي.

يحذر الخبراء من التواصل المباشر بين المصاب وزملائه في العمل من خلال العمل البيتي.

حين يُصاب الموظف بالزكام في فصول السنة الباردة فإنه يسعل وقد يتسبب في إصابة كل الناس في مكان العمل بالزكام. ويحذر الخبراء من التواصل المباشر بين المصاب وزملائه في العمل، وينصحون بتفادي ذلك من خلال العمل البيتي. ولكن توجد أعمال ووظائف لا يمكن للموظف أو العامل فيها إلا الذهاب إلى بيته، مثل العاملين في المطاعم. فمن الأفضل للنادل مثلا البقاء في البيت في حالة إصابته بالزكام وإلا فإنه قد يتسبب في عدوى الزبائن وزملاء العمل والكثير من الناس.

وبحسب المواقع الإلكترونية الألمانية: "إركيلتيت إنفو" و "أو تي زد" و"بيروفس شتراتيغي". يورد الخبراء بعض النصائح حول كيفية التعامل مع الزكام ونزلات البرد في مكان العمل في فصل السنة الباردة.

- ينبغي عدم التفكير فقط بالعمل المطلوب إنجازه في مكان الشغل ولكن ينبغي أيضا التفكير في الصحة الذاتية وفي صحة الزملاء.

- ينبغي تخفيض حرارة جهاز التدفئة: فرغم أن البرودة قد تكون شديدة ينبغي عدم تشغيل المدفئة إلى درجة كبيرة، لأن التدفئة المفرطة والزائدة عن اللازم قد تكون في صالح الزكام، نظراً لأن الهواء يصبح جافاً وبالتي تصبح الجراثيم أكثر قدرة على الطيران في الهواء الجواف، ويصبح احتمال استنشاقها وتنفسها أكبر، كما أن الأغشية المخاطية تجف بشكل أسرع وهذا يجعل الأهداب الأنفية والرئوية المناعية أقل قدرة على إبعاد الفيروسات والتخلص منها.

- ينبغي غسل الأيدي وإبعادها عن الوجه: فنظراً لأن الفيروسات والعصيات الجرثومية تنتقل عن طريق اليدين بشكل كبير إلى الجسم فينبغي دائماً غسل الأيدي في فترة الإصابة بالزكام، ويجب إبعادها عن منطقة الوجه. ومن الأفضل إبعاد اليدين عن العيون والفم والأنف، كي لا تتمكن الفيروسات من الدخول عبر المجاري المخاطية.

- ينبغي تناول المواد الغنية بالفيتامينات: فبإمكان الموظفين أن يزيدوا من قوتهم المناعية عن طريق تناول مواد غذائية غنية بالفيتامينات، مثلاً بإحضار فواكه محتوية على الفيتامينات مثل التفاح والبرتقال إلى مكتب الشغل، وبإمكان رب العمل تزويد موظفيه بهذه الفواكه.

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ما السبيل للتعافي من نزلات البرد؟

مختارات

الزكام والسعال من الأمور التي يعاني منها معظم الناس خاصة في فصل الشتاء. ورغم صعوبة تجنب الإصابة بنزلات البرد إلا أن هناك بعض النصائح التي يمكنها على الأقل خفض معدل الإصابة بها خلال فصل الشتاء البارد.

- ينبغي التحرك والنوم بشكل كافٍ: فالتمشية بعد وجبة الغذاء في الهواء الطلق المنعش مهمة لكي يتم تندية وترطيب الأغشية المخاطية وبالتالي تقوية الجهاز المناعي. وكذلك فترات الراحة مهمة جداً كأهمية الحركة، وقد تم إثبات أن الجهاز المناعي يقوّي نفسه من خلال النوم الكافي.

- ينبغي تطهير المناطق في المكتب التي تكون ممتلئة بالفيروسات: فالجراثيم والفيروسات التي تسبب الزكام تكون موجودة بشكل كبير عند مقابض الأبواب وأزرار الإنارة ولوحات مفاتيح الكمبيوتر. وبالتالي ينبغي أن يتم تطهيرها وتعقيمها عدة مرات في كل أسبوع. وينبغي الاحتراز والحذر بشكل خاص بالنسبة لسلات المهملات وخصوصاً إذا كانت من دون غطاء. مثلاً: عند وجود سلّة نفايات في المكتب ممتلئة بالمناديل المستخدمة فإن إمكانية نقلها للعدوى تكون كبيرة للغاية، وبشكل خاص تلك التي لا تكون مغطاة، كما هو موجود في الكثير من المكاتب، ولذلك فإن إفراغها بانتظام وتغطيها يساعد على خفض عامل الخطر المعدي.

