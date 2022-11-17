 الرياضة مفيدة لصحة القلب.. لكن كيف ومتى ينبغي ممارستها؟ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 18.11.2022

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منوعات

الرياضة مفيدة لصحة القلب.. لكن كيف ومتى ينبغي ممارستها؟

خلصت نتائج دراسة علمية أن الرياضة يمكنها منع الإصابة بأمراض القلب. لكن لكي يكون لذلك تأثير إيجابي يجب ممارستها في وقت محدد من اليوم. ما السر وراء ذلك؟

Paar beim Sport Symbolbild Joggen

 

يقضي عدد كبير من الناس ساعات طويلة جالسين داخل مكاتبهم، أو في القطار، أو في السيارة. وبعد العمل؛ يواصلون الجلوس في المقاهي أو على الأريكة في بيوتهم. ومن تبعات الجلوس ساعات طويلة دون حركة: خطر الإصابة بأمراض القلب في المستقبل. فحتى المشي السريع لمدة عشر دقائق كل يوم يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 20 في المائة، حسب خبراء صحيين.

 وخلص باحثون من جامعة ليدن الهولندية أن ممارسة الرياضة في ساعات الصباح مفيدة بشكل خاص لصحة القلب. لكن الباحثين في المركز الطبي بالجامعة شددوا على أن النشاط الرياضي يبدو أكثر فائدة في وقت محدد خلال اليوم. وأظهرت نتائج الدراسة التي أجريت بشكل خاص أهمية اختيار وقت ممارسة الرياضة لدى النساء، نقلا عن موقع المجلة الألمانية "شتيرن".

وخلال الدراسة قام الباحثون بتقييم بيانات أكثر من 86 شخص بالغ تتراوح أعمارهم بين 42 و 78 عامًا. ولم يكن أي من الأشخاص المشاركين في الدراسة مصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية في بداية الدراسة. وتم وضع جهاز تعقب النشاط على معصمهم لقياس نشاطهم البدني. وخلال فترة المتابعة التي استمرت من ست إلى ثماني سنوات، أصيب 2911 شخصًا بمرض الشريان التاجي و 796 شخصًا.

مختارات

 ووجد الباحثون أن خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب كان أقل لدى المشاركين الذين كانوا أكثر نشاطًا في ساعات الصباح. من أجل مزيد من التحقيق في هذه النتيجة، قسم الباحثون الأشخاص إلى أربع مجموعات في خطوة ثانية، اعتمادًا على وقت نشاطهم. تضمنت المجموعة الأولى أولئك الذين يمارسون الرياضة في الغالب في وقت الغداء. أما المجموعة الثانية فضمت النساء والرجال الذين تدربوا في الصباح الباكر (حوالي 8 صباحا). أما المجموعة الثالثة فهي نشطة بشكل خاص في الصباح (حوالي الساعة 10 صباحًا)، والمجموعة الرابعة في المساء (ابتداء من الساعة 7 مساءً)، يضيف موقع المجلة الألمانية "شتيرن".

وبعد تقييم النتائج خلص الباحثون إلى أن الأشخاص الذين كانوا أكثر نشاطًا في الصباح الباكر أو في الصباح لديهم خطر أقل بنسبة تتراوح ما بين 11 بالمئة إلى 16 بالمئة للإصابة بأمراض القلب التاجية. أما أولئك الذين كانوا أكثر نشاطًا في وقت متأخر من الصباح كان لديهم خطر أقل بنسبة 17 في المائة للإصابة بالسكتة الدماغية مقارنة بالمجموعة المرجعية، نقلا عن موقع المجلة الألمانية "شتيرن".

وكان التأثير أكبر بين النساء، حيث أن النساء اللائي كن أكثر نشاطًا في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من الصباح كان لديهن خطر أقل بنسبة 22 في المائة و 24 في المائة للإصابة بأمراض القلب التاجية. أما المجموعة الصباحية من النساء أقل عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 35 في المائة.

ورغم أن الباحثين لم يتمكنوا من تفسير السبب وراء قدرة التمارين الرياضية في الصباح على الوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية ولماذا يكون هذا التأثير واضحًا بشكل خاص عند النساء، إلا أنه من المعروف أن الراحة في المساء مفيدة للنوم. وينصح الخبراء القيام بالتمارين الرياضة الشاقة في الصباح، وفي المساء يمكن القيام بجولة قصيرة مشيا من أجل الاسترخاء.

ع.ع 

  • Kleine Flaggen verschiedener Nationen flattern im Vordergrund, dahinter ist ein Zeltlager zu sehen, in dem die Teilnehmenden des Marathons übernachten.

    "ماراثون الرمال".. سباق شاق في صحراء المغرب القاسية

    مشاركين من بلدان مختلفة

    اختتمت النسخة الـ36 من ماراثون الرمال بالمغرب والتي نظمت في الفترة الممتدة ما بين 25 مارس و2 أبريل 2022، في مدينة الرشيدية، بمشاركة أزيد من 1200 شخص من مختلف أنحاء العالم.

  • Teilnehmende des Marathons erklimmen eine Sanddüne in der Sahara, im Hintergrund sind Berge und weiter Sanddünen zu sehen.

