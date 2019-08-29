 الرياضة الالكترونية تزداد شعبية واحترافية مع جوائز بالملايين | عالم الرياضة | DW | 29.08.2019

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عالم الرياضة

الرياضة الالكترونية تزداد شعبية واحترافية مع جوائز بالملايين

تزداد شعبية الرياضة الالكترونية وعدد محترفيها حول العالم وتنظم لها بطولات عالمية جوائزها بالملايين. وقد ظهر هذا جليا في معرض "غيمزكوم" للألعاب الالكترونية في كولونيا. لكن ما تأثير التأهيل الجيد والتغذية على اللاعب؟

Großbritanien | FIFA eWorld Cup in London (T. Woerndl)

محمد حرقوص، بطل العالم لكرة القدم الالكترونية لعام 2019، لم يستطع التحرك بحرية في معرض الألعاب الالكترونية الأكبر في العالم "عيمزكوم" الذي يقام كل عام في ألمانيا بمدينة كولونيا، والذي جذب 350 ألف زائر في دورة هذا العام في الفترة ما بين 20 و24 آب/ أغسطس 2019.

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فكثيرون من زوار المعرض كانوا يعرفون حرقوص ويريدون التقاط صورة معه، حيث يراه كثيرون من عشاق الألعاب الاكترونية وخاصة كرة القدم، بطلا وقدوة لهم. فقد فاز حرقوص بداية شهر آب/ أغسطس 2019 ببطولة كأس العالم لكرة القدم الالكترونية لعام 2019 التي نظمتها الفيفا في لندن، وهو لاعب محترف في نادي فيردر بريمن الألماني، قسم الرياضة الالكترونية.

عدد أندية كرة القدم الألمانية التي تهتم بالرياضة الالكترونية في ازدياد مستمر، وبذلك تشارك في جعل هذه الرياضة احترافية مثلما كرة القدم العادية. ويولي نادي شالكة أهمية كبيرة لتنشئة لاعبيه الصغار في أكاديميته وتأهيلهم ليصبحوا لاعبين محترفين. وفي هذا السياق يقول تيم رايشرت، المسؤول في الأكاديمية "طبعا نحن لا نزال في البداية". وينشط رايشرت، لاعب كرة القدم المحترف سابقا، منذ عشرين عاما في مجال الرياضة الالكترونية، ومثّل نادي شالكه هذا العام في افتتاح معرض الألعاب الالكترونية "غيمزكوم" إلى جانب سياسيين كبار.

DOTA-WM in Shanghai Mohammed Harkous (picture-alliance/dpa/Getty Images/FIFA/L. Walker)

محمد حرقوص بطل العالم في كرة القدم الالكترونية يقبل الكأس لدى فوزه ببطولة عام 2019 في لندن

آلاف في المعرض وملايين على الانترنت

الرياضة الالكترونية التي تحاكي الواقعية، وخاصة كرة القدم تحوز على اهتمام الأندية والمنظمات الرياضية وعلى رأسها فيفا، التي يقول عنها بطل العالم لكرة القدم الالكترونية محمد حرقوص، إنها "باتت تهتم بها بشكل كبير في السنوات الأخيرة، لأنه وقبل كل شيء هناك أندية كرة القدم. وسأكون سعيدا لو امتلأت الصالة عن آخرها بالمشجعين".

والإحصائيات  تؤكد وجهة نظر حرقوص ورأيه حول تزايد الاهتمام بكرة القدم الالكترونية، إذ أن 47 مليون مشاهد تابعوا على الانترنت مباشرة مباراة نهائي بطولة العالم لكرة القدم الالكترونية في لندن هذا العام، أكثر من العام الماضي بـ 18 مليون متابع. في حين تابع البطولة 140 شخص حول العالم حسب أرقام الفيفا.

لكن اهتمام زوار معرض "عيمزكوم" لا يقتصر على كرة القدم، فحتى الألعاب التي يتم فيها محاكاة العمل الزراعي ويتنافس فيها اللاعبون على إدارة المزارع، تحظى بالاهتمام.

