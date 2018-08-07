 الريال يبحث في إيطاليا عن ″قناص″ لتعويض رحيل رونالدو، فمن هو؟ | عالم الرياضة | DW | 08.08.2018

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عالم الرياضة

الريال يبحث في إيطاليا عن "قناص" لتعويض رحيل رونالدو، فمن هو؟

أوضحت تقارير صحفية إسبانية، أن رادار ريال مدريد عاد من جديد ليرصد نجماً تألق بشدة في السنوات الأخيرة في الدوري الإيطالي، فيما يدرك "الميرنغي" صعوبة مهمته في إقناع إنتر ميلان بالتخلي عن هداف "النيرازوري" في الموسم الماضي.

Real Madrid Florentino Perez PK Pressekonferenz (picture-alliance/dpa/Lucapierregiovanni)

صورة من الأرشيف.

ليس خافيا أن، رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز من المعجبين بالنجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، الذي يُقدم منذ سنوات أداء رائعا فوق المستطيل الأخضر، وينشر سحره الكروي برفقة نادي إنتر ميلان الإيطالي.

وحاول بيريز، في أكثر من مرة الظفر بخدمات الهداف الأرجنتيني، خاصة بعد تراجع مستوى مهاجم "الميرنغي" كريم بنزيما، ورغبة جماهير النادي في الحصول على مهاجم قناص، يستغل أنصاف الفرص من أجل إحراز الأهداف تلو الأخرى.

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بينما يستعد بنزيما لقيادة هجوم ريال مدريد في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، تشير تقارير صحفية إلى أن النجم الفرنسي بات قريبا أكثر من أي وقت مضى من مغادرة "الميرنغي"، خاصة بعدما استقر رئيس النادي على خليفته. فمن هو؟ (22.05.2018)

يبدو أن رئيس ريال مدريد فلورنتيو بيريز عاقد العزم على طي صفحة زين الدين زيدان وكريستيانو رونالدو. تقارير صحفية تكشف مشروع رئيس "الميرنغي" الكروي الجديد بالاعتماد على فلسفة كروية قطب رحاها الاستثمار في الشباب. (24.07.2018)

ومع رحيل هداف الفريق كريستيانو رونالدو إلى فريق يوفنتوس الإيطالي، يُدرك بيريز أن "الأبيض الملكي" في حاجة ماسة إلى مُهاجم يُساعد الفريق على سد الفراغ، الذي تركه الفائز بجائزة أحسن لاعب في العالم خمس مرات.

وفي هذا الصدد، ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، يعتزم الحصول على خدمات مهاجم إنتر ميلان الإيطالي ماورو إيكاردي في فترة الانتقالات الصيفية، وأضافت أن الدولي الأرجنتيني يقتحم أجندة "الأبيض الملكي".

وأوضحت التقارير القادمة من إسبانيا، أن فلورنتينو بيريز يُدرك أن إنتر ميلان، لن يُفرط بسهولة في خدمات هداف "النيرازوري" في الموسم الماضي، وأضافت أن إنتر ميلان سيطالب بالحصول على أكثر من 110 مليون يورو، للسماح لماورو إيكاردي بالرحيل إلى القلعة المدريدية.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية، قد أشارت في وقت سابق إلى أن ريال مدريد، يسعى إلى التعاقد مع ماورو إيكاردي، من أجل تعويض رحيل كريستيانو رونالدو إلى فريق يوفنتوس الإيطالي، في صفقة فاجأت الكثير من المتابعين.

الجدير ذكره أن ماورو إيكاردي (25 عاماً)، يمتلك عقداً مع فريق إنتر ميلان يمتد حتى سنة 2021، بينما تبلغ القيمة المالية للدولي الأرجنتيني حوالي 95 مليون يورو، حسب ما أشار إليه موقع "ترانسفر ماركت"، الذي يُعنى بشؤون اللاعبين.

  • Spanien Zinedine Zidane und Florentino Perez in Madrid (picture-alliance/dpa/V. Lerena)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    تعيين مفاجئ

    في الرابع من يناير/كانون الثاني 2016 أعلن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز تعيين لاعبه السابق الفرنسي زين الدين زيدان مدربا للفريق الإسباني العملاق خلفا لرافاييل بينيتيز، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق.

  • Spanien Real Madrid vs Deportivo Coruna (Reuters/S. Vera)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    بداية مُبشرة

    في أول لقاء له كمدرب للفريق الملكي، قاد زيدان فريقه إلى سحق فريق ديبورتيفو لاكورونيا بخمسة أهداف، في مباراة برسم الدوري الإسباني لكرة القدم. وقدم "الميرنغي" أداء جميلا في تلك المباراة.