    "ماراثون الرمال".. سباق شاق في صحراء المغرب القاسية

    مسالك جد وعرة

    في ماراثون الرمال بالمغرب يتحدى المتسابقون مسالك وعرة ويتعين عليهم قطع مسافة 250 كيلومترا مقسمة على ست مراحل وسط الصحراء جنوب مدينة الرشيدية.

  • Teilnehmende des Marathons wandern durch die Sahara.

    "ماراثون الرمال".. سباق شاق في صحراء المغرب القاسية

    ليس مجرد نزهة

    بخلاف رياضة تسلق الجبال التي تتطلب قطع أمتار طويلة في وقت وجيز. يمكن للمشاركين في سباق الرمال قطع مسافة ثلاثة كيلومتر في الساعة. رغم ذلك فإن ماراثون الرمال لا يعتبر نزهة فهو من بين أصعب المسابقات في العالم.

  • Ein Mann mit Gepäck auf dem Rücken geht durch einen Sandsturm.

    "ماراثون الرمال".. سباق شاق في صحراء المغرب القاسية

    سباق التحمل

    أعباء كثيرة على المتسابقين في ماراثون الرمال أن يتحملوها بأنفسهم. فالطعام والمعدات التي يحتاجونها يحضرونها بأنفسهم ويحملونها على ظهورهم. فقط الماء والإمدادات الطبية هي التي توفر لهم من قبل المنظمين. أيضا يكون عليهم مرارا مواجهة الظروف المناخية الصعبة، مثل هذا المتسابق الذي يقاوم وسط عاصفة رميلية.

  • Eine Staubwolke zieht über dichtgedränte, schwarze Zelte im Basislager des Marathons.

    "ماراثون الرمال".. سباق شاق في صحراء المغرب القاسية

    خيمة لثمانية أشخاص

    لا يوجد شيء اسمه الراحة فالنوم يكون على الأرض ووسط أكياس نوم رفيعة. وفي تناقض صارخ مع حرارة النهار، يكون الجو باردًا جدًا في الصحراء ليلاً.

  • Marathon-Läufer klettern über Gesteinsbrocken.

    "ماراثون الرمال".. سباق شاق في صحراء المغرب القاسية

    مسار صخري

    الصعوبات في سباق الصحراء لا تقتصر على الاختلافات الشديدة في درجة الحرارة بل قد تواجه المتسابقين أخطارا أخرى مثل الثعابين والعقارب. وإذا أضفنا إلى ذلك إجبار المتسابقين على تحمل أعبائهم بأنفسهم والتضاريس الوعرة. فإن هذا السباق يعتبر فعلا تحد كبير جدا.

  • Ein Mann überreicht seinem Sohn eine Plastiktüte, beide tragen gelbe Sport-Tshirts.

    "ماراثون الرمال".. سباق شاق في صحراء المغرب القاسية

    عيد ميلاد في رمال الصحراء

    الإسباني محمد إدريس عبد الرحمان (يمين) احتفل بعيد ميلاده الـ 16 وسط الصحراء وبدأ في نفس اليوم المرحلة الأطول في السباق والتي تمتد لمسافة 86 كيلومتر والتي يجري فيها المتسابقون يومين وليلة دون توقف. والد محمد إدريس، إسماعيل إدريس (يسار) يشارك للمرة السادسة في ماراثون الرمال.

  • Teilnehmende des Marathon des Sables kämpfen sich mit den Händen im Wüstensand eine Sanddüne hinauf.

    "ماراثون الرمال".. سباق شاق في صحراء المغرب القاسية

    اختبار درجات التحمل

    يستنفذ الماراثون كل طاقة وجهد المتسابقين. النسخة الماضية من ماراثون الرمال 2021 تم تأجيلها من شهر أبريل إلى شهر أكتوبر، ورغم ذلك جرت وسط حرارة مرتفعة جدا وهو ما لم يستطع متسابق فرنسي تحمله ليلقى حتفه في السباق، وهي ثالث حالة وفاة في تاريخ ماراثون الرمال.

  • Marokko Marathon Des Sables 2022

    "ماراثون الرمال".. سباق شاق في صحراء المغرب القاسية

    وسائل بسيطة

    المتسابقة المغربية عزيزة الراجي تحضر الأكل فوق نار من الحطب. الراجي هي الفائزة العام الماضي بماراثون الرمال.

  • Eine Teilnehmerin gießt sich aus einer Plastikflasche Wasser ins Gesicht.

    "ماراثون الرمال".. سباق شاق في صحراء المغرب القاسية

    القليل من الماء فقط!

    مشاركة تبرد نفسها بالماء. لكن عليها في نفس الوقت أن تكون حذرة في تعاملها مع مياهها، فأي متسابق يتجاوز كمية الماء أو الوقت المسموح به يتم إقصائه.

  • Im Gänsemarsch gehen Teilnehmende des Marathons an Sanddünen entlang durch die Wüste.

    "ماراثون الرمال".. سباق شاق في صحراء المغرب القاسية

    إطلالات بانورامية

    يتنوع المسار بين التضاريس المنبسطة والوديان الجافة والكثبان الرملية والمنحدرات. لكن جهود المشاركين تكافأ أيضًا: بإطلالات بانورامية على جمال الصحراء.