ولزيادة حماس الجمهور ومتابعتهم لمنافسة الفرق ضمن فعاليات المعرض، قام أحد المتبرعين بتأمين مقاعد للمتفرجين الذين يشجعون اللاعبين والفرق المشاركة في المنافسات، كما أن هناك معلقون رياضيون يتابعون المباريات ويحللونها.

تأثير التغذية الجيدة والنوم

إحدى شركات التأمين الصحي الكبيرة أيضا شاركت في معرض "غيمزكوم" لهذا العام، حيث تم التأكيد على أهمية اللياقة البدنية والتغذية الصحية للاعبين. فقد تغير الكثير بالنسبة للاعبين، حيث "يصبح الأمر أكثر احترافية كل عام" يقول تيم رايشرت، الخبير في الرياضة الالكترونية، ويضيف "مواضيع مثل التغذية الصحية وأهمية النوم والتوازن بين العمل والحياة الشخصية" تكتسب باستمرار أهمية أكثر بالنسبة للاعبين. وبطل العالم محمد حرقوص الألماني ذي الأصول اللبنانية، لاحظ بنفسه تأثير الرياضة الالكترونية على جسمه، ويقول "عندما ألعب ثلاثة أيام في بطولة العالم لكرة القدم أخسر 6 كيلوغرامات من وزني رغم أنني آكل كثيرا. لا أدري ما هو السبب؟ ولا أحد يستطيع توضيح ذلك لي". وهو متشوق لمعرفة الأمور المهمة لدى تأهيل اللاعبين "وهذه ثغرة في سوق الألعاب، وأعتقد أنه هناك كثيرون يهتمون بالأمر".

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كليك - الواقع المعزز ومستقبل الألعاب الإلكترونية

جوائز بالملايين

التأهيل الجيد مفيد جدا للاعب، فالعقود مع الأندية تتضمن أجورا عالية وجوائز البطولات تزداد وتكبر كلما كانت البطولة أكثر أهمية. فعلى سبيل المثال حصل محمد حرقوص على 250 ألف دولار لقاء فوزه بلقب بطل العالم. وطبعا هذا المبلغ صغير نسبيا مقارنة مع بطولات يتم تنظيمها إلى مناسبات أخرى، فمجموع جوائز بطولة العالم للألعاب الالكترونية، التي تم تنظيمها في شنغهاي وصلت إلى 30,7 مليون يورو، وحصل الفريق الأوروبي OG على 14 مليون يورو لقاء دفاعه عن لقبه وفوزه بالبطولة للمرة الثانية على التوالي.

ويعلق على ذلك مسؤول الرياضة الالكترونية في نادي شالكه، تيم رايشرت، بأن الرياضة التي تجذب الكثير من المشاهدين يتم ضخ المزيد والكثير من الأموال فيها، ويرى أنه في السنوات التالية ستهتم المزيد من الأندية وتركز أكثر على هذه الرياضة "وكلما أصبحت الرياضة الالكترونية أكبر، كلما أصبحت أكثر أهمية للأندية الرياضة. وقبل كل شيء لتلك التي تسعى إلى جعلها عالمية وتوسيع سوقها" مثل نادي شالكه.

حرقوص والمستقبل المجهول

بطل العالم محمد حرقوص، كان جدول مواعيده مليئا خلال معرض الألعاب الالكترونية في كولونيا "عيمزكوم". حيث قام بتجربة النسخة الجديدة من لعبة كرة القدم التي تنتجها الفيفا والتقى الكثير من الشخصيات المهمة في هذا المجال كما شارك في مبارة استغراضية مع اثنين من زوار المعرض، وقام بالتقاط الكثير من صور السيلفي مع معجبيه ومشجعيه. وقبل أيام أعلن من خلال صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه لن يمدد عقده مع ناديه الحالي فيردر بريمن، من دون أن يعلن عن وجهته القادمة.

نيكلاس بوتهوف/ عارف جابو

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    الروبوت المخصص للأطفال كودي، أحد المعروضات المثيرة لاهتمام الجمهور في معرض الالكترونيات الاستهلاكية بلاس فيغاس. ويمّكن الروبوت الوصول إلى مئات المقاطع الموسيقية والقصص والمواضيع التعليمية. يتمتع كودي بالذكاء الاصطناعي الذي يساعده على تعديل تعامله مع الطفل اعتماداً على سلوك استخدام الطفل، كما تكشف شركة بيلار ليرنينغ المصنعة له.

