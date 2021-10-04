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الروبوت

الروبوت أو الإنسان الآلي آلة متحركة مزودة بحاسب يساعدها على القيام بأعمال تمت برمجتها من قبل. ومع التطورات الجديدة يدخل الروبوت عالم الخدمات المنزلية والتجارية والطبية بعدما دخل عالم الصناعات الثقيلة والدقيقة.

ظهرت كلمة روبوت لأول مرة عام 1920 في مسرحية للكاتب التشيكي كارل تشابيك، التي حملت عنوان "رجال روسوم الآلية العالمية"، وترمز في اللغة التشيكية إلى العمل الشاق. والآن يعمل المخترعين على ابتكار أنواع مختلفة ومطورة من الروبوت لأداء المهام المختلفة والتفاعل مع البشر.

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تحليل: نقص العمال المهرة وتحدي التغير الدراماتيكي في سوق العمل الألماني 04.10.2021

رغم تزايد المخاوف من زحف الروبوت والعمل من البيت على الكثير من الوظائف، يستمر نقص الكفاءات المتخصصة في ألمانيا. ومع صعوبة استقدامها من الخارج، يبقى على الحكومة الألمانية القادمة تجاوز المشكلة بحلول جديدة، فهل تنجح بذلك؟
A man tries to shake hands with SCHUNK 5-finger anthropomorphic gripper hand during the China International Import Expo (CIIE), at the National Exhibition and Convention Center in Shanghai, China November 6, 2018. REUTERS/Aly Song

الصين ـ "شريك افتراضي" يخفف من الهموم والشعور بالوحدة! 24.08.2021

أحياناً قد نكون بحاجة ماسة إلى شخص نفضفض له و نقاسمه همومنا، غير أن ذلك الشخص قد لا يكون متاحاً لنا دوماً. لكن بفضل نظام الذكاء الإصطناعى أصبح للصنييين "شريك افتراضي" يؤنس وحدتهم. فما قصته؟
Operator Nozomi Murata answers questions from the press through a speaker in an OriHime-D robot operated from her home at the Avatar Cafe DAWN ver. Β, a café for demonstration, in Minato Ward, Tokyo, on Nov. 26, 2018. The cafe opened from Nov. 26 to Dec. 7 in Tokyo. Remotely controlled by people with severe physical disabilities working from their homes or elsewhere, the robots speak with customers, take their orders and deliver drinks. People manipulate OriHime-D by using a mouse or their eyes to operate a computer or other equipment. The robots have cameras that capture images of their surroundings, and the operators can move them around and deliver drinks.( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

نوادل روبوتية بمقهى في طوكيو يتحكم فيها ذوو إعاقات عن بعد 22.06.2021

اسمه "أفاتار روبوت" يقوم بدور نادل في مقهى افتتح مؤخرا في طوكيو، ويقدم خدماته للزبناء ويتلقى الأوامر عبر آلية تحكم عن بعد من طرف موظفين ذوي إعاقات.
Technisches Personal steht im Pekinger Raumfahrtkontrollzentrum und blickt auf einen Monitor. Der Lander mit Chinas erstem Mars-Rover ist auf dem roten Planeten gelandet, bestätigte die China National Space Administration (CNSA) am Samstagmorgen. Das Landemodul des Raumschiffes «Tianwen-1» setzte mit dem Rover «Zhurong» an Bord auf der Oberfläche des Roten Planeten auf, wie die chinesische Raumfahrtbehörde mitteilte. +++ dpa-Bildfunk +++

نجحت فيما فشل فيه غيرها.. الروبوت الصيني يهبط على المريخ 15.05.2021

نجحت الصين في إنزال روبوت مسيّر صغير على سطح المريخ في مهمة دقيقة تشكّل سابقة للدولة الأسيوية العملاقة وتعكس طموحاتها الفضائية الآخذة في الاتساع. فما هي مهام الروبوت على الكوكب الأحمر؟
In this image made available by NASA, the Mars Ingenuity helicopter hovers above the surface of the planet during its second flight on Thursday, April 22, 2021. (NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS via AP)

تمديد رحلة "إنجينيويتي" التاريخية شهراً على المريخ وسط مخاطر 01.05.2021

سيتعين تمديد مهمة مروحية "إنجينيويتي" التابعة لناسا فوق المريخ، رغم تحذيرات العلماء من مخاطر. فما هي المهام الجديدة للمروحية الفضائية الأولى من نوعها تاريخياً على الكوكب الأحمر؟
Cleaning robot 'Franzi' cleans in the entrance area of a hospital in Munich Neuperlach, southern Germany, on February 12, 2021. - Cleaning robot Franzi always makes sure the floors are spotless at the Munich hospital where she works, but she has also taken on a new role in the pandemic: cheering up patients and staff. (Photo by Christof STACHE / AFP) / TO GO WITH AFP STORY BY PAULINE CURTET (Photo by CHRISTOF STACHE/AFP via Getty Images)

