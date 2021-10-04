الروبوت أو الإنسان الآلي آلة متحركة مزودة بحاسب يساعدها على القيام بأعمال تمت برمجتها من قبل. ومع التطورات الجديدة يدخل الروبوت عالم الخدمات المنزلية والتجارية والطبية بعدما دخل عالم الصناعات الثقيلة والدقيقة.

ظهرت كلمة روبوت لأول مرة عام 1920 في مسرحية للكاتب التشيكي كارل تشابيك، التي حملت عنوان "رجال روسوم الآلية العالمية"، وترمز في اللغة التشيكية إلى العمل الشاق. والآن يعمل المخترعين على ابتكار أنواع مختلفة ومطورة من الروبوت لأداء المهام المختلفة والتفاعل مع البشر.