  • Das Fahrzeuginnere des E-Autos M-Byte des chinesischen Herstellers Byton

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    تيسلا وبي أم دبليو لجذب اهتمام الأطفال

    تقدم شركة بيتون الصينية لوحة فيديو ضخمة بقياس 48 بوصة كلوحة قيادة لسيارتها الكهربائية من نوع M-Byte. وبمثل هذه الشاشة الكبيرة يتضح أن الشركة تولي أهمية كبيرة لبيع المحتويات التعليمية في المستقبل على قدم المساواة مع أهمية بيع سيارتها الإلكترونية. تتيح الشاشة الصغيرة خلف المقود في الوسط الوصول إلى أغلب وظائف التحكم.

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    معرض لاس فيغاس يضع الذكاء الاصطناعي بين يديّ طفلك

    دراجة كهربائية

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    معرض لاس فيغاس يضع الذكاء الاصطناعي بين يديّ طفلك

    عصا سيلفي محلقة!

    مكّنت مجموعة من المهندسين المبتكرين الصينيين والإيطاليين عشاق الصور من الانتقال من عصي السيلفي العادية إلى أجهزة السيلفي المحلقة. وتسمى الطائرات بدون طيار الجيب مع كاميرات متكاملة Air 100 و Air Zen و Air Duo. ومن المتوقع أن تُطرح هذه الموديلات في الأسواق على نطاق واسع هذا العام، أولاً في كندا والولايات المتحدة، ومن ثم في السويد وفنلندا واليونان وعشرات الدول الأخرى.

  • Samsung Bot Care, ein Roboter zur Überwachung von Gesundheit und Wohlbefinden

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    روبوت للعناية بالصحة

    ترغب شركة سامسونغ العملاقة هي الأخرى في تأمين حصتها في سوق تقنيات مراقبة الصحة. ولهذا فقد طرحت في معرض لاس فيغاس روبوتها بوت كير لمساعدة الناس على البقاء بصحة جيدة. على سبيل المثال يمكن أن يسجل الروبوت البيانات المهمة كضغط الدم ومعدل ضربات القلب ومراقبة دورة النوم.

  • Somnox Schlaf-Roboter

    معرض لاس فيغاس يضع الذكاء الاصطناعي بين يديّ طفلك

    روبوت المساعدة على النوم

    وداعاً للأرق وسهر الليالي! هذا ما يعد به الروبوت Somnox لمساعدة الأشخاص على الاستغراق في النوم من خلال المساعدة على التنفس بوتيرة واحدة. كما تنبعث منه الأصوات المناسبة للنوم أو للاستيقاظ. ويمكن أن يكون الرفيق المثالي للكثير من الأشخاص الذين يعانون من الأرق واضطرابات النوم.

  • Aurora Eyetracker-Modul der Firma Ganzin aus Taiwan

    معرض لاس فيغاس يضع الذكاء الاصطناعي بين يديّ طفلك

    تتبع حركات العين

    تتمتع شركة غانزين التايوانية بدعم كبار الباحثين في مجالات علم النفس والعلوم السلوكية. الهدف من وحدة تتبع حركة العيون الجديدة آورورا إلى رفع إمكانات العين البشرية باعتبارها الواجهة النهائية للعالم الرقمي. ويمكن التحكم في مجموعة متنوعة من الوظائف من خلال حركات العين.


مختارات

معرض لاس فيغاس يضع الذكاء الاصطناعي بين يديّ طفلك

يطمح معرض الالكترونيات الاستهلاكية بلاس فيغاس إلى الارتقاء إلى مستوى سمعته باعتباره أكبر معرض تجاري للتكنولوجيا العالية عالمياً. معروضات هذا العام أدخلت الذكاء الاصطناعي في جوانب كثيرة من حياتنا، حتى في غرف الأطفال. (09.01.2019)  

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