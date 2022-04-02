الروس يواصلون الاحتجاج على الحرب والسلطات تعتقل المزيد منهم

تظاهر نحو عشرة آلاف شخص اليوم السبت (2 أبريل/ نيسان 2022) في العاصمة السويسرية برن وسط عاصفة ثلجية غير اعتيادية، مطالبين بإنهاء الحرب في أوكرانيا، بحسب منظمي المسيرة.

وقالت الطالبة الأوكرانية في جامعة لوزان هانا بيريخودا "الأثرياء الروس لديهم أموالهم هنا في سويسرا وفي المصارف السويسرية، إذًا سويسرا مكان أساسي لوقف هذه الحرب".

وهدف التظاهرة هو دفع سويسرا للمشاركة في الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل للقوات الروسية من أوكرانيا، وفقًا للمنظمين. وأعلنت برن الشهر الماضي أنها جمدت نحو 6,2 مليارات دولار من الأصول الروسية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

صورة من المظاهرات في برن ضد الغزو الروسي لأوكرانيا (2 أبريل/ نيسان 2022)

مواصلة اعتقال المتظاهرين في روسيا

وفي روسيا نفسها، قال نشطاء روس في مجال الحقوق المدنية إن أكثر من 200 شخص تم احتجازهم خلال مظاهرات جرى تنظيمها احتجاجا على الحرب في أوكرانيا.

وذكرت منظمة " أو فى دى - إنفو " الحقوقية الروسية المستقلة أن عمليات الاحتجاز جرت فى 17 مدينة اليوم السبت. وتم احتجاز معظم الأشخاص في العاصمة موسكو ومدينة سان بطرسبرغ. ونشر نشطاء الحقوق المدنية صورا من الوقفات الاحتجاجية التي يظهر فيها أفراد من المتظاهرين يحملون لافتات مثل "لا للحرب".

وأعلن ناشطون معارضون للهجوم الروسي اعتصاما السبت ضد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على مواقع التواصل الاجتماعي في نحو ثلاثين مدينة روسية، من فلاديفوستوك (شرق) إلى سوتشي (جنوب). وأكد المنظمون في بيان أنهم يريدون كذلك الاحتجاج على "انهيار الاقتصاد الروسي وضد (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين" ومن أجل الإفراج عن المعارض المسجون أليكسي نافالني.

ورغم الحظر، يتجمع متظاهرون بشكل سلمي يومياً في روسيا للتنديد بالتدخل العسكري في أوكرانيا. ولم ترد معلومات عن عدد المشاركين فى احتجاجات اليوم السبت. ومنذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 من فبراير/ شباط الماضي تم احتجاز أكثر من 15300 شخص خلال الاحتجاجات.

مشاهدة الفيديو 05:44 اعتقال آلاف المحتجين الروس على غزو بوتين لأوكرانيا

اعتقالات في قرغيزستان أيضا

كما اعتقلت الشرطة في قرغيزستان 20 ناشطا خالفوا قرارات قضائية تحظر التظاهرات على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، ونظموا احتجاجا ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما شاهد مراسل وكالة فرانس برس السبت.

وتأتي التوقيفات في العاصمة بشكيك على وقع احتدام الحرب التي تؤجج المشاعر المناهضة والمؤيدة لموسكو في الجمهوريات السوفياتية السابقة في منطقة آسيا الوسطى، وعددها خمس دول على علاقة وثيقة بروسيا.

ص.ش/ ع.ج ( د ب أ، أ ف ب)