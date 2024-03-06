الريال يتأهل بصعوبة لربع نهائي دوري الأبطال بإقصاء لايبزيغ

لعب ريال مدريد بالنار لكنه تمكن من الصمود في وجه هجوم فريق لايبزيغ الألماني لينتزع التعادل في مباراة الإياب بدور 16 بدوري أبطال أوروبا وليبلغ دور الثمانية. في المقابل كان تأهل مانشستر سيتي، حامل اللقب، للدور نفسه سهلا.

تأهّل ريال مدريد الإسباني إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء (السادس من مارس/ آذار 2024)، على الرغم من تعادله مع ضيفه لايبزيغ الألماني 1-1 في إياب ثمن النهائي.

سجّل البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف ريال (65)، والمجري ويلي أوربان للضيوف (68).

وكان ريال صاحب الرقم القياسي بعدد الانتصارات في المسابقة القارية الأم (14) حسم الذهاب 1-0 في مباراة شهدت جدلاً تحكيمياً بسبب عدم احتساب هدف لأصحاب الأرض بداعي التسلل.

وفشل "ميرينغي" الذي أنهى دور المجموعات بالعلامة الكاملة (18 نقطة من 6 انتصارات) في تسجيل رقم قياسيّ خاص بعدد الانتصارات المتتالية في دوري الأبطال خلال نسخة واحدة، مكتفياً بسبع انتصارات، وهو رقم سبق أن سجّله خلال موسم 2014-2015 مع مدربه الحالي الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ولم يُقدّم الفريقان الكثير هجومياً في الدقائق الأربعين الأولى، وانتظر البلجيكي لويس أوبيندا حتّى الدقيقة 41 للتسديد على مرمى الأوكراني أندري لونين الذي أبعد الكرة ببراعة إلى ركنية، لُعبت ووصلت إلى البلجيكي مجدداً فحاول مرة ثانية بتسديدةٍ أقوى مرّت إلى جانب القائم الأيسر.

بيد أنه يمكن القول إن لايبزيغ كان الفريق الأفضل وأهدر العديد من الفرص الجيدة لكن ريال مدريد زاد من إيقاعه في الشوط الثاني وقام في النهاية بما يكفي لضمان التأهل للدور التالي على الرغم من إهدار منافسه للعديد من الفرص.

مهمة مانشستر سيتي حامل اللقب كانت سهلة في التأهل لربع نهائي دوري الأبطال. صورة من: Carl Recine/REUTERS

سيتي يجدّد فوزه على كوبنهاغن ويبلغ ربع النهائي

وبلغ مانشستر سيتي الإنكليزي حامل اللقب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما جدّد فوزه بنفس نتيجة الذهاب على ضيفه كوبنهاغن الدنماركي 3-1 الأربعاء في إياب ثمن النهائي.

وحسم سيتي اللقاء في الشوط الأوّل بتسجيله أهدافه الثلاثة عبر المدافع السويسري مانويل أكانجي (5) والأرجنتيني خوليان ألفاريس (9) والنروجي إرلينغ هالاند (45+3)، فيما سجّل النروجي المغربي الأصل محمد اليونسي هدف كوبنهاغن (29).

وأجرى الإسباني بيب غوارديولا سبعة تغييرات على تشكيلته مقارنة مع مباراة الذهاب، فأراح صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين وفيل فودن صاحب هدفين من ثلاثية الفوز على يونايتد 3-1 في دربي مانشستر، وذلك تحضيراً للمواجهة النارية التي ستجمع فريقه ثاني الترتيب في الدوري مع ليفربول المتصدر.

خ.س/ أ.ح (د ب أ، ا ف ب، رويترز)