  • Fußball Champions League Borussia Dortmund v Real Madrid Trainer Zidane (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    مواصلة التألق

    استعاد ريال مدريد بريقه من جديد تحت قيادة زيدان، الذي قاد الفريق للانتصار تلو الأخر بالاعتماد، على اللعب الجماعي، والضغط على حامل الكرة وتنويع مراكز اللعب، بطريقة تعكس فكر زيدان التدريبي، الذي يُجيد قراءة مجريات المباريات.

  • Spanien Zinedine Zidane in Madrid (picture-alliance/dpa/J. Martin)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    كسب ثقة اللاعبين

    استطاع زين الدين زيدان زرع أجواء إيجابية بين اللاعبين وداخل أروقة النادي الملكي، إذ ظل المدرب الفرنسي يؤكد على أهمية الثقة والتحلي بالإيجابية، من أجل قهر الظروف وإسعاد جماهير "الميرنغي" في مختلف أرجاء العالم.

  • Fußball Champions League Finale Atletico Madrid v Real Madrid Zidane (Reuters/K. Pfaffenbach)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    باكورة الألقاب

    اصطاد المدرب الفرنسي أول لقب له مع فريق ريال مدريد، الذي هزم جاره أتلتيكو مدريد في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح 3-5. وقدم زيدان في تلك المباراة اعتماده كواحد من أحسن المدربين في عالم الساحرة المستديرة.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    الاستعداد الجيد

    في وقت وجيز، استطاع زيدان أن يترك بصمة واضحة على ريال مدريد، فقد استفاد "الأبيض الملكي" من أساليب المدرب الفرنسي التدريبية والاستعداد الجيد لكل مباراة على حدة، وهو ما أتى بأكله بشكل كبير في موسم زيدان الثاني على رأس الإدارة الفنية لريال مدريد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/P. Kopczynski Livepic)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    موسم للتاريخ

    سيظل الموسم الكروي 2017 راسخا في ذاكرة محبي فريق ريال مدريد، حيث قاد زيدان "الميرنغي" إلى تحقيق خمسة ألقاب، بيد أن الفوز بدوري أوروبا للمرة الثانية على التوالي، كان أبرز حدث في سنة زيدان التدريبية الثانية مع ريال مدريد.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    تراجع ملحوظ

    في موسم زيدان الأخير مع ريال مدريد، تراجع أداء "الأبيض الملكي" كثيرا، خاصة في النصف الأول منه، إذ فرط الفريق في العديد من النقاط، وابتعد في جدول ترتيب الدوري الإسباني عن المتصدر برشلونة. كما احتل "الميرنغي" المركز الثاني خلف فريق توتنهام في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Zinédine Zidane (Imago/Newspix/R. Oleksiewicz)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    خيبة أمل محلية

    لم يستطيع زيدان الحفاظ على لقبي الدوري الإسباني و مسابقة كأس الملك، التي ودعها ريال مدريد بطريقة مفاجئة للغاية على يد فريق ليغانيس المتواضع بـ1-2. ووصف زيدان تلك الخسارة بأنها "مؤلمة للغاية".

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/F. Seko)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    طوق النجاة

    نزل المدرب الفرنسي بكل ثقله في مسابقة دوري أبطال أوروبا، من أجل إنقاذ موسم "الميرنغي" الذي كان يُواجه شبح الخروج خاوي الوفاض. واصطدم العملاق الإسباني بفرق قوية للغاية، على غرار باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبايرن ميونيخ، قبل أن يصل إلى المحطة النهائية في مسابقة "الكأس ذات الأذنين".

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/M. Schrader)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    مسك الختام

    مباراة نهائي كييف أمام فريق ليفربول الإنجليزي، كانت هي أخر محطة للمدرب الفرنسي زيدان برفقة ريال مدريد، الذي كان مع موعد مع التاريخ.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Real Madrid gewinnt Finale (Reuters/K. Pfaffenbach)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    كتابة التاريخ

    قاد الأسطورة الفرنسية ريال مدريد إلى دخول التاريخ من أوسع أبوابه، حيث أصبح "الميرنغي" أول فريق يفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي بالمسمى الحالي، وكذلك أكثر فريق يُتوج بـ"الكأس ذات الأذنين" للمرة الـ 13 في تاريخه.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/B. B. Hojas)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    وداع مفاجئ

    في ( 31 مايو/أيار 2018) أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان استقالته رسميا من تدريب ريال مدريد، وذلك في مؤتمر صحفي مفاجئ. وعلل زيدان قراره هذا برغبته في أخذ قسط من الراحة بعد ثلاث سنوات شاقة من العمل. إعداد: رضوان مهدوي. الكاتب: رضوان مهدوي

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

لم تهنأ جماهير الريال كثيرا بكتابة فريقها التاريخ كأول ناد يفوز بدوري أبطال أوروبا بالمسمى الحالي للمرة الثالثة على التوالي، فقد فاجأ زيدان الجميع وأعلن استقالته من تدريب الفريق. محطات صنعت نجاحات زيدان مع ريال مدريد. (02.06.2018)  

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