ويرى الخبراء أن الموظف حين يكون مريضاً ومصاباً بالزكام فعليه أن يرتاح وألا يحوّل الغرفة التي ينام فيها في البيت وهو مريض إلى مكتب عمل، ويُستحسن ألا ينشغل بأمور الشغل وبالتواصل مع رب العمل إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك. لكن المريض ليس مربوطاً بسرير المرض كذلك، فبإمكانه الذهاب في مشاوير قصيرة: للتسوق أو إلى الطبيب أو إلى الصيدلية أو إلى المصرِف (البنك). وحين يُشفَى الإنسان من المرض فمن المستحسن يعود إلى العمل سريعاً، حتى إذا كانت الفترة المقررة طبياً لبقائه في المنزل ما زالت قائمة أو ستنتهي في المستقبل.

ع.م/ع.أ.ج

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    أهم النصائح لمواجهة فيروس الانفلونزا

    السعال والعطس بشكل صحي

    لا ينبغي السعال في اليد كما هو شائع، إذ من الأفضل العطس أو الكحة في باطن كوع الذراع ويجب إبعاد اليد عادة عن الأغشية المخاطية، أي الفم والأنف.

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    أهم النصائح لمواجهة فيروس الانفلونزا

    لا للمناديل القماشية

    يمنع بتاتا استخدام المناديل القماشية، فالفيروسات تتكاثر بأريحية في المحيط الرطب. ويفضل استعمال المناديل الورقية، ترمي في سلال قمامة يمكن غلقها. والأفضل هو وضع كيس من البلاستيك قرب السرير تلقى فيه المناديل الورقية، ثم يرمى لاحقا في القمامة كي نقلل من نسب الجراثيم في الغرفة، خاصة مع اعتماد نظام تهوية سليمة. لكي تصبح الغرفة مكان نقاهة جيد.

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    أهم النصائح لمواجهة فيروس الانفلونزا

    تهوية كافية

    يجب تهوية الغرفة يوميا ثلاث إلى أربع مرات كل منها لمدة عشر دقائق على الأقل. ففي الغرف المغلقة تتكاثر الجراثيم بقوة.

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    أهم النصائح لمواجهة فيروس الانفلونزا

    المسح والتنظيف الجيد

    يجب تنظيف السطوح التي تستخدم بكثرة بشكل جيد. ولا ننسى سماعة الهاتف! ويكفي استعمال مادة منظفة عادية. كما يفضل تغيير ماء غسيل الصحون باستمرار حتى لا يصبح ملاذا للفيروسات.

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    أهم النصائح لمواجهة فيروس الانفلونزا

    غسل اليدين بعد الحمام

    بحسب دراسات أجريت على مستخدمي المراحيض في الاستراحات على الطرق السريع فإن فقط 30 بالمئة من الرجال و60 بالمئة من النساء يغسلون أيديهم بعد التبول، وهذا رقم مخيف.

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    أهم النصائح لمواجهة فيروس الانفلونزا

    طريقة الغسل الصحيحة

    ينصح الخبراء بنظافة اليدين كأفضل سلاح فعال ضد الفيروسات.ويكون الغسل صحيحا بوضع اليدين أولا تحت الماء الجاري، وترك الصابون عليهما لمدة عشرين وحتى ثلاثين ثانية وفرك الأنامل ومابين الأصابع أيضا. ومن ثم غسلهما بعناية، ومن المهم تجفيفهما بمنديل خاص بك.

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    أهم النصائح لمواجهة فيروس الانفلونزا

    غسل الملابس والأطباق

    الأصل غسل الملابس والأطباق بدرجة حرارة للماء لا تقل عن 60 درجة مئوية، لقتل الفيروسات ومواجة أضرارها

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    أهم النصائح لمواجهة فيروس الانفلونزا

    تجنب القبلات القاتلة!

    أفراد الأسرة هم الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى. لذا يفضل عدم الإقتراب منهم وتجنب التقبيل، وكذا النوم في غرف منفصلة أثناء الإصابة بالإنفلونزا.

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    أهم النصائح لمواجهة فيروس الانفلونزا

    ملازمة السرير

    الراحة ومحاولة عدم الذهاب إلى العمل عند الإصابة بنزلة برد شديدة، حتى وإن خالف ذلك كثيرون. وكذلك عدم الإختلاط بالزملاء والزميلات حرصا على عدم نقل الفيروس.

    الكاتب: DW/دالين صلاحية