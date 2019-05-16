الرياض: إصابة 26 مدنياً بجروح في هجوم نفذه الحوثيون على مطار أبها

أصيب 26 مدنياً من جنسيات مختلفة بجروح في ساعة مبكرة صباح الأربعاء (12 يونيو/ حزيران 2019) في انفجار "مقذوف" أطلقه المتمردون الحوثيون اليمنيون على مطار أبها في جنوب غرب المملكة العربية السعودية، وفق ما أفاد التحالف العسكري الذي تقوده الرياض في اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي تأكيده أن "مقذوفا معاديا حوثيا سقط بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة".

وأوضح المالكي أن من بين المصابين ثلاث نساء وطفلين، مضيفا أن المقذوف تسبب في أضرار مادية بصالة المطار. وأشار إلى أن الجهات العسكرية والأمنية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه بالهجوم.

وكانت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين في اليمن ذكرت في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء استهداف الحوثيين لمطار أبها بصاروخ كروز. ووصف تركي المالكي إعلان الحوثيين المسؤولية عن قصف المطار بأنه "يمثل اعترافاً صريحاً ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، والتي تحظى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقى إلى جريمة حرب".

وشدد أيضا على أن الهجوم "يثبت حصول هذه المليشيات الإرهابية على أسلحة نوعية جديدة، واستمرار النظام الإيراني بدعم وممارسته للإرهاب العابر للحدود". وأكد المالكي أن قيادة التحالف "ستتخذ إجراءات صارمة، عاجلة وآنية، لردع هذه المليشيات الإرهابية".

ص.ش/و.ب (أ ف ب، د ب أ، رويترز)