 الروس يواصلون الاحتجاج على الحرب والسلطات تعتقل المزيد منهم | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.04.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الروس يواصلون الاحتجاج على الحرب والسلطات تعتقل المزيد منهم

احتجاجات في سويسرا ضد الغزو الروسي لأوكرانيا. وفي روسيا ذاتها، أعلن معارضون اعتصاما في نحو ثلاثين مدينة روسية واحتجوا أيضا على "انهيار الاقتصاد وضد بوتين" وللإفراج عن المعارض نافالني. ليتم القبض على نحو 200 شخص.

إلقاء القبض على المتظاهرين ضد الغزو الروسي لأوكرانيا في مدينة سان بطرسبرغ

منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 من فبراير/ شباط  الماضي تم احتجاز أكثر من 15300 شخص خلال الاحتجاجات في روسيا ضد الحرب.

تظاهر نحو عشرة آلاف شخص اليوم السبت (2 أبريل/ نيسان 2022) في العاصمة السويسرية برن وسط عاصفة ثلجية غير اعتيادية، مطالبين بإنهاء الحرب في أوكرانيا، بحسب منظمي المسيرة.

وقالت الطالبة الأوكرانية في جامعة لوزان هانا بيريخودا "الأثرياء الروس لديهم أموالهم هنا في سويسرا وفي المصارف السويسرية، إذًا سويسرا مكان أساسي لوقف هذه الحرب".

وهدف التظاهرة هو دفع سويسرا للمشاركة في الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل للقوات الروسية من أوكرانيا، وفقًا للمنظمين. وأعلنت برن الشهر الماضي أنها جمدت نحو 6,2 مليارات دولار من الأصول الروسية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

صورة من المظاهرات في برن ضد الغزو الروسي لأوكرانيا (2 أبريل/ نيسان 2022)

صورة من المظاهرات في برن ضد الغزو الروسي لأوكرانيا (2 أبريل/ نيسان 2022)

مواصلة اعتقال المتظاهرين في روسيا

مختارات

وفي روسيا نفسها، قال نشطاء روس في مجال الحقوق المدنية إن أكثر من 200 شخص تم احتجازهم خلال مظاهرات جرى تنظيمها احتجاجا على الحرب في أوكرانيا.

وذكرت منظمة " أو فى دى - إنفو " الحقوقية الروسية المستقلة أن عمليات الاحتجاز جرت فى 17 مدينة اليوم السبت. وتم احتجاز معظم الأشخاص في العاصمة موسكو ومدينة سان بطرسبرغ. ونشر نشطاء الحقوق المدنية صورا من الوقفات الاحتجاجية التي يظهر فيها أفراد من المتظاهرين يحملون لافتات مثل "لا للحرب".

وأعلن ناشطون معارضون للهجوم الروسي اعتصاما السبت ضد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على مواقع التواصل الاجتماعي في نحو ثلاثين مدينة روسية، من فلاديفوستوك (شرق) إلى سوتشي (جنوب). وأكد المنظمون في بيان أنهم يريدون كذلك الاحتجاج على "انهيار الاقتصاد الروسي وضد (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين" ومن أجل الإفراج عن المعارض المسجون أليكسي نافالني.

ورغم الحظر، يتجمع متظاهرون بشكل سلمي يومياً في روسيا للتنديد بالتدخل العسكري في أوكرانيا. ولم ترد معلومات عن عدد المشاركين فى احتجاجات اليوم السبت. ومنذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 من فبراير/ شباط  الماضي تم احتجاز أكثر من 15300 شخص خلال الاحتجاجات.

مشاهدة الفيديو 05:44

اعتقال آلاف المحتجين الروس على غزو بوتين لأوكرانيا

اعتقالات في قرغيزستان أيضا

كما اعتقلت الشرطة في قرغيزستان 20 ناشطا خالفوا قرارات قضائية تحظر التظاهرات على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، ونظموا احتجاجا ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما شاهد مراسل وكالة فرانس برس السبت.

وتأتي التوقيفات في العاصمة بشكيك على وقع احتدام الحرب التي تؤجج المشاعر المناهضة والمؤيدة لموسكو في الجمهوريات السوفياتية السابقة في منطقة آسيا الوسطى، وعددها خمس دول على علاقة وثيقة بروسيا.

ص.ش/ ع.ج ( د ب أ، أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 01:26

عشرات الآلاف يتظاهرون في برلين احتجاجا على حرب أوكرانيا

مواضيع ذات صلة

Pope Francis greets people next to Maltese President George Vella, his wife Miriam Vella, Maltese Prime Minister Robert Abela and his daughter, Giorgia Mae from a balcony of the Grand Master's Palace in Valletta, Malta, April 2, 2022. Vatican Media/­Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

البابا فرنسيس ينتقد ضمنياً بوتين لأول مرة بسبب أوكرانيا 02.04.2022

انتقد بابا الفاتيكان لأول مرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل ضمني بسبب غزو أوكرانيا وتحدث عن رياح الحرب الباردة التي تجتاح أوروبا مجدداً، مطالباً بـ "استجابات واسعة" لأزمة الهجرة.

Mit ihrem tschechischen Schützenpanzer BMP 1 fahren Silvio Klaue (l) und Andre Koltermann am Donnerstag (24.02.2005) über einen mit Schnee bedeckten Acker im brandenburgischen Herzberg nahe Beeskow. Die beiden Männer bieten Ausfahrten mit dem Panzer durchs Gelände an. Bis zu neun Personen finden in dem Kettenfahrzeug Platz. Der Schützenpanzer BMP 1 ist ein in der damaligen Sowjetunion entwickeltes schwimmfähiges Kettenfahrzeug. Klaue und Koltermann sehen ihr Freizeit-Angebot nicht als eine Art der Kriegsverherrlichung, für sie stehen ausschließlich Anschauungszwecke und der Fahrspaß im Gelände im Vordergrund. Foto: Patrick Pleul/lbn +++ dpa-Bildfunk +++

ألمانيا توافق على تسليم دبابات من التشيك إلى أوكرانيا 01.04.2022

يفترض المستشار الألماني أولاف شولتس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير مطلع بشكل شامل على الوضع في أوكرانيا، فيما وافقت الحكومة الألمانية على تسليم دبابات قتالية من جمهورية التشيك إلى أوكرانيا.

Russian President Vladimir Putin (C) stands during a visit to the church of the Protaton in Karyes, the administrative centre of the all-male Orthodox monastic community of Mount Athos, on May 28, 2016. - Putin, who has often talked about his strong Orthodox faith, will join celebrations for the 1,000th anniversary of the Russian presence at the ancient community of Mount Athos. The visit, Putin's first to the EU since December, comes at a low ebb in relations between Russia and Europe over the conflict in Ukraine that broke out in 2014, with sanctions still in force against Moscow. (Photo by ALEXANDROS AVRAMIDIS / POOL / AFP) (Photo by ALEXANDROS AVRAMIDIS/POOL/AFP via Getty Images)

المدعية الدولية السابقة ديل بونتي تدعو لإصدار مذكرة توقيف بحق بوتين 02.04.2022

"بوتين مجرم حرب"، تقول المدعية السابقة كارلا ديل بونتى، التي اشتهرت خلال محاكمات المسؤولين عن جرائم الحرب في رواندا ويوغسلافيا السابقة. وتدعو ديل بونتي لاستصدار مذكرة توقيف بحق بوتين وتقول "سيستحيل عليه مغادرة بلاده".