"فرانزي".. روبوت تنظيف يحادث المرضى ويغني "راب" بالألمانية 19.02.2021

ينهمك "فرانزي" في العمل فينظّف على أتمّ وجه أرضيّة المستشفى الذي يوظّفه في مدينة ميونيخ الألمانية... لكن في وسط أزمة تفشي وباء كورونا، ابتكر هذا الروبوت لنفسه مهمّة جديدة تتمثل في الترويح عن المرضى وطاقم العمل.
An Enigma machine used by the Nazis during World War II is to be sold. A rare three-cipher rotor design (M3) used by Germany during War II will be auctioned by Nate D. Sanders Auctions on 30 May 2019. Germany used the Enigma machine from 1934 until the conclusion of the war in 1945. This machine being auctioned was designed by the German Navy and was dubbed Funkschlüssel ' or M3. The Enigma machine could scramble the letters into any one of 17,576 combinations except the use of its original letter. As featured in the critically acclaimed film ''The Imitation Game,'' British scientist Alan Turings efforts to decode the enigma system allowed the Allies to deconstruct many of the German ciphers coded communications Enigma machines are now very scarce, as Germans were ordered to destroy them to prevent them from falling into Allied hands. Sir Winston Churchill ordered all Enigma machines to be destroyed at the conclusion of the war. Only about 250 Enigma machines used during WWII are now believed to still exist. Machines having matching parts, such as this example are scarcer. The model M3 machine features the serial numbers of the rotors matching the machine itself in its original wooden case. The serial number engraved on the plate attached to the keyboard reads ''A // 00660 / bac / 43 E,'' with the serial number on the rotors reading ''A 00660 / 43 E.'' The metal wheels also bear the engraving of the Third Reich emblem - a black eagle above the swastika. Upon the interior of the wooden lid are the instructions in German, above the QWERTZUIO mechanical keyboard, which would light up when used. Twenty-six bulbs exist on the lamp board, with one broken, and with the socket locations marked Kabelprufung (cable test) and Lampenprufung (lamp test). Bidding for the Enigma Machine begins at $200,000. Where: Los Angeles, United States When: 09 May 2019 Credit: Nate D. Sanders Auctions/Cover Images **MANDATORY CREDIT: Nate D. Sanders Auctions/Cover Imag | K...

اختراق جديد ... ذكاء اصطناعي يعلم نفسه ذاتياً 07.01.2021

في إنجاز جديد، استطاع العلماء بناء ذكاء اصطناعي قادر على تعليم ذاته، وتغيير برمجته بما يناسب الظروف الجديدة، فهل نحن أمام عالم جديد؟
DW Sendung Shift Quelle: Aufgenommen von DW Tags: Shift, Roboter, Android, Hiroshi Ishiguro, Mindar

علماء يطورون "أدمغة" صغيرة تمكن الروبوتات من الإحساس بالألم 22.10.2020

باستخدام نهج مستوحى من الدماغ البشري، طور علماء من جامعة نانيانغ التكنولوجية بسنغافورة آلية جديدة تسمح للروبوتات بالإحساس بالألم وإصلاح ذاتها عند التلف.
Schweißroboter montieren am 09.11.2012 im Werk von Volkswagen Sachsen in Zwickau die Karosserie des neuen Golf 7.

دراسة: الروبوتات تقضي على 85 مليون وظيفة خلال خمس سنوات 21.10.2020

كشفت دراسة اقتصادية عن توقعات بقضاء التقنيات الرقمية الجدية على نحو 85 مليون وظيفة في الشركات متوسطة وكبيرة الحجم خلال السنوات الخمس القادمة، حيث سيحل الروبوت مكان الإنسان. ترى هل وظيفتك التي تعيش منها أضحت مهددة بالخطر؟
Pressebild Cornell University: Optobot Armee © Cornell University/Christoph Hohmann

للحقن في الجسم.. روبوت جديد بحجم شعرة يمشي على أربع قوائم 27.08.2020

أماط علماء أمريكيون اللثام عن روبوت جديد دقيق بحجم الشعرة، يمكن حقنه في الجسم تحت الجلد. الروبوت الذي لا يمكن رؤيته بالعين المجردة يمكنه السير على أربع قوائم بمحركات كهروكيمائية لاستكشاف "بيئات بيولوجية" داخل الجسم.
ARCHIV - 02.04.2005, Hessen, Frankfurt/Main: Ein Schwarzblauer Ölkäfer krabbelt über den Boden. Der Käfer mit hochwirksamen Reizgift ist das Insekt des Jahres 2020. (zu dpa «Vom Einzeller bis zum Gemüse - die Inflation der «Jahreswesen»») Foto: Frank Hecker/Senckenberg/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

ثورة علمية ـ روبوت على شكل خنفساء يعمل بمادة كحولية بدل البطارية 20.08.2020

صمم علماء روبوتا بالغ الضآلة، يقارب الخنفساء الصغيرة في الحجم، والمهم أنه هذا الروبوت لا يحتاج لبطارية للعمل وإنما يستخدم مادة كحولية لكي يتمكن من الزحف والتسلق وحمل شحنات على ظهره لساعتين تقريبا.

