 الريال يُتوج في الرياض بالسوبر الإسبانية بعد فوزه على بلباو | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.01.2022

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الريال يُتوج في الرياض بالسوبر الإسبانية بعد فوزه على بلباو

توج فريق ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني لكرة القدم عقب فوزه على أتلتيك بلباو بهدفين لصفر في المباراة النهائية، بملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، في مواجهة فرض فيها الريال سيطرته على أشواط المباراة.

صورة من الأرشيف

صورة من الأرشيف

أحرز ريال مدريد لقب الكأس السوبر الإسبانية للمرة 12 في تاريخه اثر تغلبه على اتلتيك بلباو 2-صفر في المباراة النهائية (الاحد 16 يناير / كانون الثاني 2022) على ملعب الملك فهد في الرياض. وسجل الكرواتي لوكا مودريتش (38) والفرنسي كريم بنزيمة (52 من ركلة جزاء) هدفي ريال مدريد.

 واقترب ريال مدريد من حيث عدد الالقاب من غريمه التقليدي برشلونة صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب 13 مرة.  واللقب هو الأول لريال مدريد منذ عودة مدربه السابق الايطالي كارلو انشيلوتي لتدريبه الصيف الماضي. وكان انشيلوتي توج خلال الفترة الأولى لتوليه تدريب الفريق الملكي بأربعة القاب بينها دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية وكأس اسبانيا. وقال أنشيلوتي في تصريحات للصحافيين عقب النهائي "تركت ريال مدريد وهو في حقبة والآن عدت مع جيل مختلف. يوجد العديد من اللاعبين المميزين حاليا. هذا الفريق لا يقف على لاعب أو مدرب معين".

 وفي السياق ذاته، أبدى لوكا مودريتش، سعادته بالفوز بلقب السوبر قائلا "سعداء جدا بتحقيق هذه البطولة. هدفنا في كل موسم هو تحقيق البطولات وفخورون بما حققناه اليوم". وأضاف "لازلت قادرا على تقديم الكثير مع ريال مدريد. قضيت هنا 9 سنوات حققت خلالها 18 بطولة". وكان ريال مدريد تغلب على غريمه التقليدي برشلونة 3-2 في نصف النهائي، في حين قلب بلباو تخلفه امام اتلتيكو مدريد الى فوز 2-1.

مشاهدة الفيديو 02:16

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و سيطر ريال مدريد متصدر الدوري المحلي، على مجريات اللعب في حين اعتمد بلباو خطة دفاعية محكمة وعلى شن الهجمات المرتدة معتمدة على سرعة مهاجميه ايناكي وليامس واويهان سانسيت. وتابع ريال مدريد عروضه القوية في الآونة الاخيرة حيث لم يخسر سوى مرة واحدة في آخر 20 مباراة في مختلف المسابقات. وتلقى بنزيمة تمريرة من البرازيلي رودريغو سددها على حدود منطقة الجزاء حولها حارس بلباو أوناي سيمون لركلة ركنية بأطراف أصابعه  (18).

 وتدخل حارس اسبانيا الاول مجددا للتصدي لمحاولة البرازيلي كازيميرو الزاحفة (27) . واُثمر ضغط ريال مدريد هدفا أول عندما قام البرازيلي رودريغو بمجهود فردي رائع على الجبهة اليمنى وتوغل داخل المنطقة قبل ان يمرر كرة باتجاه مودريتش فأطلقها لولبية من مشارف المنطقة عانقت شباك بلباو (38). وبات مورديتش افضل لاعب في العالم عام 2018، اللاعب الأكبر سنًا بعمر السادسة والثلاثين يسجل هدفًا في نهائي الكأس السوبر الاسبانية.

 وحاول بلباو التخلص من ضغط ريال مدريد، لإدراك هدف التعادل من هجمة مرتدة قبل نهاية الشوط الأول لكن تسديدة سانسيت علت مرمى البلجيكي تيبو كورتوا (45).  ونجح ريال مدريد في مضاعفة تقدمه مطلع الشوط الثاني عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء بعد مراجعة تقنية الحكم المساعد بالفيديو اثر لمسة يد من المدافع يراي الفاريس داخل المنطقة فانبرى لها بنزيمة (52) ورفع بنزيمةرصيده في صفوف ريال مدريد الى 303 اهداف.

مشاهدة الفيديو 01:13

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 ولاح الأمل لبلباو بامكانية تقليص الفارق لدى احتساب ركلة جزاء لصالحه اثر مخالفة من مدافع ريال مدريد البرازيلي ايدر ميليتاو لكن راوول غارسيا أهدر ركلة الجزاء قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق بعد تصد رائع لكورتوا بقدمه.

 وشارك الظهير الايسر البرازيلي المخضرم مارسيلو في نهاية المباراة ونجح في إحراز لقبه الثالث والعشرين في صفوف ريال مدريد ليعادل رقم اسطورة النادي فرانسيسكو خنتو.  وكان مارسيلو انضم الى صفوف ريال مدريد عام 2007 قادمًا من فلوميننسي البرازيلي وتوج بطلا للدوري الاسباني في أول موسم مع فريقه الجديد. ومن أبرز القاب مارسيلو مع ريال مدريد تتويجه بدوري ابطال اوروبا أربع مرات وببطولة اسبانيا خمس مرات، علما بأن عقده مع فريق العاصمة الاسبانية ينتهي في 30 حزيران/  يونيو المقبل.

ح.ز/ ع.ج.م (أ.ف.ب / د.ب.أ)

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    يغرد ريال مدريد لوحده في القمة بـ13 لقبا متفوقا على ميلان بستة ألقاب. حقق الريال أربعة ألقاب في خمسة مواسم، لكن قبل تحقيقه لقب 2013/2014 كان قد صام عن التتويج 12 عاما. أكبر نتيجة حققها في النهائي كانت عام 1958 بفوزه على آنتراخت فرانكفورت 7 مقابل 3 أهداف. وأكبر ضحاياه في النهائي هو يوفنتوس إذ هزمه 3 مرات، لكن الريال انهزم 3 مرات في النهائي كذلك. هدافه التاريخي هو رونالدو بـ105 أهداف.

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