الريال يبحث في إيطاليا عن "قناص" لتعويض رحيل رونالدو، فمن هو؟

ليس خافيا أن، رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز من المعجبين بالنجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، الذي يُقدم منذ سنوات أداء رائعا فوق المستطيل الأخضر، وينشر سحره الكروي برفقة نادي إنتر ميلان الإيطالي.

وحاول بيريز، في أكثر من مرة الظفر بخدمات الهداف الأرجنتيني، خاصة بعد تراجع مستوى مهاجم "الميرنغي" كريم بنزيما، ورغبة جماهير النادي في الحصول على مهاجم قناص، يستغل أنصاف الفرص من أجل إحراز الأهداف تلو الأخرى.

ومع رحيل هداف الفريق كريستيانو رونالدو إلى فريق يوفنتوس الإيطالي، يُدرك بيريز أن "الأبيض الملكي" في حاجة ماسة إلى مُهاجم يُساعد الفريق على سد الفراغ، الذي تركه الفائز بجائزة أحسن لاعب في العالم خمس مرات.

وفي هذا الصدد، ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، يعتزم الحصول على خدمات مهاجم إنتر ميلان الإيطالي ماورو إيكاردي في فترة الانتقالات الصيفية، وأضافت أن الدولي الأرجنتيني يقتحم أجندة "الأبيض الملكي".

وأوضحت التقارير القادمة من إسبانيا، أن فلورنتينو بيريز يُدرك أن إنتر ميلان، لن يُفرط بسهولة في خدمات هداف "النيرازوري" في الموسم الماضي، وأضافت أن إنتر ميلان سيطالب بالحصول على أكثر من 110 مليون يورو، للسماح لماورو إيكاردي بالرحيل إلى القلعة المدريدية.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية، قد أشارت في وقت سابق إلى أن ريال مدريد، يسعى إلى التعاقد مع ماورو إيكاردي، من أجل تعويض رحيل كريستيانو رونالدو إلى فريق يوفنتوس الإيطالي، في صفقة فاجأت الكثير من المتابعين.

الجدير ذكره أن ماورو إيكاردي (25 عاماً)، يمتلك عقداً مع فريق إنتر ميلان يمتد حتى سنة 2021، بينما تبلغ القيمة المالية للدولي الأرجنتيني حوالي 95 مليون يورو، حسب ما أشار إليه موقع "ترانسفر ماركت"، الذي يُعنى بشؤون اللاعبين.