The Long March 5 Y-4 rocket, carrying an unmanned Mars probe of the Tianwen-1 mission, takes off from Wenchang Space Launch Center in Wenchang, Hainan Province, China July 23, 2020. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

الصين تطلق "أسئلة إلى السماء" وتلتحق بالسباق على اكتشاف المريخ 23.07.2020

ويتواصل السباق لاكتشاف الكوكب الأحمر حيث أطلقت الصين اليوم أول مسبار مستقل لها في مهمة تأمل من خلالها إيصال روبوت مسيّر مكلف بتحليل تربة الكوكب، وهي مهمة ترمز إلى طموحات هذا البلد الفضائية المتعاظمة في مواجهة أمريكا.
Staff members wearing face masks gesture next to a 5G-enabled robot aimed at providing medical advice related to the novel coronavirus, at the office of CloudMinds Technologies in Beijing, China March 2, 2020. Picture taken March 2, 2020. China Daily via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. CHINA OUT.

هل يصبح الاعتماد على الروبوت ضرورة بعد كورونا؟ 06.05.2020

لحاجة إلى الروبوتات كانت ملحة وقت جائحة كورونا، فبالرغم من استخدام الروبوت في بعض الأماكن مثل الصين أثناء انتشار الوباء، إلا أن عدم الاستعانة به بشكل فعال في المرافق الصحية وغيرها ساهم في تعريض حياة العاملين بالخطر.

ARCHIV - Melker legen am 15.05.2014 in einem Melkkarussell für 60 Tiere in der Agrarproduktionsgesellschaft Agp Lübesse (Mecklenburg-Vorpommern) das Melkgeschirr an. Für viele Milcherzeuger wird die wirtschaftliche Situation angesichts niedriger Milchpreise immer schwieriger. Die Bundesregierung hat jetzt ein Hilfspaket für Milchbauern mit einem Volumen von fast 600 Millionen Euro bis Ende 2017 genehmigt. Foto: Jens Büttner/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

روبوت لتدليك الأبقار وعلفها وحلبها بالمزارع الألمانية 09.11.2019

ما كان في السابق مجرد خيال علمي أصبح واقعا اليوم حيث لم تعد في حاجة "للجري خلف الأبقار" للاعتناء بها، إذ أصبح بإمكانك العناية بمئات الأبقار باستخدام الروبوت .. فما الذي يمكن للروبوت القيام به؟ 
A caretaker wearing a motion assist equipment 'Muscle Suit' carries a resident from a bed to a wheelchair at Shin-tomi nursing home in Tokyo, Japan, February 5, 2018. REUTERS/Kim Kyung-Hoon SEARCH KYUNG-HOON ROBOTS FOR THIS STORY. SEARCH WIDER IMAGE FOR ALL STORIES.

اليابان... روبوتات لرعاية المسنين 05.11.2019

تعاني اليابان من تنامي معدلات الشيخوخة التي باتت تؤثر سلبا على قطاع الصحة كرعاية المسنين. نقص العمالة الحاد دفع بالمسؤولين للإستعانة بالتكلولوجيا لسد ثغرة نقص الكفاءات في هذا المجال.
An illustration of an early concept of Shapeshifter imagines the robots on Saturn's moon Titan. In the picture, the Shapeshifter breaks into smaller pieces that can investigate a methane waterfall from the sky. Shapeshifter is a developing concept for a transformational vehicle to explore treacherous, distant worlds. The flying amphibious robot is part of the early-stage research program NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC), which offers several phases of funding to visionary concepts, helping turn ideas that sound like science fiction into science fact. JPL Principle Investigator Ali Agha envisions Shapeshifter as a mission to Saturn's moon Titan, the only other world in the solar system known to have liquid in the form of methane lakes, rivers and seas on its surface.

ناسا تطور "وحدة روبوتات" لغزو قمر تيتان 26.09.2019

مع تنامي المنافسة لغزو الفضاء الخارجي باتت الدول الرائدة في مجال الفضاء تطور من تقنياتها لتسهيل عمليات الاستطلاع على سطح الأقمار. وكالة ناسا تخطط لتجهيز "وحدة روبوتات" ذات وظائف متعددة لغزو جُرم فلكي ضمن أقمار زحل.
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